屋上マーケットイベント「SORA PARCO」来週末から札幌PARCOで開催！～洋菓子やパン屋、花、雑貨などの総勢２７の人気店舗が出店～ワークショップやギターライブなどイベントも毎日開催、計４０本以上

株式会社パルコ

札幌PARCO(札幌市中央区南1条西3-3)は、5月30日(金)~6月1日(日)と6月6日(金)~6月8日(日)の計6日間、屋上マーケットイベント“SORA PARCO”を開催します。

本イベントは、 1. Food(洋菓子・和菓子・パン・珈琲・日本茶・クラフトビール)、 2. Flower・Plants(生花・ドライフラワー・観葉植物)、3. Goods(雑貨)の3つのカテゴリーで構成され、1日に15店舗、期間計27店舗が出店します。

会期中は出店者によるイベントを日替わりで開催。ブーケやバルーンフラワー、オリジナルキャンドルを作れるワークショップなど、こどもから大人まで楽しめるイベントを40本以上ご用意しています。

また、会場内には人工芝を施したベンチを設置している他、 サッポロ・シティ・ジャズによるアコースティックギターの生演奏も。

さらに、桑園にあるクラフトビール醸造所「Streetlight Brewing」とコラボレーションし、札幌PARCO50周年記念オリジナルクラフトビールも販売いたします。

青空の下、花や音楽と美味しいものに囲まれながら、たのしい時間をお過ごしください。

概要

イベント名:SORA PARCO

日時:5/30(金)~6/1(日)、6/6(金)~8(日) 10:00~20:00

場所:札幌パルコ屋上

入場料:無料

出店者:

<飲食>

CAPSULE MONSTER、 KONOMICHI baked kitchen、 LILAC BAKE、Mameko-Hokkaido soy fiber bake shop-、ORITSURU、 Re-connection、soup to BREAD、Streetlight Brewing、

オハヨウケイクス、枯淡珈琲、佐藤洋菓子店、パティスリー・ショコラティエ ボン・ヴィバン、

廣川菓子製作所、ぼくつめ、山といっぷく

<花・観葉植物>

Iputa-flower-、Jaz flower shop、VALVE、花といろいろ種花、ビカクラブ、フラチルコ

<雑貨>

good by TOKYO、KIOSK EPERE、Make a Mark、 NEVER MIND THE BOOKS 、ugo、綴-tsuzuru-

※ A-Z・五十音順

出店者プロフィール

Food

CAPSULE MONSTER(洋菓子)(5/30-6/1・6/6-8)

出店スケジュール: 5/30-6/1、6/6-8

全てのケーキと焼き菓子をグルテンフリーで制作しており、Capsuleの中からHeroやMonsterがでてくる 「ガチャガチャ」のように楽しめるお菓子作りを心がけております。

KONOMICHI baked kitchen(焼き菓子)(6/8)

札幌市南区、緑あふれる芸術の森の近くにあります 革製品と焼き菓子の店KONOMICHIです。 北海道産小麦を使用しフレーバーごとに変わる食感や風味を楽しんでいただける様なお菓子を焼がせていただいております

LILAC BAKE(パン)(6/6-8)

道内産小麦を中心に九州、山口県産など国内外から厳選した18種類の小麦粉をオリジナルブレンドで使用。店内はドライフラワーとアンティーク家具が飾られ、食事、ハード、菓子、ヴィエノワズリー、焼き菓子など80種類前後のパンを毎日焼き上げています。

mameco -hokkaido soy fiber bake shop-(おからパウンドケーキなど)(6/7)

MAMECO -hokkaido soy muffin bake shop- から生まれたイベント出店限定<おからパウンドケーキ>のお店です。食物繊維たっぷり・低糖質の“おから(北海道産大豆)”をメインに北海道産の小麦・米粉・卵 有機無調整豆乳・アルミフリーベーキングパウダー・きび砂糖などの厳選した素材でつくった、しっとりずっしりで甘さ控えめの身体に優しい[おからパウンドケーキ]をお持ちいたします。

ORITSURU(珈琲、日本茶、季節の和菓子)(5/30-6/1)

珈琲、日本茶、季節の和菓子のペアリング体験を、月替わりで提案致します。季節の和菓子は、全て手作り。旬な食材を大切に使って、大福や羊羹、最中など、和菓子の伝統に寄り添いながらも、常に新たな感性や発想を加えて作り上げます。

Re-connection(乾麺、ライスペーパー)(6/6-7

「自然とつながる感覚を取り戻し健やかに、強く、美しく」をテーマに環境や健康に配慮した食品や雑貨を取り扱うブランドです。自然農法にこだわって栽培された玄米で、化学調味料や保存料を一切使用せずに作った玄米麺や玄米ライスペーパーを取り扱っています。健康的な食生活を力強くサポートします。

soup to BREAD(パン)(6/6-8)

石狩市の海のそばのパン屋。ドイツでの修行経験をベースに、「ドイツパン×北海道素材」をテーマにしサワードウブレッドやドイツパンの製法を中心にパンを焼いています。

Streetlight Brewing(クラフトビール)(5/30-6/1、6/6-8)

桑園エリアにある札幌最大規模のクラフトビール醸造所。飲んだ人の心が明るくはずみ、その明るさが街に広がっていくような、多種多様な光(ビール)をつくっています。新鮮なビールを楽しめる飲食スペースも併設。

オハヨウケイクス(焼き菓子)(6/6-8)

円山にあるお持ち帰りの焼き菓子店です。 北海道産の材料を中心に使いスコーン、クッキー、パウンドケーキなどを丁寧に焼き上げています。

枯淡珈琲(珈琲)(5/30-6/1、6/6-8)

市電通りに佇む、自家焙煎、ネルドリップの喫茶店です。自家製スイーツと珈琲を、ジャズが流れる静かな店内で、ゆっくりご堪能頂けます。日々の暮らしに寄り添う珈琲を。

佐藤洋菓子店(洋菓子)(5/30-6/1)

札幌市南区澄川にある小さなケーキ屋です。ちょっと可愛くて、素朴で美味しいお菓子を作っています。プレゼントやお土産、自分用のおやつとしても選んでいただけたら嬉しいです。

パティスリー・ショコラティエ ボン・ヴィバン(パン・焼き菓子・チョコレート)(5/30-6/1)

モダン・クラシックをテーマにフランス菓子を表現。お菓子で皆様にひと時の幸せを…

廣川菓子製作所(焼き菓子)(5/30-6/1)

2019年8月にオープンしたケーキ屋です。フランスバスク地方の郷土菓子ガトーバスクが看板商品です。

ぼくつめ(パン)(6/6)

店舗のないパンビストロ、ぼくつめです!!まるで一皿の料理のようなスイーツのようなパンを提供しております。そのままでももちろんおいしくお召し上がりいただけますが、お酒ともお楽しみいただけるパンです。なんでも高価な現代だからこそ、ぼくつめのパンで皆様の日常に明日も頑張れる少しの贅沢を、、、



山といっぷく(焼き菓子)(6/8)

山のおやつタイムを少しだけ特別なものに。 山好き店主が作る焼き菓子屋です。 道産素材で作るマフィンを中心に山でもおうちでもほっこり出来るようなおやつを作っています。

Flower・Plants

Iputa-flower-(花・雑貨)(5/30-6/1)

韓国コンセプトの花屋です!ぴょんぴょん飛び出すブーケやアレンジメントで心踊るお花の世界をお楽しみ頂けます。お花は一点から購入可能です。

Jaz flower shop(花)(5/30-6/1、6/6-8)

札幌円山にある生花店です。花屋歴20年以上の花を愛する店主が選ぶ、珍しい花やお洒落な花、心が弾む魅力的な草花を集めた植物園のような花屋を目指しています。

VALVE(生花)(6/7-8)

2019年より札幌市東区元町に店舗を構える花馬鹿(いい意味で)店主が四季折々独自の目線で仕入れする奇天烈なんじゃこりゃの品揃えの花屋。ご自宅用からギフト、イベント装花や撮影プロップ、ブライダルなど承っております。

花といろいろ種花(花)(5/30-6/1、6/6-8)

花を通してヒト、モノ、コトを繋ぐ古民家花屋。月に一度子ども・オトナのワークショップも開催しております。花瓶を持ってご来店頂きますと花瓶に合わせてお花を生けたり生け方のレクチャーもしています。

ビカクラブ(観葉植物=ビカクシダ)(5/30-6/1)

「暮らしを育てる」をコンセプトに 札幌を中心に「ビカクシダ」の展示・販売を行っています。ビカクシダとは 木に着生して自生するシダの仲間。壁掛けやハンギングが楽しめる観葉植物です。

フラチルコ(ドライフラワー)((5/30-6/1、6/6-8)

「贈り物」と 「花のある暮らし」 を提案するドライフラワーショップ。150種類以上のドライフラワーを組み合わせて作るオリジナルギフトをはじめ、花器や花雑貨の取り扱いもあり。

Goods

good by TOKYO(雑貨・アクセサリー・フェイクグリーンなど)(5/30-6/1、6/6-8)

中札内村にある小さな雑貨店グッバイトーキョーです!東京出身の店主が個性的で魅力的なデザインをセレクトしお届けしています。

KIOSK EPERE(雑貨)(6/6-8)

洞爺湖と昭和新山熊牧場がある小さな町・壮瞥町で熊モチーフのオリジナルグッズや雑貨、木彫り熊などを販売しています。(キオスクエペレの「キオスク」はフランス語で「小さなお店」。「エペレ」はアイヌ語で「子ぐま」という意味。)

Make a Mark(雑貨)(6/6)

温かみある木版スタンプのデザイン・ グッズ制作・ワークショップを軸に活動 木版でしか出せないオリジナリティで 無限のブレンドを楽しめます。

NEVER MIND THE BOOKS(zine、Tシャツや雑貨などのオリジナルグッズ)(6/6-7)

NEVER MIND THE BOOKSは2011年にはじまった札幌のZINEやグッズetcの展示販売イベントです。札幌のグラフィックデザインを中心にメンバーとその仲間のZINEやグッズなどを販売します。

綴-tsuzuru-(蝋燭、雑貨)(5/30-6/1、6/6-8)

札幌在住。蝋燭作家。自身の色彩感覚を大切にし、日常のささやかな幸せになるような蝋燭を制作、販売。色合いと質感にこだわり、インテリアの一部としてもお楽しみ頂けるような蝋燭をお届け致します。

ugo(雑貨・花・アパレル)(5/30-6/1、6/6-8)

ugo とは「雨後の筍」 =「物事が次々と現 れることの例え」より、ugoに足を運ぶことによって、様々な人と空間や時間を分 かち合い、新しい出会いや出来事、文化を次々と発生させたいという願いを込めています。 カフェ、セレクトストア、水煙草エリア、コワーキングスペースなど様々な要素で構成し、皆様に新しいライフスタイルを提案いたします。

ワークショップ

Iputa-flower-

日時:1. 5/30(金)13:30~15:00、2. 5/31(土)13:30~15:00

内容:エアリーコッタバル(韓国花束)の作成

申込み方法: Iputa-flower-公式LINEから受付

Jaz flower shop

日時:1. 5/30(金)16:00~17:00、2. 5/31(土)16:00~17:00、6/1(日)16:00~17:00、4. 6/6(金)14:30~15:30、5. 6/7(土)14:30~15:30、6. 6/8(日)14:30~15:30

内容:生の植物を使ったワークショップ

申込み方法:後日詳細はご案内します

ビカクラブ

日時:1. 5/31(土)13:30~14:30、2. 6/1(日)13:30~14:30

内容:ビカクシダの板付けを行うワークショップです。株や道具はご準備しますので手ぶらでお越しいただけます。

「持込株の板付け」3,500円

「準備株の板付け 5,500円 ※初心者でも安心の汎用品種をご用意します

申込み方法:Instagramアカウント(@dly_sapporo)のDMにて、1日3名まで予約を承ります

フラチルコ

日時:1. 5/30(金)11:00~12:00、2. 5/31(土) 11:00~12:00、3. 6/1(日)11:00~12:00、4. 6/6(金)11:00~12:00、5. 6/6(金)15:30~16:30、6. 6/7(土)11:00~12:00、7. 6/7(土)15:30~16:30、8. 6/8(日)11:00~12:00、9. 6/8(日)15:30~16:30

内容: うねうねモビールタイプのフラワーベース作り(ドライフラワー付)1個\1000/2個\1800

申込み方法:フラチルコInstagramアカウントのDMで申込み、空きがあれば当日も受付可

ugo

日時:1. 5/30(金)15:00~16:00、2. 5/31(土)15:00~16:00、3. 6/1(日)15:00~16:00、4. 6/6(金)15:00~16:00、5. 6/7(土)15:00~16:00、6. 6/8(日)15:00~16:00

内容:色とりどりのバルーンを使って、かわいらしいお花のブーケを手作りしてみませんか?初めての方でも安心してご参加いただけます。完成したブーケはそのままお持ち帰りいただけますので、思い出やプレゼントにもぴったりです。

申込み方法:InstagramアカウントのDMで申し込み。空きがあれば当日も受付

綴-tsuzuru-

日時:1. 5/30(金)12:00~13:30、2. 5/30(金)17:00~18:30、3. 5/31(土)12:00~13:30、4. 5/31(土)17:00~18:30、5. 6/1(日)12:00~13:30、6. 6/1(日) 17:00~18:30、7. 6/6(金)12:00~13:30、8. 6/6(金)17:00~18:30、9. 6/7(土)12:00~13:30、10. 6/7(土)17:00~18:30、11. 6/8(日)12:00~13:30、12. 6/8(日)17:00~18:30

内容:「手ごね蝋燭作り」 1.3.5.7.9.11.…3色好きな色を選んで頂き、柔らかい状態の蝋を手でこねてお好きな形の蝋燭を作成して頂けます。粘土遊びのような新感覚の蝋燭作り。大人から子供まで楽しめるワークショップです。

「ペイント蝋燭作り」 2.4.6.8.10.12.…お好きな色や形の蝋燭をお選び頂き、好きな色のい蝋でペイントできるアート感覚の蝋燭作り。こちらも大人から子供まで楽しんでご参加頂けます。

申込み方法: 1.3.5.7.9.11.:綴-tsuzuru-InstagramアカウントのDMまたはメール(tsuzuru2023@gmail.jp)で申込み、 空きがあれば当日も受付

2.4.6.8.10.12.:当日受付の先着順

Make a Mark

日時:6/6(金)終日受付、混雑状況によりお待ちいただく場合がございます

内容:用意した複数の木版スタンプの中からお客様に好きなデザインを選んでもらい、布製品に押していただけます

Streetlight Brewing

日時:1. 6/1(日)13:00~、2. 6/1(日)15:00~、3. 6/1(日)17:00~、4. 6/7(土)14:00~、5. 6/7(土)16:00~、6. 6/8(土)18:00~

内容:様々なビールを味わいながら、ビアスタイルや今どきのトレンドなど楽しみ方を解説。1名1,500円

申込み方法:各回6名程度、Googleフォームから申込み、当日も空きがあれば参加可

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmLpvlP8ZMwwYWA75RTbaNHhYg2yrsZ7inteIv4gb3unhBUg/viewform?usp=sharing&ouid=117007219667027789787(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmLpvlP8ZMwwYWA75RTbaNHhYg2yrsZ7inteIv4gb3unhBUg/viewform?usp=sharing&ouid=117007219667027789787)

Streetlight Brewing × 札幌PARCO オリジナルクラフトビール発売

札幌・桑園エリアに位置するクラフトビール醸造所「Streetlight Brewing」と札幌PARCOが初めてコラボレーションし、札幌PARCO50周年記念クラフトビールを醸造(製造)しました。

日本でも多くの方に愛されているドイツ発祥のジャーマン・ピルスナーをベースにしながら、ホップのアロマやフレーバーをより際立たせた進化系のピルスナーです。イタリアのブルワリーがつくりはじめたとされていることからイタリアン・ピルスナーと呼ばれるようになり、クラフトビールの中心地ともいえるアメリカでブレークしました。ヨーロッパのトラディショナルなホップを使用する一方、比較的新しいドライホッピングという製法を採用しているのが特徴です。

伝統的なものを新しい手法で更新するという点において非常にクラフトビールらしさがあり、札幌PARCO50周年のステートメント「Pは動きつづける」とも呼応するスタイルといえるでしょう。

P(ilsner)は動きつづける! ヒト・モノ・コトは動きつづけることでしか交錯しません。そして、交錯することでしか新しい発見・刺激は得られません。このビールを通じて数多くの交わりが生まれることを願い「Intersection(交点)」と命名しました。

上品かつ華やかな香り、軽い口当たりは、飲む人を選ばず、PARCO屋上での乾杯にぴったりなイタリアン・ピルスナーです。イタリアといえば、PARCOはイタリア語で「公園」の意味。50周年を迎えた公園で、この先50年の胎動となるような、たくさんの乾杯が生まれますように。Cheers!