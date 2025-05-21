¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ö¼ÒÃÛ¤ÎÌ£³ÐÃµµáÏ¿¡¡～µæ¶Ë¤Î°ì»®¤òµá¤á¤Æ～¡×´Þ¤à¿Íµ¤VTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®Âè3ÃÆ¡¡Á´10ºîÉÊ¤òLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino(R)¡×¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤VTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤È±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹½é¸ø³«¤ò´Þ¤à¡¢2021Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÉÊ¤ò3·î21Æü¤è¤êÁ´3²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÇÛ¿®³«»Ï¢¨1¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤ÎÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ö¼ÒÃÛ¤ÎÌ£³ÐÃµµáÏ¿¡¡～µæ¶Ë¤Î°ì»®¤òµá¤á¤Æ～¡×¤È¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò²Ã¤¨¤¿·×10ºîÉÊ¤òÇÛ¿®³«»Ï¡£¤Þ¤¿¡Ö¼ÒÃÛ¤ÎÌ£³ÐÃµµáÏ¿ ～µæ¶Ë¤Î°ì»®¤òµá¤á¤Æ～¡×¸ÂÄê¥ì¥·¥ÔËÜ¤òÃêÁª¤Ç100Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤äLemino¸ø¼°X¡Ê@Lemino_official¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Lemino¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤òÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000115/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202505_nr-nijisanjilp-0521
¡ÚÂè3ÃÆ³µÍ×¡Û
¢£ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯5·î21Æü(¿å) 15:00～
¢£ÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¼ÒÃÛ¤ÎÌ£³ÐÃµµáÏ¿¡¡～µæ¶Ë¤Î°ì»®¤òµá¤á¤Æ～
ÈÖÁÈ³µÍ×¡§¿³ºº°÷¤Ï¼ÒÃÛ¤¿¤À°ì¿Í¡£Èà¤ÎÀå¤òÓ¹¤é¤»¡¢Èà¤Î°ß¤È¿´¤ò´î¤Ó¤ÇËþ¤¿¤¹¼Ô¤À¤±¤¬À¸¤»Ä¤ì¤ë¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÎÁÍý¥²ー¥à¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¿©ºàÄ´Ã£¤«¤éÄ´Íý¤Þ¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÃÎ·Ã¤È¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î°ì»®¡É¤ò¤á¤¶¤¹¡£¾Ð¤¤¤ÈÈþ¿©¤¬±²´¬¤¯¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥°¥ë¥á¥Ð¥È¥ë¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
Á´10ºîÉÊ
¡¦¼ÒÃÛ¤ÎÌ£³ÐÃµµáÏ¿¡¡～µæ¶Ë¤Î°ì»®¤òµá¤á¤Æ～
¡¦Rin Shizuka Solo Event ¡ÈRecollection¡É
¡¦NIJIROCK NEXT BEAT
¡¦initial step in NIJISANJI
¡¦Nornis 1st LIVE -Transparent Blue-
¡¦³ð 1st Concert¡Ö¸áÁ°0»þ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡×
¡¦ÎÐÀç 1st Live¡ÖRyushen¡×
¡¦V¦¤LZ 1st LIVE¡Ø°ì¾§Æþº²¡Ù
¡¦À±Àî¥µ¥é 1st LIVE¡ÖÀ±¤¯¤º Shining Day -¤¤ß¤¬¤ß¤Ä¤±¤¿°ìÈÖÀ±-¡×
¡¦·õ»ýÅáÌé¥ê¥¢¥ë¥½¥í¥¤¥Ù¥ó¥È¡Úµõ¶õÂçÀï¡Û
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤·¡¢±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÊý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç100Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö#¥ì¥ß¥Î¤Ç¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¡Ø¼ÒÃÛ¤ÎÌ£³ÐÃµµáÏ¿ ～µæ¶Ë¤Î°ì»®¤òµá¤á¤Æ～¡Ù¸ÂÄê¥ì¥·¥ÔËÜ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÞÉÊÆâÍÆ¡¦ÅöÁª¼Ô¿ô
#¥ì¥ß¥Î¤Ç¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¡Ø¼ÒÃÛ¤ÎÌ£³ÐÃµµáÏ¿ ～µæ¶Ë¤Î°ì»®¤òµá¤á¤Æ～¡Ù¸ÂÄê¥ì¥·¥ÔËÜ / 100Ì¾¤µ¤Þ
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯5·î21Æü(¿å)15:00～2025Ç¯6·î30Æü(·î)23:59
¢£±þÊç¾ò·ï
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤è¤ê±þÊç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç»þ¤ËLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ºîÉÊ¡ÊÂè1ÃÆ～Âè3ÃÆ¡Ë¤òLemino¤Ë¤Æ1ºîÉÊ°Ê¾å¤Ï»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000115/#campaign(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000115/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202505_nr-nijisanjilp-0521#campaign)
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚLemino³µÍ×¡Û
¢£¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹
´¶¾ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëLemino¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢´ÚÎ®ºîÉÊ¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¹¹ðÉÕ¤¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨2¤Î¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò½é¤á¤Æ¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨3¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLemino¡Ê¥ì¥ß¥Î¡Ë¡×¸ø¼°
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È ¡§ https://lemino.docomo.ne.jp/
Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@Lemino_official
X¡Ê@Lemino_official¡Ë¡§https://x.com/Lemino_official
Instagram¡§https://www.instagram.com/lemino_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@lemino_official
¢¨1¡¡ËÜºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Lemino¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨2¡¡¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨3 ¡ã½é²ó½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
¡¦Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë½é²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤¬31Æü´ÖÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²áµî¤ËdTV¤Ç½é²ó½é·îÌµÎÁ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Å¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾¤ÎÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È½ÅÊ£¤¹¤ë¤ÈËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖLemino¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡·ÁÂÖ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤´»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£