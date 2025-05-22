¡Ö¸ú¤¯ÈþÇò¡×ºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª ²Ú¤ä¤«Èþ¤Þ¤Ä¤²¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä²÷Å¬¥¤¥ó¥Êー¤òÈ÷¤¨¤Æ²Æ¤ò¥¥ì¥¤¤ËÎÃ¤·¤¯¾è¤êÀÚ¤ë!!¡ÚLDK the Beauty 2025Ç¯7·î¹æ¡Û
7·î¹æ¤Ï ¥Û¥ó¥È¤Ë¸ú¤¤¤¿¡ÖÈþÇò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°2025 ¤òÁíÎÏÆÃ½¸¡ª º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¥·¥ßÂÐºö¤âUV¥¬ー¥É¤âËüÁ´¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡ª ¤½¤³¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤âÂ»¤·¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢¥¬¥Á¸¡¾Ú¡õÅ°Äì¼èºà¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ºÇ¿·Ë¢Àö´éÎÁ¤ò¸¡¾Ú¡£¤Þ¤¿¡¢²Ú¤ä¤«Èþ¤Þ¤Ä¤²¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢²Æ¤Î²÷Å¬¥¤¥ó¥Êー¤Ê¤É¡¢º£ÃÎ¤ê¤¿¤¤ÈþÍÆ¾ðÊó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃ½¸¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¡Û
ÈþÇò¤ÈÅ°ÄìUVÂÐºö¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþÈ©¤ò¥ー¥×¡ª Çã¤Ã¤ÆÂ»¥Ê¥·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿
ÁíÎÏÆÃ½¸¡¿¥Û¥ó¥È¤Ë¸ú¤¤¤¿¡ÖÈþÇò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°2025
º£Ç¯¤â¥®¥é¥®¥éÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª ÈþÈ©¤Ë¤Ïº£¤«¤é¤ÎÈþÇò¥±¥¢¤äÅ°ÄìUV¥«¥Ã¥È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¬¥Á¸¡¾Ú¡õÅ°Äì¼èºà¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Ëà»¤¥ì¥¹¡õ»þÃ»¤ò³ð¤¨¤ë¿·ºî18À½ÉÊ¤ò¥Æ¥¹¥È¡ª ²Æ¤³¤½»È¤¤¤¿¤¤1ËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹
´¬Æ¬ÆÃ½¸¡¿ºÇ¿·Ë¢Àö´éÎÁ¤Î¥Ù¥¹¥È
½ë¤µ¤¬Áý¤·¤ÆÈé»éÊ¬Èç¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¡¢ËèÆü¤ÎÀö´é¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ë¢Àö´éÎÁ¤Ê¤éË¢Î©¤ÆÉÔÍ×¤Ç»þÃ»¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢Ë¢¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇËà»¤¤â·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¥Ï¥ê¥³¥·¶¯¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¤Þ¤Ä¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¥¢¥¤¤ËÆ³¤¯ºÇ¶¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄ´ºº¡ª
Âè2ÆÃ½¸¡¿²Ú¤ä¤«Èþ¤Þ¤Ä¤²³ð¤¨¤Þ¤¹¡ª
¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¾å¸þ¤¤Þ¤Ä¤²¤ËÆ´¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¸µµ¤¤Ê¤Þ¤Ä¤²¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯ÈþÍÆ±Õ¤Ç¥±¥¢¤·¤Æ¡¢ÌÜÆ¬¤«¤éÌÜ¿¬¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¥«ー¥ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¥«ー¥éー¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÌµÅ¨¤Þ¤Ä¤²¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊºÇ¶¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹!
¥à¥ì¤ë¡¦¥Ù¥¿¤Ä¤¯¡¦Æ©¤±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤³¤Î²Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ï¥³¥ì¡ª
Âè4ÆÃ½¸¡¿²Æ¤Î²÷Å¬¥¤¥ó¥Êー¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¸¤á¤Ã¤È½ë¤¤²Æ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥¿¤Ä¤¤ä¥à¥ì¡£ÇöÃå¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Æ©¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢Çº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ä～¤ÊÉÔ²÷´¶¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤Ç¤¤ë²÷Å¬¤Ê1Ëç¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡ª
¿·ºî¤âÄêÈÖ¤â°ìÀÆ¥Æ¥¹¥È¡ª º£Íß¤·¤¤¥·¥ã¥ó¥È¥ê¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿
ÆÃÊÌ´ë²è¡¿¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥ÈABCÈ½Äê100
Å¹Æ¬¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤«¤éSNS¤Ç¿Íµ¤¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤¦¤ë¥Ä¥äÈþÈ±¤ò³ð¤¨¤ë¥·¥ã¥ó¥È¥ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Å°Äì¥Æ¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖÇ§¾Ú¡×¥Þー¥¯¤ÏÊÔ½¸Éô¤¬Ç§¤á¤¿À½ÉÊ¤Î¾Ú¡ª
¡È»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¡É¤Î¸·¤·¤¤¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬ ¡ÈËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡É ¤ÈÇ§¤á¤¿À½ÉÊ¤ËÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¥Þー¥¯¤Ï¡¢¼õ¾Þ´ë¶ÈÍÍ¤Î¾¦ÉÊÈÎÂ¥¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç
LDK the Beauty¤È¤Ï
¹¹ð¡¦¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÈÀìÌç²È¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÀ½ÉÊ¤ò¡È»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¡É¤ÇÅ°Äì¸¡¾Ú¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¡ÖÀµÄ¾¤ÊÉ¾²Á¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë»¨»ï¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇÞÂÎ³µÍ×¡Û
ÇÞÂÎÌ¾¡§LDK the Beauty
È¯¹ÔÆü¡§Ëè·î22Æü
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë
¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-12¡Ë
¿¸Í·¼Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shinyusha.co.jp/
¢¨¥ê¥êー¥¹Æâ¤Ë·ÇºÜ¤ÎÊ¸¾Ï¡¦²èÁüÅù¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜµÚ¤ÓÊ£À½Åù¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹âÉ¾²ÁÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LDK the Beauty¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
SNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤âËÜ²»¤ò¸ø³«Ãæ¡ª¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤ò!!
LINE :
https://line.me/R/ti/p/%40oa-ldkthebeauty
Instagram :
https://www.instagram.com/ldk_the_beauty/?hl=ja
X :
https://twitter.com/ldk_the_beauty
YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCYBtE4_xet23h5_mkhxGehA
TikTok :
https://www.tiktok.com/@ldkthebeauty
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=VpfO8YTrNfg ]
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô
ÅÅÏÃ¡§03-3518-6625
Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp