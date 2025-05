¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íー¾¦ÉÊ¤¬·ÐºÑ»º¶È¾Ê¼çÆ³¤ÎIoTÀ½ÉÊ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ーÀ©ÅÙ¡ÖJC-STAR¡×¤ËÂÐ±þ

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之)の製造・販売する商品が、経済産業省の主導のもと独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運用するセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度「JC-STAR」に対応したことを発表いたします。

対応商品は、法人向け商品20シリーズ計76型番、個人向けWi-Fiルーター1シリーズ計3型番です。

画像:「JC-STAR」制度ロゴ

(提供)IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 https://www.ipa.go.jp/

バッファローは、「JC-STAR」のセキュリティ要件、適合基準、評価手順及び評価ガイダンスなどを作成する業務運営の助言機関である通信機器適合基準検討ワーキンググループに参加しております。

対応商品

適合基準:★1(レベル1)- 法人向けWi-Fiアクセスポイント(AirStation Pro)

WAPM-AXETR、WAPM-AX8R、WAPM-AX4R、WAPS-AX4

WAPM-AXETR/Z、WAPM-AX8R/Z、WAPM-AX4R/Z、WAPS-AX4/Z

- 法人向けルーター

VR-U500X、VR-U300W

- 法人向けNAS(TeraStation)

TS51220RHシリーズ、TS5820DNシリーズ、TS5620DNシリーズ、TS5420DNシリーズ、TS5420RNシリーズ、TS5220DNシリーズ、TS5220DFシリーズ、TS3430DNシリーズ、TS3430RNシリーズ、TS3230DNシリーズ

- 個人向けWi-Fiルーター

WXR18000BE10P、WXR18000BE10P/D、WXR18000BE10P/N

※対応情報は随時更新しております。最新情報は商品ページをご確認ください。

バッファローの「JC-STAR」適合商品は、お客様に安心してご利用いただくために、

以下のような高度なセキュリティ仕様を実装しています。

・管理画面ログイン

個人向け商品:ログインパスワードの初期値を固有化

(参考)DLPA推奨ルーター https://dlpa.jp/wifi_support/

法人向け商品:初期設定時にログインパスワードの変更を必須化

・誤ったログインパスワードで連続でログイン試行された場合に一定期間のアクセス制限を実施

・製品内に保存される設定値の暗号化

・ファームウェア自動更新機能で重要なセキュリティー関連アップデートを自動適用

・サポート期間内のセキュリティーアップデートの提供

・設定初期化機能の具備

・サプライチェーン(設計・製造プロセス)におけるマルウェア混入リスクの回避

「JC-STAR」とは

「JC-STAR」とは「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(Labeling Scheme based on Japan Cyber-Security Technical Assessment Requirements)」のことです。「JC-STAR」は、「ETSI EN 303 645」や「NISTIR 8425」等の国内外の規格とも調和しつつ、独自に定める適合基準(セキュリティー技術要件)に基づき、IoT製品に対する適合基準への適合性を確認・可視化する日本の適合性評価制度です。

「JC-STAR」は、経済産業省の示す制度構築方針に従い、同省の監督のもと、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が制度を構築・運営するスキームです。

IoT製品の市場規模の増大に伴いサイバー攻撃が増える昨今、セキュリティー被害にあわないためにもJC-STAR対応商品の選択が有効な手段の一つと言えます。

特集ページ:JC-STARとは? :https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/jc-star.html法人向けWi-Fiアクセスポイント 一覧 :https://www.buffalo.jp/biz/product/child_category/pro-ap.html法人向けルーター 一覧 :https://www.buffalo.jp/biz/product/child_category/biz-router.html法人向けNAS 一覧 :https://www.buffalo.jp/biz/product/category_search/pro-network.html個人向け Wi-Fiルーター 一覧 :https://www.buffalo.jp/product/category_search/ap.html

