¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Û²òÀâ¥¬¥¤¥É¡¢»Ô¾ì¤òÀ©¤¹¤ë¡ÖAI¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡×ºÇÁ°Àþ¡ÖBtoB´ë¶È¤ÎROIºÇÂç²½ÀïÎ¬¤ÈÆ³Æþ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤òÌµÎÁ¸ø³«¡ª

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Chapter-3¡¡AIÊ¬ÀÏ¤¬²ò·è¤¹¤ëBtoB´ë¶È¤Î²ÝÂê
Chapter-4¡¡À®¸ù´ë¶È¤ÎÆ³Æþ¥¹¥Æ¥Ã¥×
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Chapter-6¡¡Æ³ÆþROI»»½Ð¥â¥Ç¥ë
Chapter-7¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤È»Ï¤áÊý
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