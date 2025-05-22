ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¾ÍÒ¤äÆ«¼§´ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¬¥é¥¹¡¦¼¿´ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡È´ï¤Îº×Åµ¡É¡Ú¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025～Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë´ïÅ¸～¡Û³«ºÅ·èÄê
¡¡¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¡Ø¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025～Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë´ïÅ¸～¡Ù¤ò2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ)～12·î3Æü(¿å)¤Î7Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÍÒ¸µ¤ÎºîÉÊ¤äÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÆ«¼§´ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¬¥é¥¹¡¢¼¿´ï¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡È´ï¤Îº×Åµ¡É¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Æー¥Ö¥ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢Â¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¹ñÆâ»ºÃÏ¤ÎÍÒ¸µ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÆø¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢12·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè½ç¼¡¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡üÌ¾¡¡¡¡¾Î¡§¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025～Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë´ïÅ¸～
¡ü³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ)～12·î3Æü(¿å)¡¡¡Ú7Æü´Ö¡Û¡¡10:00～18:00
¢¨Æþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¡ü²ñ ¾ì¡§Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Ûー¥ë
¡ü¼ç ºÅ¡§¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Éー¥à¡Ë
¡üÆþ ¾ì ÎÁ ¡§ÅöÆü·ô 1,800±ß¡¢Á°Çä·ô 1,600±ß ¢¨Âç¿Í1Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼4Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤ÏÌµÎÁ¡£
¡ü¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡§2025Ç¯9·îÍ½Äê
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.event-td.com/tableware¡¡¢¨¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢9·î¤Ë¸ø³«Í½Äê
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤ï¤¯¤ï¤¯¥À¥¤¥ä¥ë¡¡TEL.03-5800-9999