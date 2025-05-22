¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡ÛÅÐÏ¿¼Ô36Ëü¿Í OKUDAIRA BASE¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ ¥¥Ã¥Á¥óÆ»¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öki duki¡×¤¬¡¢¹á¤ê¹¤¬¤ëÊ´Ëö½Ð½Á¡ÖË§¤Î¤À¤·¡×¤ò¿·È¯Çä¡£ÊÝÂ¸ÎÁÌµÅº²Ã¤Ç¤«¤é¤À¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCORES¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¡¢Êë¤é¤··ÏYouTuber¡ÖOKUDAIRA BASE¡×¤È±¿±Ä¤¹¤ë¥¥Ã¥Á¥óÆ»¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öki duki¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯5·î21Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¿·¾¦ÉÊ¡ÖË§¤Î¤À¤·¡×¡Ê¤Û¤Î¤À¤·¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ë§¤Î¤À¤·¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Í¤®¡¦¤«¤Ä¤ª¡¦º«ÉÛ¡¦¤¤¤ï¤·¤Ê¤É¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢ÏÂÍÎ¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¤ÊÊ´Ëö¤ª½Ð½Á¤Ç¤¹¡£²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡¢´ÅÌ£ÎÁ¡¢ÊÝÂ¸ÎÁÌµÅº²Ã¤Ç¤«¤é¤À¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤ª½Ð½Á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ§¡Û
¡ÖË§¤Î¤À¤·¡×¤Ï¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊ´Ëö¤ª½Ð½Á¤Ç¤¹¡£¤ªÅò¤ËÍÏ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¹á¤ê¤ÈË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤¹¤°¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÅò¤ËÍÏ¤¤¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¤µ²±¤¬ÁÉ¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥Ã¥Ñー¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Úー¥Ñー¥É¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÃê½Ð¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£àèàá¿§¤Ëµ±¤¯¤ª½Ð½Á¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤¦¤ÞÌ£¤òÌû¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
²Á³Ê¡§2,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§100g
¸¶ºàÎÁ¡§¤¿¤Þ¤Í¤®¡ÊËÌ³¤Æ»»º¡Ë¡¢¤«¤Ä¤ª¤Î¤Õ¤·¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢º«ÉÛ¡ÊËÌ³¤Æ»»º¡Ë¡¢¤¤¤ï¤·¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¢Ê´Ëö¾ßÌý¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢¿©±ö¡¢ÄÇÂû¡Ê¸¶ÌÚ¡Ë¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¢ÊÆ¹í¡Ê°ìÉô¾®Çþ¡¢ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡Ë
À½Â¤¹ñ¡§ÆüËÜ
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¤³¤Á¤é(https://kiduki-design.jp/products/honodashi_kiduki?utm_source=pr&utm_medium=press&utm_campaign=kiduki_pr_250522_o90a_01)
¢¨¸ø¼°¼è°·Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Æþ²Ù¼¡ÂèÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¼è°·Å¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÂÍÎ¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤â»È¤¨¤ëËüÇ½½Ð½Á
Ì£Á¹½Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤äßÖÈÓ¡¢¥¹ー¥×¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤Î²¼Ì£¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Ë¤¿¤Þ¤Í¤®¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÏÂÍÎÌä¤ï¤º¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¿©Âî¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¡Û
¡¦Ë§¤Î¤À¤·¤ÎÁÇ¤¦¤É¤ó
ÁÇºà¤ÎÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¢Ë§¤Î¤À¤·¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ´¶¤¸¤é¤ì¤ë»êÊ¡¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡¦Ë§¤Î¤À¤·ËÜ³ÊßÖÈÓ
¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤Ç¤â¤É¤³¤«¾åÉÊ¤ÊËÜ³ÊßÖÈÓ¤Ç¤¹¡£Ë§¤Î¤À¤·¤¬Á´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤¢¤²¡¢²ÈÄí¤Ç¤âËÜ³Ê¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¹á¤Ð¤·¤¤¥¢¥Ü¥«¥É¤·¤é¤¹¤ÎË§¤Î¤À¤·¥Èー¥¹¥È
Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤È¡¢¤·¤é¤¹¤Î±öµ¤¡¢¤½¤·¤ÆË§¤Î¤À¤·¤Î¹á¤ê¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ð¥¿ー¤È½Ð½Á¤¬¹á¤ëË§¤Î¤À¤·¥Ñ¥¹¥¿
¥Ð¥¿ー¤Î¥³¥¯¤È¡¢¤À¤·¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÂ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ï¤³¤Á¤é(https://kiduki-design.jp/blogs/topics/recipe_honodashi?utm_source=pr&utm_medium=press&utm_campaign=kiduki_pr_250522_recipe)
¡Ú¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡ÖË§¤Î¤À¤·¡¦¤¿¤Þ¤Í¤®¹í¥»¥Ã¥È¡×¤âÅÐ¾ì¡Û
¡ÖË§¤Î¤À¤·¡×¤È¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¤¿¤Þ¤Í¤®¹í¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖË§¤Î¤À¤·¡¦¤¿¤Þ¤Í¤®¹í¥»¥Ã¥È¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢ÎÁÍý¤¬¤µ¤é¤ËË¤«¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡¦´ÅÌ£ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁÌµÅº²Ã¤Ç¤«¤é¤À¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡ÚË§¤Î¤À¤·(Ã±ÉÊ)¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
²Á³Ê¡§2,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§100g
¸¶ºàÎÁ¡§¤¿¤Þ¤Í¤®¡ÊËÌ³¤Æ»»º¡Ë¡¢¤«¤Ä¤ª¤Î¤Õ¤·¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢º«ÉÛ¡ÊËÌ³¤Æ»»º¡Ë¡¢¤¤¤ï¤·¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¢Ê´Ëö¾ßÌý¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢¿©±ö¡¢ÄÇÂû¡Ê¸¶ÌÚ¡Ë¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¢ÊÆ¹í¡Ê°ìÉô¾®Çþ¡¢ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡Ë
À½Â¤¹ñ¡§ÆüËÜ
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¤³¤Á¤é(https://kiduki-design.jp/products/honodashi_kiduki?utm_source=pr&utm_medium=press&utm_campaign=kiduki_pr_250522_o90a_02)
¢¨¸ø¼°¼è°·Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Æþ²Ù¼¡ÂèÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¼è°·Å¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖË§¤Î¤À¤·¡¦¤¿¤Þ¤Í¤®¹í¥»¥Ã¥È¡×¤âÆ±ÈÎÇä¥Úー¥¸Æâ¤è¤ê¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
OKUDAIRA BASE¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ ¥¥Ã¥Á¥óÆ»¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öki duki¡×
¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸
Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î¡Öµ¤¤Å¤¡×¤Ë½Ð²ñ¤¦Æ»¶ñ¤¿¤Á¡£
Êë¤é¤·¤È¤Ï¡¢Æü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»ê¶ËÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤µ¤ä´î¤Ó¤Î¡Èµ¤¤Å¤¡É¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¡¢¾¯¤·¡Ö³Ú¤·¤¤¤â¤Î¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Âæ½ê¤Ë¤¤Å¤¤ò¡£Êë¤é¤·¤ËÌû¤·¤ß¤ò¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤òÃ±¤Ê¤ëºî¶È¤Î¾ì¤«¤é¡¢À¸³è¤òºÌ¤ë¾ì¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ëÄó°Æ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
ki duki¤ÎÆ»¶ñ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡Ø¤¤Å¤¡Ù¤ò·Á¤Ë¡£
»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹Í¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁÇºà¡¢¤½¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¹¤¬¤ë»È¤¤Êý¤Î²ÄÇ½À¡£
»È¤¦¤Û¤É¤Ë°¦Ãå¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Êë¤é¤·¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯ºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¡¢Æü¡¹¤Î¡È µ¤ÉÕ¤¡É ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÆ»¶ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
OKUDAIRA BASE ¾Ò²ð
OKUDAIRA BASE
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖOKUDAIRA BASE¡×¤Ë¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï36Ëü¿Í(2025Ç¯5·î¸½ºß)¡£
°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£Ê¡»ã·ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢·¬Âô¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½êÌë´ÖÉô¤Ë¤Æ¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ö¡£
ÎÁÍý¤äDIY¡¢ÊªÁª¤Ó¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢°ì¿Í¥¥ã¥ó¥×¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤àÊýË¡¤òYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡£
Æ°²èÀ©ºî¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¡¡¡§ https://www.youtube.com/channel/UCMWuA3HeWpYUcEpxyjGN3-Q
Instagram¡§ https://www.instagram.com/okudaira.m/
Ãø½ñ¡¡¡¡ ¡§ OKUDAIRA BASE ¼«Ê¬¤ò³Ú¤·¤à°á¿©½»¡§25ºÐ¡¢Åìµþ¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·î15Ëü±ß¤Ç²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥³¥Ä(À¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò)¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OKUDAIRA BASE ½Õ²Æ½©Åß¤ÎÊë¤é¤·Êý¡§ÎÁÍý¡¢¼ê»Å»ö¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æ»¶ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£28ºÐ¡¢¼«Ê¬¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤»Å»ö¤ÈÀ¸³è(À¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò)
ÈÎÇä¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒCORES¡Êhttp://teamcores.co.jp¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒCORES¡Êhttp://teamcores.co.jp¡Ë¤Ï¡¢OKUDAIRA BASE¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öki duki¡×¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
³ô¼°²ñ¼ÒCORES
ki duki ¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿Ê¼¼
Ã´Åö¡§ÃæÂ¼
TEL¡§03-6825-5464
E-Mail¡§nakamurar@teamcores.co.jp