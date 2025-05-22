¡Ú¥¶¡¦¥«¥Ï¥é¡¦¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È ²£ÉÍ¡ÛÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÉ½¸½¤òÄÉµÚ¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý RISTORANTE OZIO¤Î¿·¥á¥Ë¥åー

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5th Anniversary Dinner Chimera
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¡ÚURL¡Ûhttps://thekahala.jp/yokohama/event/4339/(https://thekahala.jp/yokohama/event/4339/)
¡ÚWebÍ½Ìó¡Ûhttps://www.tablecheck.com/ja/shops/thekahala-yokohama-italianrestaurant/reserve(https://www.tablecheck.com/ja/shops/thekahala-yokohama-italianrestaurant/reserve)
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