¡Ú²£ÉÍ»Ô¡ÛÁêÅ´Àþ¡ÖÀ±Àî±Ø¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÀ±Àî±Ø¹ÔÀ¯¶è²è¡×¤ò¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µòÅÀ¡¦¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë»ÜÀß¤È¤·¤ÆÄó°Æ¡¦±¿±Ä¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ò¸øÊç¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÁêÅ´Àþ¡ÖÀ±Àî±Ø¡×ÃæÁØ³¬¤Ë½êºß¤¹¤ë¹ÔÀ¯¶è²è¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢ÅÔ¿´Î×³¤Éô°Ê³°¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö½é¤ÎÁÏÂ¤³¦·¨µòÅÀ¡×¤ÎÀßÃÖ¤Ë¸þ¤±¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎµòÅÀµÚ¤Ó¤Þ¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤ë»ÜÀß¤òÅ¸³«¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¶È¼Ô¤ò¸øÊç¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
»²¹Í¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£³·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿»ÃÄê³èÍÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
»ÜÀß³µÍ×
¡¡ÂÐ¾Ý»ÜÀß¡§À±Àî±Ø¹ÔÀ¯¶è²è
¡¡½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥±Ã«¶èÀ±Àî°ìÃúÌÜ£±-£±¡ÊÁêÅ´ÀþÀ±Àî±ØÄ¾·ë¡Ë
¡¡·úÊª³µÍ×¡§¹½Â¤¡§Å´¹üÂ¤¡Ê·úÊª¡§2³¬·ú¤Æ¡Ë
¡¡ÂÐ¾ÝÌÌÀÑ¡§Ìó200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡ÖÀ±Àî±Ø¹ÔÀ¯¶è²è¡×³°´Ñ
¡ÖÀ±Àî±Ø¹ÔÀ¯¶è²è¡×Æâ´Ñ
»ö¶È´ü´Ö
ÎáÏÂ£·¡Ê2025¡ËÇ¯10·î£±Æü¤«¤éÎáÏÂ18Ç¯¡Ê2036Ç¯¡Ë£³·î31Æü¤Î10Ç¯£¶¤«·î´Ö
ËÜ»ÜÀß³èÍÑ¤Î¤·¤¯¤ß
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Ï¡¢±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤È¶è²è¤Ë·¸¤ëÅ¾Âß¼Ú·ÀÌó¤òÄù·ë¤Î¾å¡¢ËÜ»Ô»ÜÀß¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢ËÜ»ÜÀß¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿»ö¶ÈµÚ¤Ó»ÜÀß¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¡¢ÁêÌÏÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÁêÅ´¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÁêÅ´¥¢ー¥Ð¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Ä¤È¡¢À±Àî±Ø¹ÔÀ¯¶è²è³èÍÑ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¹Í
¡¡¸øÊç·¿¥×¥í¥Ýー¥¶¥ëÊý¼°¤Ë¤è¤ëÄó°ÆÁª¹Í
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¡»ÜÀß¸«³Ø¡Ê»öÁ°¿½¹þÉ¬¿Ü¡Ë¡Ä£µ·î27Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë
¡¡¸øÊçÍ×¹à¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¼õÉÕ¡Ä£µ·î27Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë～£µ·î29Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë
¡¡±þÊç½ñÎà¤Î¼õÉÕ´ü¸Â¡Ä£··î£¹Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë17»þÉ¬Ãå
¡¡Áª¹Í¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¡Ä£··î²¼½Ü
¡¡Áª¹Í·ë²Ì¤ÎÄÌÃÎ¡¦¸øÉ½¡Ä£¸·î²¼½Ü～£¹·î¾å½Ü
¸øÊçÍ×¹àÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤ê¸æ³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/bunka/sozotoshi/sozotoshi/kyoten/hoshikawa_kobo.html
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®16Ç¯¡Ê2004Ç¯¡Ë¤«¤éÊ¸²½·Ý½Ñ¤Î»ý¤ÄÁÏÂ¤À¤ò¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÅÔ»Ô¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤äÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÊ¸²½·Ý½ÑÁÏÂ¤ÅÔ»Ô¡×¤Î¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤È¶¦Æ±¤·¤ÆÅÔ¿´Î×³¤Éô¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ä¸ø¶¦¶õ´ÖÅù¤ò¡ÖÁÏÂ¤³¦·¨µòÅÀ¡Ê¢¨¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢¼èÁÈ¤Î³«»Ï¤«¤éÌó20Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤äÆø¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤ÎÊý¤Ë¤è¤ê¿È¶á¤ÊÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸²½·Ý½ÑÁÏÂ¤ÅÔ»Ô»Üºö¤ÎÅ¸³«¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁÏÂ¤³¦·¨µòÅÀ¡§µìÂè°ì¶ä¹Ô²£ÉÍ»ÙÅ¹¡¢µÞ¤Êºä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊµìÏ·¾¾²ñ´Û¡Ë¡¢¾Ý¤ÎÉ¡¥Æ¥é¥¹¡¢½é²«¡¦Æü¥Î½ÐÄ®ÃÏ¶è¡ÊÃÏ°èºÆÀ¸¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ë¡¢THE BAYS¡Êµì´ØÅìºâÌ³¶É²£ÉÍºâÌ³»öÌ³½ê¡Ë¡¢¿·¹âÅç±ØÃÏ²¼£±³¬Å¸¼¨»ÜÀß