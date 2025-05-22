【海外向け】EC アプリ「UR: Smart Popup Banner App」を株式会社 UnReact がリリース
福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「UR: Smart Popup Banner App」をリリースしました。
「UR: Smart Popup Banner App」は、Shopifyで簡単に離脱防止ポップアップバナーを設定できるアプリです。
「UR: Smart Popup Banner App」は、カーソルが画面外に離脱したとき・ブラウザの上部にマウスが移動したとき・一定時間が経過したとき・上スクロールしたとき・指定された値だけスクロールしたとき・別タブから復帰したとき等の様々な条件に応じて、離脱防止ポップアップバナーを出現させることが出来ます。
▼ UR: Smart Popup Banner App｜アプリストア
UR: Smart Popup Banner App(https://apps.shopify.com/ur-smart-popup-banner-app?locale=ja)
■「UR: Smart Popup Banner App」について
「UR: Smart Popup Banner App」について
「UR: Smart Popup Banner App」は、Shopify ストアにポップアップバナーを実装できるアプリです。様々な条件に応じて、離脱防止ポップアップバナーを表示させることが出来ます。
■ ノーコードで離脱防止ポップアップを実現できる！
ノーコードで離脱防止ポップアップを実現できる！
「UR: Smart Popup Banner App」を使うと、Shopifyストアにノーコードで簡単に離脱防止ポップアップを実現できます。
■ 作成したポップアップバナー画像を設定するだけ！
作成したポップアップバナー画像を設定するだけ！
「UR: Smart Popup Banner App」を使うと、作成したポップアップバナー画像を設定するだけで、簡単に Shopify ストアに離脱防止ポップアップバナーを実装できます。
■ ポップアップバナーの出現条件を細かく調整できる！
ポップアップバナーの出現条件を細かく調整できる！
「UR: Smart Popup Banner App」を使うと、ポップアップバナーの出現条件を細かく設定できます。それぞれの出現条件に対して、再表示までのクールダウン時間を設定できます。
■ ポップアップの表示条件は6種類から自由に選べる！（複数可）
ポップアップの表示条件は6種類から自由に選べる！（複数可）
「UR: Smart Popup Banner App」を使うと、以下の条件で離脱防止ポップアップバナーを表示可能です。
- カーソルが画面外に離脱した時
- ブラウザ上部にマウスが移動した時
- 一定時間が経過した時
- 上スクロールした時
- 指定された値だけスクロールした時
- 別タブから復帰した時
■ 出現条件ごとにクールダウン（再表示までの）時間を設定でき、ページ遷移しても時間がリセットされない！
出現条件ごとにクールダウン（再表示までの）時間を設定でき、ページ遷移しても時間がリセットされない！
「UR: Smart Popup Banner App」で設定したクールダウン（再表示までの）時間は、ページ遷移しても時間がリセットされません。
■ 1 クリックでテーマに追加できる！
1 クリックでテーマに追加できる！
「UR: Smart Popup Banner App」は、1クリックでテーマに追加できます。
▼「UR: Smart Popup Banner App」｜アプリストア
https://apps.shopify.com/ur-smart-popup-banner-app?locale=ja
▼「UR: Smart Popup Banner App」｜ご利用ガイド
https://unreact.jp/shopify-apps/sa-088-ur-popup-banner/guide
▼ 参考記事
- 【2025年】Shopify で離脱防止のためのポップアップバナーを表示できる？実装方法やおすすめアプリを紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-popup-banner)
- Shopifyでポップアップバナーを実現できるアプリ8選を徹底解説！(https://unblog.unreact.jp/blog/y1l4_f60g9p5)
- Shopifyでポップアップバナーを実装する方法5つを解説(https://qiita.com/eijiSaito/items/f9ca0192f5c40c82ef2d)
- Shopifyでポップアップバナーを導入する方法を考察(https://zenn.dev/natsume_katu/articles/1f7d56d1a753d5)
▼株式会社UnReact 会社概要
会社名: 株式会社UnReact
代表者: 西川信行
事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業
URL: https://unreact.jp/