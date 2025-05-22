³×¿·¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÀ¤³¦¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÀè¶î¼Ô¡¡MaRLo(¥Þー¥í¡Ë¤¬2023Ç¯°ÊÍè 2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÍèÆü·èÄê¡ª

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EVENT INFO
2025.6.6(¶â) TRANCE BLUE
@ZEROTOKYO
OPEN/START 11PM
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/trance-blue0606/
DOOR¡§TBA
FASTPASS TICKET¡§\3,500-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë
SUPER EARLY FASTPASS TICKET¡§\3,000-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë¢¨µ¬ÄêËç¿ô½ªÎ»¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚZAIKO¡Ûhttps://zerotokyo.zaiko.io/e/trance-blue-0606
¡Ú¥¤ー¥×¥é¥¹¡Ûhttps://eplus.jp/tranceblue/
¢¨¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ç¤Î·ôÇä¤Ï5·î23ÆüÀµ¸á³«»Ï¡£
¡ÚZ HALL¡Û
MaRLo / RINALY / YAMATOMAYA / FUMOFFU / PARADISE
VJ¡§LIGHTCELL / VJ Akiko
¡ÚRING¡Û¡ÒTRANCE/ TECHNO¡Ó
DJ MASTER AZIA / YOSHIMASA / DJ 34 / AEMI / ITZ / ERI¡ß2 / G-NAILS / O-FUNE
¡ÚR BAR¡Û¡ÒOPEN FORMAT¡Ó
UMI / SUAM / TANI-KUN / IYO / KAITO / TAQUE
¡ÚENTER¡Û¡ÒHOUSE / PROGRESSIVE¡Ó
ndk / Stardrive Ocean / ONNY / howard / HATSUYUKI / MAKON / YUKI SATOU
¡ÚBOX¡Û¡ÒTRANCE¡Ó
-CLASSIC ZERO TRANCE-
OVERHEAD CHAMPION / YOSHINORI / TOMMY / YAMAMI / RYO ITAKURA / KAZUHIY / PANSE / SHOUYA / TAKE@
ARTIST INFO
MaRLo
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[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=yOj_a4SL6nQ ]
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