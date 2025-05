教育向け展示会「NEW EDUCATION EXPO 2025」に出展。ネットワークアセスメントサービスをはじめとした校務DXを支える各種ソリューションをご紹介

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之)は、教育関係者向けのセミナー&展示会「NEW EDUCATION EXPO2025」(東京・大阪)へ出展いたします。会期は東京2025年6月5日(木)~6月7日(土)まで東京ファッションタウンTFTビル(東京都江東区)、大阪6月13日(金)~6月14日(土)まで大阪マーチャンダイズ・マート(大阪府大阪市)にて開催されます。



文部科学省が実施を推奨しているネットワークアセスメントサービス、授業を途切れさせない安定した通信を実現するネットワーク製品、管理コストの大幅な削減を可能にする無料のクラウド機器管理ツールなどをご紹介いたします。



ネットワークに関するお悩みから、検討ベースでの見積り相談まで承っております。

国内メーカーの強みを生かし、ご相談から導入後のサポートまで手厚くご支援させていただきます。当日のご来場を、心よりお待ち申し上げております。

出展概要

展示内容

■東京会場- 会期:2025年6月5日(木)~6月7日(土)9:30~18:00- 会場:東京都江東区有明3丁目4-10 TFTビル(東京ファッションタウン)西館2階ホール■大阪会場- 会期:6月13日(金)~6月14日(土)9:30~18:00- 大阪府大阪市中央区大手前 1-7-31 OMM(大阪マーチャンダイズ・マート)参加申し込みはこちら :https://edu-expo.org/

●ネットワークアセスメント

(株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ(https://buffalo-its.jp/)の取扱サービスとなります。)

●法人向けネットワーク商品

(Wi-Fi 6E対応無線アクセスポイント・屋外向け無線アクセスポイント・

マルチギガ対応スイッチングハブなど)

●ネットワーク機器 リモート管理サービス キキNavi

●各種サプライ商品

(マウス・キーボード・タッチペン・PD充電器など)



※ 展示内容につきましては都合により変更する場合があります。

関連ページ

- 「NEW EDUCATION EXPO 2025」公式サイト(https://edu-expo.org/)- バッファローイベントページ(https://www.buffalo.jp/biz/seminar/detail/124164331_1541.html)- 特集ページ「快適な授業を実現するバッファローの教育ICT環境整備ソリューション」(https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/bunkyo.html)

