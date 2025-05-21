教育向け展示会「NEW EDUCATION EXPO 2025」に出展。ネットワークアセスメントサービスをはじめとした校務DXを支える各種ソリューションをご紹介
株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、教育関係者向けのセミナー&展示会「NEW EDUCATION EXPO2025」（東京・大阪）へ出展いたします。会期は東京2025年6月5日（木）～6月7日（土）まで東京ファッションタウンTFTビル（東京都江東区）、大阪6月13日（金）～6月14日（土）まで大阪マーチャンダイズ・マート（大阪府大阪市）にて開催されます。
文部科学省が実施を推奨しているネットワークアセスメントサービス、授業を途切れさせない安定した通信を実現するネットワーク製品、管理コストの大幅な削減を可能にする無料のクラウド機器管理ツールなどをご紹介いたします。
ネットワークに関するお悩みから、検討ベースでの見積り相談まで承っております。
国内メーカーの強みを生かし、ご相談から導入後のサポートまで手厚くご支援させていただきます。当日のご来場を、心よりお待ち申し上げております。
出展概要
■東京会場
- 会期：2025年6月5日（木）～6月7日（土）9:30～18:00
- 会場：東京都江東区有明3丁目4－10 TFTビル（東京ファッションタウン）西館2階ホール
■大阪会場
- 会期：6月13日（金）～6月14日（土）9:30～18:00
- 大阪府大阪市中央区大手前 1-7-31 OMM（大阪マーチャンダイズ・マート）
参加申し込みはこちら :
https://edu-expo.org/
展示内容
●ネットワークアセスメント
（株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ(https://buffalo-its.jp/)の取扱サービスとなります。）
●法人向けネットワーク商品
（Wi-Fi 6E対応無線アクセスポイント・屋外向け無線アクセスポイント・
マルチギガ対応スイッチングハブなど）
●ネットワーク機器 リモート管理サービス キキNavi
●各種サプライ商品
（マウス・キーボード・タッチペン・PD充電器など）
※ 展示内容につきましては都合により変更する場合があります。
関連ページ
- 「NEW EDUCATION EXPO 2025」公式サイト(https://edu-expo.org/)
- バッファローイベントページ(https://www.buffalo.jp/biz/seminar/detail/124164331_1541.html)
- 特集ページ「快適な授業を実現するバッファローの教育ICT環境整備ソリューション」(https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/bunkyo.html)
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