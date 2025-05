エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2025年5月29日(木)より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから、次世代の映像美を体験できるQD-OLEDパネルを搭載し、26.5インチ、4K UHD、リフレッシュレート240Hz・応答速度0.03ms(GTG)の高いゲーミングスペックを誇る「MAG 272UP QD-OLED X24」が新たにラインナップに加わります。

「MAG 272UP QD-OLED X24」は26.5インチの4K UHD(3,840 × 2,160)解像度、量子ドットと有機ELを組み合わせたQD-OLEDパネル搭載で、リフレッシュレート240Hz、応答速度0.03ms(GTG)の高いゲーミング性能を誇り、高精細かつ圧倒的な映像美と滑らかな映像でゲームを楽しみたい方にお勧めのモデルです。工場出荷時にキャリブレーションを実施しており、色精度をΔE≤2に抑えた高品質モニターで、製品には品質が保証されるテストレポートが同梱されます。MSI独自の焼き付き防止機能を豊富に備えており、液晶パネルモデルと同じ3年間の国内長期保証を設けております。

【MAG 272UP QD-OLED X24】

■ MAG 272UP QD-OLED X24

製品ページ: https://jp.msi.com/Monitor/MAG-272UP-QD-OLED-X24

