¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤Ç¡£GREEN KEWPIE¤¬´ó¤êÅº¤¦Ì¤Íè
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹( https://www.kewpie.co.jp/sustainability-topics/ )
¶áÇ¯¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æù¤äµû¡¢Íñ¤Ê¤É¤ÎÆ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¤ò»È¤ï¤º¡¢ÂçÆ¦¤ä¾®Çþ¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÀ¸¶ÎÁ¤Çºî¤é¤ì¤¿¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤Ï¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤ÎÍøÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¤â¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥æー¥Ôー¤Ç¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖGREEN KEWPIE¡×¤â¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤Ê¤É"¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©"¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏGREEN KEWPIE ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ëÌÊ´ÓÃÒ¹á¤È¡¢¡ÖGREEN KEWPIE ¿¢ÊªÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Þ¥è¥Íー¥º¥¿¥¤¥×¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¤ÎÅÏÊÕÃÒº½¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÊ´Ó ÃÒ¹á
¥¥æー¥Ôー GREEN KEWPIE ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー
ÅÏÊÕ ÃÒº½
¥¥æー¥Ôー ¸¦µæ³«È¯ËÜÉô ¿©ÁÏÂ¤¸¦µæ½ê »ÔÈÎÍÑ³«È¯Éô ¥Þ¥è¥Íー¥º¥Áー¥à
Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¿©¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è
ÌÊ´Ó¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏGREEN KEWPIE¤ò¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ù¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¿¢ÊªÀ¸¶ÎÁ¤ÇÍñ¤Î¤è¤¦¤ÊºÌ¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿HOBOTAMA¡Ê¤Û¤Ü¤¿¤Þ¡Ë¤È¤¤¤¦¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£È¯Çä¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íñ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°ÊªÀ¤Î¿©»ö¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê¿©¤ÎÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆGREEN KEWPIE¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¥¥æー¥Ôー GREEN KEWPIE ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡ÌÊ´Ó ÃÒ¹á
¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Ì£¤ò¼Â¸½
ÅÏÊÕ¡ÖHOBOTAMA¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿¢ÊªÀ¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£GREEN KEWPIE¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤Î¥Þ¥è¥Íー¥º³«È¯¤Î¤ªÀ¼¤¬¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
ÌÊ´Ó¡Ö¥Þ¥è¥Íー¥º¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥Ñ¥¹¥¿¥½ー¥¹¤È¤¤¤¦¥¥æー¥Ôー¤Î¼çÎÏ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢GREEN KEWPIE¤Ç¤â¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤½¤¦¤ÈÅö½é¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÒÆâ¤«¤é¤ÎÌ£¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¡¢³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÅÏÊÕ¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Íñ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¶ÎÁ¤ÎÄ´À°¡¢µ»½Ñ¤ÎËá¤¾å¤²¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¸¶ÎÁ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇºà¤¬»ý¤ÄÆÃÄ§¤äÌò³ä¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÊÑ²½¤Ç¤â¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌ£¤ä¿©´¶¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸¶ÎÁ¤Î¸«Ä¾¤·¤«¤éÇÛ¹ç¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¿Ý¤ÏÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç¾úÂ¤¤·¤¿¥Þ¥è¥Íー¥ºÀìÍÑ¿Ý¤ò»È¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ»Ï¼Ô¤ÎÃæÅçÆ¡°ìÏº¤¬¥Þ¥è¥Íー¥ºÀìÍÑ¤Î¤ª¿Ý¤òºî¤ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤ª¿Ý¤ÏÂç»ö¤Ç¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¤ÎÌ£¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢Íñ¤ÎÉ÷Ì£¤Ï¹á¿ÉÎÁ¤È¤ª¿Ý¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥æー¥Ôー¤Ç¤Ï¡ÖÍñ¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤ª¤¤¤·¤¯Ä¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ»½Ñ¡×¤ÎÆÃµö¤ò2017Ç¯¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¹Ê¤ê½Ð¤·´¶¡É¤ä¡È¿©¤Ù¤¿»þ¤Î¸ý¤¢¤¿¤ê¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥è¥Íー¥º¤é¤·¤¤ÊªÀ¤ÎºÆ¸½¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹©¾ì¤äÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÌç¤ÎÃÎ¸«¤â¶Ä¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«µ»½Ñ¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥è¥Íー¥º¤òÄ¹Ç¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥¥æー¥Ôー¥°¥ëー¥×¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢GREEN KEWPIE¤é¤·¤¤¥Þ¥è¥Íー¥º¥¿¥¤¥×¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¥æー¥Ôー ¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¡¡ÅÏÊÕ ÃÒº½
ÌÊ´Ó¡ÖGREEN KEWPIE¤Ï¡¢¡ØÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡Ù¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Æü¡¹¤Î¿©Âî¤Çµá¤á¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¡Ø¤¢¤ÎÌ£¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ£¤Ï¡¢Ã±¤Ë¿©¤Ù´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Â¿´´¶¤ä¹¬¤»¤Êµ²±¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤¢¤ÎÌ£¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬·ÑÂ³¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Ì£¡Ù¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿©Âî¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÏÊÕ¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¿©À¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¿©¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì£¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢¸¦µæ¤äµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹¥¤à¤â¤Î¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤Ë¤¢¤¦¤â¤Î¤ÇÆ±¤¸¿©Âî¤ò°Ï¤à¤³¤È¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£GREEN KEWPIE¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤Î¿©Âî¤Î¿·¤¿¤ÊºÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤¢¤ÎÌ£¡Ù¤È¤·¤ÆÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¹¬¤»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÌ¤Íè¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë
ÌÊ´Ó¡ÖGREEN KEWPIE¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¡ØGREEN KEWPIE¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤½¤ì¤Û¤ÉÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¿©À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â²¿¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬GREEN KEWPIE¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËGREEN KEWPIE¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï10Âå¡¢20Âå¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¶½Ì£¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ØÌ¤Íè¤¬¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë°ÕÍßÅª¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¨¥³¥×¥í¡Ù¤È¤¤¤¦Å¸¼¨²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÇ®¿´¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¼Ò²ñ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¡¢Èà¤é¤Î´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ºòÇ¯¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤«¤éGREEN KEWPIE¤ò³ØÆâ¤Î¹¹ð´ë²è¥³¥ó¥Ú¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¾Íè¤É¤ó¤Ê¿©¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾Íè¤òÃ´¤¦À¤Âå¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¥Ëー¥º¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©¤ËÄ©Àï¤¹¤ëGREEN KEWPIE¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÏÊÕ¡ÖÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ºÝ¡¢ºÚ¿©¤¬Ãæ¿´¤Î¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¥Þ¥è¥Íー¥º¤Ï¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤±¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¡Ù¤È¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë¤è¤ë¼«Á³ºÒ³²¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤Î¿©À¸³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤Ë¤â¾¯¤·¤Ç¤â´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÌ¤Íè¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
ÌÊ´Ó ¡ÖGREEN KEWPIE¤ÏÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËá¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢»ä¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤Ë¼«Á³¤Ë¤è¤êÍÏ¤±¹þ¤àÂ¸ºß¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤Ë¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã±¤Ë¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿©À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£GREEN KEWPIE¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¹ÔÆ°¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÏÊÕ¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¿©ÉÊ¸¶ÎÁ¤¬´ÊÃ±¤Ë°ÂÄêÅª¤Ë¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿©À¸³è¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¥¥æー¥Ôー¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤âÊÑ²½¤ò½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢Î®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢³«È¯ÉôÌç¤È¤·¤Æµ»½Ñ¤òËá¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÊ´Ó¡ÖÌ¤Íè¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿©¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦¤¬¡¢»ä¤Î¤á¤¶¤·¤¿¤¤Ì¤Íè¤Ç¤¹¡£GREEN KEWPIE¤Ç¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤½¤Á¤é¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªÂò»è¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Ë¤«¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤·¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ì¤Íè¤¬°Å¤¯»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬É¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤â¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿©¤òÁª¤Ù¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦ GREEN KEWPIE( https://www.kewpie.co.jp/greenkewpie/ )
2025Ç¯5·î¸ø³«
¢¨ÆâÍÆ¡¢½êÂ°¡¢Ìò¿¦Åù¤Ï¸ø³«»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹