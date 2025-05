岩田 剛典さんが、猛暑専用ビジネスウェアでクールにスイッチ新展開の「はるやま NEW BIZ WEAR」で猛暑でも働く人たちを応援はるやまの新CM第一弾2本が5月23日（金）より放送開始

株式会社はるやまホールディングス

※サーモグラフィー画像はイメージです。実際の使用環境により異なる場合があります。

はるやま商事株式会社(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長 中村 宏明)は、働く人により快適で着心地のよいウェアを提供するというコンセプトのもとに誕生した、新しいビジネスウェア「はるやま NEW BIZ WEAR」を発売するにあたり、ブランドアンバサダーとして岩田剛典さんを起用しました。 記録的な猛暑が続く日本の夏を涼しくする新しい夏用ビジネスウェアをテーマにした、新CM「サーモグラフィー」篇と「スイッチ」篇を、5月23日(金)よりYouTubeなどのWEB媒体で、5月30日(金)から地上波TVで放映開始いたします。今回のCM楽曲には、岩田剛典さんのソロ楽曲「Step to the Moon」を起用。本楽曲は、 8月6日(水)発売シングルのカップリング曲で、ディスコファンクでアップナンバーな楽曲となっています。

今回の新CMは「サーモグラフィー」篇、「スイッチ」篇の2パターン。

日本の猛暑を涼しくする新しいビジネスウェアを着用した岩田剛典さんが登場します。

夏のビジネスシーンでは、あまりの暑さから服装などが着崩れ、快適さを重視するあまり見た目がだらしなくなりがちですが、はるやまのビジネスウェアは、猛暑でも涼しく快適な機能と、専門店ならではの仕立てで“きちんと”した見た目を両立しています。

2種類のCMでは、そんなはるやまの新しいビジネスウェアを「Cool Switch(クール スイッチ)」のコンセプトで表現しています。



「サーモグラフィー」篇は、サーモグラフィーを使用した演出により、暑さから涼しさへの変化をビジュアルで訴求しています。

毎年記録的な暑さが続く中、従来のスーツではもう限界を迎えていた岩田さん。そんな中、「NEW BIZ WEAR」へクールにスイッチした瞬間、その涼しさと軽量さに思わず「すごい!」と驚きます。

また、「スイッチ」篇では、「はるやま NEW BIZ WEAR」は、様々な環境で働くビジネスパーソンそれぞれの要望に応える商品が、多数あることをクール スイッチ3連続で表現し、すべてが思わず涼しいと言いたくなる猛暑専用商品であることを岩田さんが訴求しています。

日本の猛暑を涼しくする新しいビジネスウェアで、涼しげにスイッチした岩田さんに、ぜひご注目ください。

■新CM概要

・タイトル :「サーモグラフィー」篇、「スイッチ」篇

・出演 :岩田 剛典

・CM曲 :「Step to the Moon」岩田 剛典

・放映開始日と放送エリア:

2025年5月30日(金)から順次放映開始

放送地域:大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山、兵庫、岡山、香川、広島、山口、鳥取、島根、愛媛、高知、福岡、長崎

・動画URL: 「サーモグラフィー」篇 (15秒) https://youtu.be/mfE69tljfdA

「スイッチ」篇 (15秒) https://youtu.be/XpLH-Xvtv68

・メイキングURL :https://youtu.be/a-pxxTASWpo

・インタビューURL :https://youtu.be/MVyAa6Az_FA

※公式YouTubeにて、5月23日(金)0時からご覧いただけます。

■新CMカット素材

※新CMカット画像の無断転載は禁止です。

「サーモグラフィー」篇

「スイッチ」篇

■商品情報

【驚きの軽さと涼しさで快適コーデ】

アイスーツ(超軽量セットアップスーツ)

価格 :29,900円(上下)(32,890円税込み)

カラー:ブラック、ネイビー

サイズ:S~LL、ABS~ABLL

3D仕立て半袖アイポロシャツ

価格 :4,990円(5,489円税込み)

カラー:8色

サイズ:S~3L

【気軽に始めやすい今どきコーデ】

AIR SUIT (軽量セットアップ)

価格 :9,000円(上下)(9,900円税込み)

カラー:ブラック、ネイビー、杢グレー、杢ブルー

サイズ:S~LL、ABS~ABLL

3D仕立て半袖アイTシャツ

価格 :4,500円(4,950円税込み)

カラー:3色

サイズ:S~3L

【ビジネス仕様なのに動きやすいアクティブコーデ】

※記載の商品は、5月28日(木)より順次、全国のはるやま店舗とオンラインショップで販売開始予定です。

【夏の太陽をブロックする高機能コーデ】

i-shirt Cool ーRay block(R) ー(遮熱アイシャツ:着る日傘)

価格 :5,690円(6,259円税込み)

カラー:ホワイト、ブルー、グレー、パープル、ピンク、ネイビー

サイズ:S~5L

※rayblock(R)は東洋紡せんいの登録商標です。

スマビズパンツ ノータックパンツ

価格 :4,990円(5,489円税込み)

カラー:ブラック、ネイビー、ブルー

サイズ:76~97cm

【涼しさとカッコよさを両立する高コスパコーデ】

※記載の商品は、5月28日(木)より順次、全国のはるやま店舗とオンラインショップで販売開始予定です。

■「はるやま NEW BIZ WEAR」について

ビジネスカジュアルの広がりによって、働く人の服装が多様化する中で、何を選べばいいのか迷う「ビジネスウェア迷子」も生まれています。さらに、記録的な猛暑が続く日本の夏、うだるような暑さ、まとわりつく湿気。 今までのスーツでは、まるでサウナ状態です。

そこで、はるやまは長年スーツでビジネスパーソンを支えてきた経験から、ビジネスウェアの新基準として、快適な着心地とキチンとした見た目を両立した「はるやま NEW BIZ WEAR」を提案します。

■「i-Fabric」とは

「ニットのしなやかさ・通気性」と「織物のこし・はり」を融合した革新的な新素材。北京オリンピック日本代表選手の公式服装向けに開発※されました。アスリートの動きや多様な体形に対応し、伸縮性と通気性の高さで快適な着心地を実現。シワになりにくい特性を備え、シャツに使用される生地は完全ノーアイロン仕様。快適さとキチンとした見た目を両立する、ビジネスウェアの新たな定番素材です。

※本商品には、国際大会向け公式服装のために開発された素材技術が活かされています。

特設LP:https://haruyama.jp/contents/haruyama/h/newbizwear/

■岩田 剛典プロフィール

1989年3月6日生まれ、愛知県出身。三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのパフォーマーとして2010年にデビューし、2014年にEXILEへ加入。現在は両グループを兼任している。俳優としても活躍し、2016年には高畑充希とダブル主演した「植物図鑑 運命の恋、ひろいました」で第41回報知映画賞新人賞、第40回日本アカデミー賞新人俳優賞と話題賞、第26回日本映画批評家大賞新人男優賞を受賞。主な出演作には「HiGH&LOW」シリーズ、「去年の冬、きみと別れ」「Vision」「パーフェクトワールド 君といる奇跡」「町田くんの世界」「AI崩壊」「空に住む」「新解釈・三國志」「名も無き世界のエンドロール」「ウェディング・ハイ」「死刑にいたる病」「バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版」がある。

<楽曲情報>

楽曲 :岩田 剛典 「Step to the Moon」

発売日 :2025年8月6日(水)