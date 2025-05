¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥À¥ó¥¹¥¯¥ëー¤ò·è¤á¤ë¥À¥ó¥¹¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØWORLD OF STREET WOMAN FIGHTER¡Ù¤ò¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯5·î27Æü(²Ð)Ìë10»þ¤è¤ê¹ñÆâÆÈÀê¡¦Æü´ÚÆ±»þÊüÁ÷

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、2025年5月27日(火)の夜10時より、世界各国からダンス実力者たちが集い、国別対抗戦でワールドクラスの“ダンスクルー”を決めるダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』を、国内独占・日韓同時放送することを決定いたしました。

『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』は、韓国でメガヒットを記録した「Mnet」のダンスサバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER(SWF)』の第3シーズンです。韓国、ニュージーランド、アメリカ、日本、オーストラリアといった各国を代表するダンスの最精鋭メンバーで構成された実力派クルーが集結し、プライドをかけた国別対抗戦としてダンスバトルを行い、真のワールドクラスのダンスクルーを決めます。

公開されたダンスクルーのラインナップはまさに“ワールドクラス”。

韓国代表の「BUMSUP」は、2021年に放送された『STREET WOMAN FIGHTER』シーズン1のリーダーたちが集まっており、1970年代の音楽に合わせて踊る“ワッキング”界のレジェンドバトラーことLIP Jも合流し、アベンジャーズチームを完成。シーズン1で優勝したHONEY Jをリーダーに、誰にも負けない活躍を期待させています。

続いてオーストラリアを代表する「AG SQUAD」は、世界的なダンスクルー・ROYAL FAMILYの全盛期をリードした第1世代の核心メンバーであるKAEA、KYRA、RUTHYBABYを中心に結成されたクルー。ヒップホップ、ダンスホール、アフロ、ヒールコレオなど様々なジャンルのダンサーたちが集まったオールラウンダーのチームです。

アメリカ代表の「MOTIV」は、正統派オールドスクールヒップホップダンサーのMARLEEがリーダーを務めるヒップホップクルーです。リーダーのMARLEEが10代の時に作り、小規模で始まり、世界的なダンス競演「ワールド・オブ・ダンス」のヘッドライナークルーとしてドラマチックな成長ストーリーを持つチーム。特にブレイキングのアメリカ代表であるLOGISTXがメンバーとして所属しており、こちらも多彩なパフォーマンスに注目が集まります。

ニュージーランド代表の「ROYAL FAMILY」は、リアーナ、シエラ、レディー・ガガ、ジャスティン・ビーバーなど、世界的なアーティストとコラボし、早くからワールドクラスの存在感を見せてきたクルー。現在は世代交代によりTEESHAを中心に活動しており、今回の『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』でも新世代のチームとしてその存在感が放たれることに期待が高まっています。

そして日本からは2組が出場。ヒップホップとバトル文化にルーツがあるストリートシーン中心の大阪クルー、精巧なコレオグラフィとパフォーマンスを強みにしている東京クルーがそれぞれ出場します。

「OSAKA Ojo Gang」は世界有数のダンスバトルで優勝を総なめにしているワッキングクイーンことIBUKIを中心にしているチーム。そしてグローバルヒップホップシーンで存在感を見せるKYOKAもメンバーとして参加しています。また、世界的な人気を誇る9人組ガールズグループのTWICEのメンバー・MOMO(モモ)の実姉であるHANAが所属するクルーとしても注目を集めています。

東京からは「RHTokyo」が参加。世界的振付師として活動するRIEHATAがリーダーを務めるクルーで、「OSAKA Ojo Gang」と共に日本代表として出場します。RIEHATAは最近手掛けたBIGBANGのG-DRAGONの新曲「TOO BAD」の振り付けだけでなく、BTS、BoA、TWICE、EXO、King & Prince、EXILEなどK-POP、J-POPのトップクラスのアーティストの振り付けに参加しており、今回“ダンスクルー”としてダンスを披露する底力に関心と注目が集まっています。

また番組のMCはZEROBASEONEのSUNG HAN BINが務め、ジャッジはマイク・ソング、アリヤ・ジャネル、J.Y. Parkが務めます。さらに、BLACKPINKのJENNIE(ジェニー)がメイントレイラー映像に登場。ぜひご注目ください。

世界からダンスの実力者が集結し、熾烈なダンスバトルを繰り広げていく本番組。6つのチームがそれぞれ魅力を輝かせる姿に、心震わされること間違いなし。ダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』は、「ABEMA」にて2025年5月27日(火)夜10時より国内独占・日韓同時放送です。どうぞお楽しみに。

■『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』番組概要

放送日時:2025年5月27日(火)夜10時~

第1話放送URL: https://abema.tv/channels/k-world/slots/8r7GYtEn2LXpcw

