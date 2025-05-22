ÅÔ²ñ¤ÎÀöÎý¤È³¤ÊÕ¤Î¥àー¥É¤¬¸òº¹¤¹¤ëSUMMER¡ÇS CALLING 2025 COLLECTION

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²Á³Ê¡§\12,900 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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²Á³Ê¡§\20,900 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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¥«¥éー¡§Natural Raffia
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²Á³Ê¡§\13,900 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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²Á³Ê¡§\18,900 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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¥«¥éー¡§Guava Pink / Matcha Green/ Natural Raffia
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¥«¥éー¡§White/ Yellow
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²Á³Ê¡§\9,900 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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¥«¥éー¡§Black Textured / Sand
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²Á³Ê¡§\9,900 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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¥«¥éー¡§Black / Sand/ Brown
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²Á³Ê¡§\10,500 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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¥«¥éー¡§Black / Sand/ Brown / Gold
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