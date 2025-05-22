デジタルプロモーション株式会社が『まだ世にない、新しい価値を創造する。「ゼロイチ」の挑戦　Vol.2』を2025年6月5日に共著出版！

デジタルプロモーション株式会社

デジタルプロモーション株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：後藤 晃）は、リスナーズ株式会社のプロデュースによる書籍『まだ世にない、新しい価値を創造する。「ゼロイチ」の挑戦 Vol.2』に共著者として参画し、同著が2025年6月5日にAmazon.co.jpより発売されることをお知らせいたします。

「ゼロイチ」――まだ世の中にない、新しいモノやサービス、価値を生み出すこと。ゼロからイチを生み出す過程には、多くの試練や葛藤、痛みが伴います。そんな困難を、あらゆる創意工夫を凝らし、何度もトライアンドエラーを繰り返しながら、胆力やチームワークをもって乗り越えていくストーリーを集めたのが本書です。

2022年に同テーマで好評を博したこの企画。

第二弾の今回はデジタルプロモーション株式会社含め31人のキーマンにそれぞれの“ゼロイチストーリー"を振り返っていただき、現在のポジションはいかなるプロセスを経て確立されたのか、その誕生秘話を語っていただきました。



新規事業担当者や創業者、起業家、これからゼロイチに挑戦しようという方々、この世界に新たなイチを生み出そうとしている全てのビジネスパーソンにとって、必読の1冊です。

当社掲載記事はWebでもご覧いただけます⇒https://listen-web.com/community/digitalpromotion/

書籍について

■タイトル：まだ世にない、新しい価値を創造する。「ゼロイチ」の挑戦Vol.2

■編集：リスナーズ株式会社

■発行所：リスナーズ株式会社

■発売日：2025年6月5日

■定価：本体1,800円（＋税）

■URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4908963320

掲載企業一覧

1.JRE Ventures / Managing Director 衛藤 淳一 / Manager 星川 和也

2.Peatix Japan株式会社 / 共同創業者・代表取締役 藤田 祐司

3.佐渡市役所 / 市長 渡辺 竜五

4.Grit Capital Pte Ltd Founder & CEO / TANAKA VALUE+ TRADING株式会社 Founder & CEO / 田中 良尚

5.株式会社MARKS / 代表取締役 古井 敦士

6.株式会社SILVER CORD / 代表取締役社長 秋山 領祐

7.株式会社AIVICK / 代表取締役社長 矢津田 智子

8.株式会社イキアイ / CEO 水野 博之

9.株式会社ココロミル / 代表取締役CEO 林 大貴

10.デジタルプロモーション株式会社 / 代表取締役社長 後藤 晃

11.株式会社Bettim / 代表取締役 藤田 頼ニ

12.taneCREATIVE株式会社 / 代表取締役 榎 崇斗

13.makidai合同会社 / 代表社員 牧田 大樹

14.お茶の水女子大学 / 助教 毛内 拡

15.ハコブ株式会社 / 代表取締役社長 藤田 光

16.株式会社キングダム / 代表取締役社長 仁科 慎太郎

17.株式会社シーラベル / 代表取締役 渡辺 敬吾

18.株式会社メトリア 代表取締役 / 株式会社Linquages 代表取締役 / 菅 仁

19.SOBイノベーションパートナーズ株式会社 / 代表取締役 高畠 弘二

20.株式会社セカンドマインド / 代表取締役 佐々木 隆之

21.株式会社上野不動産 / 代表取締役 井上 正大

22.People Trees合同会社 / Co-CEO 社長 東野 敦 / Co-CEO 中谷 真紀子

23.ソフトヒューベリオン株式会社 / 代表取締役 兼 CEO 経塚 真裕

24.一般社団法人デザインイノベーションおきなわ / 代表理事 プロデューサー 神里 僚子 / 理事 チーフデザインオフィサー 大城 直也 / 理事 プランナー 編集 繁田 謙

25.株式会社スリー・イー / 代表取締役社長 小山 洋範

26.松井味噌株式会社 / 代表取締役CEO 松井 健一

27.ユニークビジョン株式会社 / 代表取締役社長 白圡 良之

28.小松ウォールアイティ株式会社 / 代表取締役 鍛治 渉

29.株式会社Shin / 代表取締役 服部 拓真

30.清友監査法人 / 代表社員 矢本 浩教

31.リスナーズ株式会社 / 代表取締役CEO 垣畑 光哉

発行所について

会社名 ：リスナーズ株式会社

所在地 ：東京都新宿区西落合2-14-17 LISTEN Base

代表 ：代表取締役CEO 垣畑 光哉

設立 ：2001年6月21日

事業内容：企業向けストーリーブランディングおよびつながるオンライン人物名鑑『LISTEN（リスン）』の運営、書籍・雑誌・ウェブメディアの出版・販売

URL：https://listeners.co.jp/

当社概要

名称:デジタルプロモーション株式会社

代表取締役社長：後藤 晃

所在地：神奈川県横浜市中区弁天通6-85 宇徳ビルディング4F

設立： 2017年

事業内容：地域創生、タウンビジョンとSNSを連携したエリアファンマーケティングソリューション・販促支援・動画制作等

デジタルプロモーション株式会社：https://digitalpromotion.co.jp

【タウンビジョン一覧】

タウンビジョン一覧：https://digitalpromotion.co.jp/business/townvision/location/

【お客様からのお問い合わせ窓口】

お問い合わせフォーム：https://digitalpromotion.co.jp/contact/