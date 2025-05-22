Ìó15,000¿Í¤¬Ç®¶¸¡ª»³Íü¸©Î©²Ê³Ø´Û¤ÇÂÎ¸³·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¡ÖCyber KASSEN¡Ê¥µ¥¤¥Ðー¹çÀï¡Ë¡×¤¬ÂçÀ¹¶·
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥»¥ó¶¨²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡¢²ñÄ¹¡§ËÜÂ¼Î´ÇÏ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç»³Íü¸©Î©²Ê³Ø´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½Õ¤ÎÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö¤¦¤´¤¯¡ª¥«¥é¥ÀÅ¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¡ÖCyber KASSEN¡Ê¥µ¥¤¥Ðー¥«¥Ã¥»¥ó¡Ë¡×¤ÎÂÎ¸³¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¡¢±ä¤ÙÌó15,000¿Í¤¬ÂÎ¸³¤ËË¬¤ì¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Cyber KASSEN¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥»¥ó¥µー¤òÁõÃå¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¼«Æ°È½Äê¤µ¤ì¤ë¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¡É¡£1ÂÐ1¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¿ÍÆ±»þ¤Î½¸ÃÄÀï¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ëー¥ë¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ç¯Îð¤ä±¿Æ°·Ð¸³¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Æ»Ò¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎÂÐÀï¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢¾Ð´é¤ÈÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç·«¤êÊÖ¤·¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢ÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡Ö¶á¤¯¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎYouTube¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=psCYeFDrzvY ]
º£¸å¡¢Cyber KASSEN¤ÏÁ´¹ñ¤Î²Ê³Ø´Û¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Î¹â¤¤ËþÂÅÙ¤ÈÆ³Æþ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤«¤é¡¢ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥éー¥Ë¥ó¥°¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î»ÜÀß¡¦ÃÄÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Cyber KASSEN¤ÎÆ³Æþ¤ä½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
³«ºÅÌ¾¡§ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ½Õ¤ÎÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö¤¦¤´¤¯¡ª¥«¥é¥ÀÅ¸¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§»³Íü¸©Î©²Ê³Ø´Û¡Ê1F Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡Ë
Íè¾ìÂÎ¸³¼Ô¿ô¡ÊCyber KASSEN¡Ë¡§Ìó15,000¿Í
¼çºÅ¡§»³Íü¸©Î©²Ê³Ø´Û
½ÐÅ¸¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥»¥ó¶¨²ñ
¡ÚCyber KASSEN¤È¤Ï¡Û
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡Ö¥Õ¥£¥¸¥¿¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÏÓ¤ËÀìÍÑ¥»¥ó¥µー¤òÁõÃå¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÂÇ·â¤òÈ½Äê¡£°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³²ñ¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤ÊÂç²ñ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£¶µ°é¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÃÏ°è³èÀ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥»¥ó¶¨²ñ¡ÊÃ´Åö¡§ËÜÂ¼¡Ë
¥áー¥ë¡§info@sassen.jp
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sassen.jp