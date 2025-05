¡ÚÁ´¥Ýー¥È10GÂÐ±þ¡Û¥¹¥Þー¥ÈÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿5¥Ýー¥È¥Þ¥ë¥Á¥®¥¬ÂÐ±þ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ï¥Ö¤ò6·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¡¢8¥Ýー¥È¥â¥Ç¥ë¤Ï¶áÆüÈ¯Çä

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之)は、10GbE(10ギガビットイーサネット)に対応したLANポートを5ポート搭載した家庭用スイッチングハブ「LXW-10G5」を2025年6月上旬より順次出荷、販売いたします。

また、8ポート搭載モデル「LXW-10G8」も近日発売を予定しております。

5ポートモデル 「LXW-10G5」

本商品は、全ポートが10Gbpsに対応したスイッチングハブです。10G インターネット回線をご使用の環境で、10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T対応のパソコンやNASなどを複数台接続することが可能となり、高速インターネットを活用した10Gネットワーク環境を構築することができます。

放熱性に優れた金属筐体を採用し、高信頼・静粛性が求められる法人向けNAS「テラステーション」シリーズやビジネススイッチなどの法人向け製品が搭載しているものと同様の制御機能を持つ「スマート冷却ファン」を搭載しています。

これにより、環境温度・負荷に合わせたファンの回転数制御を行い、高負荷時も安定稼働を実現しつつ静音性を維持します。

背面に電源とLANポートを集約しているため、ケーブルをまとめることができます。設置時の見た目をすっきりとさせることができます。また、壁掛けにも対応しています。

使用中のポートのみに電力供給する「おまかせ節電機能」と、データ転送していないポートには電力供給を制限する「おまかせ節電NEXT機能」により、使用状況に適した省エネでの運用が可能です。

また、ネットワーク運用に大きな障害をおよぼす「ネットワークループ」の発生を検知し、お知らせするループ検知機能を搭載しているので、安定したネットワークの構築を実現します。

【※近日発売】8ポートモデル

10GbE対応 8ポート スイッチングハブ

LXW-10G8

搭載している8ポートすべてが10Gbpsに対応。

さらに多くの機器を接続した10Gインターネット環境を実現可能です。

特集|10Gbps光インターネット導入でネット利用をもっとスムーズ&快適に!

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/283_1_ee7bd6e6a8959e878e546f3377df34c4.jpg ]LXW-10G5LXW-10G8商品ページ(LXW-10G5) :https://www.buffalo.jp/product/detail/lxw-10g5.htmlスイッチングハブ 商品ラインナップ :https://www.buffalo.jp/product/category_search/lan-hub.html

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.