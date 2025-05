D-LITE¡¢TAEMIN¡¢JO1¡¢INI¡¢ZEROBASEONE¡¢ Kep1er¤Û¤«½Ð±é¡ª5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡ÖKCON JAPAN 2025 ¡ß M COUNTDOWN¡×Æü´ÚÆ±»þÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®·èÄê¡ª

CJ ENM Japan 株式会社

・今年は11万人の動員数を記録した「KCON JAPAN 2025」で披露された、M COUNTDOWNのスペシャル版が日韓同時放送および配信決定

・D-LITE (BIGBANG)、 TAEMIN (SHINee)をはじめとした豪華アーティストが出演

・7月には「KCON JAPAN 2025 × M COUNTDOWN 字幕版」の放送も決定

韓国100%エンターテインメントチャンネル「Mnet」および動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営する CJ ENM Japan 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、5月に幕張メッセで開催した「KCON JAPAN 2025」の「M COUNTDOWN STAGE」の模様をスペシャル版として5月28日(水)に日韓同時放送・配信することを決定いたしました。

2025年5月9日~11日までの3日間、日本「幕張メッセ」で開催された、世界最大規模のK-POP Fan & Artist Festival「KCON JAPAN 2025」!そのメインプログラムとなるコンサートの様子をスペシャル版としてオンエア。D-LITE (BIGBANG)、 TAEMIN (SHINee)などのベテランアーティストだけではなく、第5世代K-POPアーティストとして人気沸騰中のBOYNEXTDOORやZEROBASEONE、新進気鋭のME:IやKiiiKiiiなどのガールズグループも出演します。

各アーティストの代表曲や最新曲はもちろんのこと、「KCON」でしか見ることのできないスペシャルパフォーマンスをお楽しみに!7月には「KCON JAPAN 2025 × M COUNTDOWN 字幕版」の放送も予定されています。

【出演者(記号⇒数字⇒アルファベット⇒五十音順)】BOYNEXTDOOR、CRAVITY、D-LITE(BIGBANG)、DXTEEN、EVNNE、HIGHLIGHT、INI、IS:SUE、izna、JO1、Kep1er、KickFlip、KiiiKiii、ME:I、P1Harmony、QWER、tripleS、TWS、YENA、ZEROBASEONE、チョ・ユリ、テミン(SHINee)

※内容・出演者が一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

<番組情報>

放送:CS放送Mnet Japan

配信:動画配信サービス「Mnet Smart+」

番組名:「KCON JAPAN 2025 × M COUNTDOWN」

放送・配信日:2025年5月28日(水)18:00~

2025年 Mnet / 240分(予定) / 日韓同時放送

Mnet番組サイト:https://mnetjp.com/program/3224/

<Mnet 視聴方法はこちら!>

・CS放送局Mnet Japanは、「スカパー!」「J:COM」「ひかりTV」「ケーブルテレビ」「auひかり」のいずれかにご加入にいただくことでチャンネルのお申込みが可能です。

https://mnetjp.com/howtowatch/mnetjapan/

・動画配信サービスMnet Smart+は、スマホを含むあらゆるインターネットデバイスで視聴ができます。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。

https://smart.mnetjp.com/

【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/(https://mnetjp.com/)

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能

【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/(https://smart.mnetjp.com/)

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。