¡Èaespa¡É¤ÎNINGNING¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿FILA 2025Ç¯½Õ²Æ¥·ー¥º¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥êー¥º¤¬´°·ë¡ª¡¡Âè4ÃÆ¡ÖWAVYDAY¡×¡¦Âè5ÃÆ¡ÖWAVYDAY MJ¡×¤¬Æ±»þ¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Óー¥·ー¡¦¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸ý¼Â¡Ë¤Ï¡¢FILA¤Î2025Ç¯½Õ²Æ¥·ー¥º¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î4¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡Öaespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¡×¤ÎNINGNING¤µ¤ó¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥¹¥Ëー¥«ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢NINGNING¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ëー¥«ー¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò4¤«·îÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëÂè4ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÖWAVYDAY¡Ê¥¦¥§¥¤¥Óー¥Ç¥¤¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂè5ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÖWAVYDAY MJ¡Ê¥¦¥§¥¤¥Óー¥Ç¥¤ ¥¨¥à¥¸¥§¥¤¡Ë¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢NINGNING¤µ¤ó¤¬¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª¤¹¤ëWEB¥àー¥Óー¤âÆ±»þ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÂè4ÃÆ¡¦Âè5ÃÆURL¡§https://www.abc-mart.net/shop/e/e1007044/(https://www.abc-mart.net/shop/e/e1007044/)
¢£¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¤Î¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë°ìÂ¡ÖWAVYDAY¡×¡ÖWAVYDAY MJ¡×
º£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¿·ºî¥¹¥Ëー¥«ー¡ÖFILA WAVY DAY¡×¤È¡¢¸üÄì¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖFILA WAVY DAY MJ¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ë¡È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤òÅº¤¨¤ë¡¢¥¦¥§ー¥Óー¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥«¥éー¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ëー¥«ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè4ÃÆ¡ÖWAVY DAY¡×¤Ï¡¢ÇÈÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·¥·¥êー¥º¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤ä¥ï¥ó¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¾åÉÊ¤ÊÇÛ¿§¤¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè5ÃÆ¤Î¡ÖFILA WAVY DAY MJ¡×¤Ï¡¢WAVY DAY¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡È¸üÄì¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿Ê²½·Ï¥â¥Ç¥ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à¥½ー¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¸µ¤Ï·Ú¤ä¤«¡£¤Û¤É¤è¤¤Â¸ºß´¶¤¬¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥«ー¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤âÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥·¥åー¥º¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§FILA WAVYDAY
¥«¥éー¡Êº¸¤«¤é¡Ë¡§White/Brown¡¢White/White¡¢Blue/Blue
¥µ¥¤¥º¡§23.0cm～28.0cm¡Ê1cm¹ï¤ß¡Ë
²Á³Ê¡¡¡§9,790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¢¨¥«¥éー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§FILA WAVYDAY MJ
¥«¥éー¡Êº¸¤«¤é¡Ë¡§White/Beige/Black
¥µ¥¤¥º¡§23.0cm～26.0cm¡Ê1cm¹ï¤ß¡Ë
²Á³Ê¡¡¡§8,690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¢¨¥«¥éー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£NINGNING¤¬FILA¥¹¥Ëー¥«ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡ªWEB¥àー¥Óー¤â¸ø³«
¡¡È¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ËÜ¥¹¥Ëー¥«ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤ò¡¢ABC-MART¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£NINGNING¤µ¤ó¤¬¤´¼«¿È¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿FILA¤Î¥·¥åー¥º¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆ°²è¸ø³«Àè¡ÊABC-MART¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¡ä
¡¦¡ÖWAVYDAY¡×¡§https://youtu.be/4pP6q45ZjsQ
¡¦¡ÖWAVYDAY MJ¡×¡§https://youtu.be/7Q4HLB50iEw
¢£NINGNING ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
K-POP¥°¥ëー¥×aespa¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£2020Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢aespa¤Ï³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÌ¤ÍèÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿ー¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£NINGNING¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Üー¥«¥ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î²»³ÚÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÈþÍÆ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëNINGNING¡£¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¸«¤»¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢Èà½÷¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
ËÌ¥¢¥¸¥¢¤ÎZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄNINGNING¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÈþ¤È¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ABC¥Þー¥È¤È¤Ï
·¤¤È°áÎÁ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¾¦¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¹ñºÝËÇ°×¾¦»ö¡×¤«¤é1985Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£¡ØÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤ÎÉÊ¼Á¤òÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î²Á³Ê¤Ç¡Ù¤òÁÏ¶È°ÊÍè¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢·¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÄ¾ÀÜ¤ªµÒÍÍ¤Î¼ê¸µ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·¤¾®ÇäÅ¹¡ÖABC-MART¡×¤Î½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¡¢ABC¥Þー¥È¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¹ñÆâ¤Ë¤Ï1081Å¹ÊÞ¡¢¹ñ³°¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ë316Å¹ÊÞ¡¢ÂæÏÑ63Å¹ÊÞ¡¢ÊÆ¹ñ8Å¹ÊÞ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à5Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¹¥È¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Óー¥·ー¡¦¥Þー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§Ìî¸ý¼Â
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1ÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ïー48F
ÀßÎ© ¡§1985Ç¯6·î6Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·¤¡¦°áÎÁ¡¦»¨²ß¤Ê¤É¤Î¾®Çä¡¢·¤¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¢À½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä
¡ã¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÅÅÏÃ¡§0120-936-610
ÂÐ±þ»þ´Ö¡§10¡§00～17¡§00¡ÊÊ¿Æü·îÍË¤«¤éÌÚÍË¡Ë