á°¼òÂ¢(¤¤¤é¤«¤·¤å¤¾¤¦)¡Øá° ¶ä¡¦¹õ¡Ù¤¬IWC2025¤Ë¤Æ¥´ー¥ë¥É¥á¥À¥ë¤ò¼õ¾Þ
á°¼òÂ¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´¾¾ÀîÂ¼¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£·½Í´¡Ë¤¬¾úÂ¤¤¹¤ë¡Øá° ¶ä¡¦¹õ¡Ê¤¤¤é¤« ¤®¤ó¡¦¤¯¤í¡Ë¡Ù¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¼òÎà¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊIWC¡Ë2025¡×¤ÎSAKEÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥´ー¥ë¥É¥á¥À¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øá° ¶ä¡¦¹õ¡Ê¤¤¤é¤« ¤®¤ó¡¦¤¯¤í¡Ë¡Ù¤¬¡ÖIWC 2025¡×¤Ç¥´ー¥ë¥É¥á¥À¥ë¤ò¼õ¾Þ
ÁÏ¶È1665Ç¯¤Îá°¼òÂ¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¼ò¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î¼òÂ¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¿å¤È¼òÊÆ¤òµá¤á¡¢Ä¹Ìî¸©¾¾ÀîÂ¼¤Ë¿·¾úÂ¤½ê¤ò°ÜÅ¾¡£ºòÇ¯9·î¤è¤ê¿·Å·ÃÏ¤Ë¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾úÂ¤¤ò³«»Ï¡£½é¤á¤Æ¤Î¿å¡¦¼òÊÆ¡¦É÷ÅÚ¡¦¥Áー¥à¡¦¾úÂ¤½ê¤Ç¾ú¤·¤¿ºÇ½é¤Î¤ª¼ò¤¬À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥¤¥óÉÊÉ¾²ñ¡ÖIWC(¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸) 2025¡×¤Ç¡¢¥´ー¥ë¥É¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IWC¤Î¿³ºº°÷¤ÎÉ¾²Á¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÍÎÍü¤ä¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¤ò»×¤ï¤»¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢·ª¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¡£²Ì¼ÂÌ£¡¢»ÀÌ£¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬Á¡ºÙ¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¿ð¡¹¤·¤¤Í¾±¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¶Á¤¤Þ¤¹¡£¡×¢¨ á°¼òÂ¢¤Ë¤ÆËÝÌõ¡£¸¶Ê¸¤Ï°Ê²¼¡£
Playful pear and bubblegum aromas with chestnut accents to raise expectations. Elegant style with wonderful balance of fruit, acidity and body. Fresh and tangy finish.
¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô ÅÄÃæ¾¡Ì¦
IWC 2025¤Î¥´ー¥ë¥É¥á¥À¥ë¼õ¾Þ¤ÏÌó1500ÌÃÊÁ¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿Æâ¾å°Ì1³ä
IWC(¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸)¤Ï¡¢1984Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦Åª¤ËºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿³ºº²ñ¤Î°ì¤Ä¡£WINEÉôÌç¤Ë²Ã¤¨¡¢SAKEÉôÌç¤Î¼õ¾Þ¼ò¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÉáÄÌ¼ò¡¢ËÜ¾úÂ¤¡¢½ãÊÆ¡¢½ãÊÆ¶ã¾ú¡¢½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡¢¶ã¾ú¡¢Âç¶ã¾úÅù¤Î10¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï1,476ÌÃÊÁ¤ÎÆüËÜ¼ò¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î10%¤Ë¤¢¤¿¤ë153ÅÀ¤¬¥´ー¥ë¥É¥á¥À¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¿³ºº²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢18¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÁíÀª70Ì¾¤Î¿³ºº°÷¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IWC 2025¤Ç¥´ー¥ë¥É¥á¥À¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Øá° ¶ä¡¦¹õ¡Ù - á°¤ÎºÇ½é¤Î¤ª¼ò -
2024Ç¯9·î¡¢á°¼òÂ¢¤¬¾¾ÀîÂ¼¤Ë°ÜÅ¾¤·¤ÆºÇ½é¤Î¤ª¼ò¡£¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¤Î¼òÂ¤¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¾¾ÀîÂ¼¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¿å¤È¼òÊÆ¤ÈÉ÷ÅÚ¤òºÇÂç¸Â³è¤«¤·¤Æ¾ú¤·¤¿¤ª¼ò¡£Æý»À¤Ê¤É¤ÎÅº²ÃÊª¤ò²Ã¤¨¤º¡¢ÆüËÜ¼ò¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÊ£»¨¤Ê»Ý¤ß¤ä´ÅÌ£¡¢»ÀÌ£¤òÉ½¸½¡£
á° ¶ä¥·¥êー¥ºÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿°ìËÜ
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§á° ¶ä¡¦¹õ¡Ê¤¤¤é¤« ¤®¤ó¡¦¤¯¤í¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§720ml
²Á¡¡³Ê¡§\2,860(ÀÇ¹þ)
¾¾ÀîÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¾ÀîÂ¼¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê
ÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¾ò·ï¤òÈ÷¤¨¤¿ÃÏ°è¡¢Ä¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´¾¾ÀîÂ¼¡£
ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¹ÅÅÙ10Ì¤Ëþ¤Î¶Ë¤á¤Æ½À¤é¤«¤Ê¡ÖÄ¶Æð¿å¡×¤òÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÄ¶Æð¿å¤¬¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
É¸¹â¤¬¹â¤¯¡¢´¨ÃÈ¤ÎÆü³Óº¹¡¢Ç¯³Óº¹¤¬Âç¤¤¯ÊÆºÏÇÝ¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ò·ï¤¬Â·¤¤¡¢10°Ê¾å¤Î¼òÂ¢¤¬¾¾ÀîÂ¼¤Î¼òÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¾ô¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¤È¹â¤¤¿å¼Á¤Î½ãÅÙ¡¢¼òÂ¤¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÈùÀ¸Êª¤È¼«Á³¤Î²¸·Ã¤¬ÆÃÍ¤Î´Ä¶¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¸ÄÀË¤«¤ÊÆüËÜ¼ò¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
á°¼òÂ¢Instagram
https://www.instagram.com/ilaka_japanese.sake.atelier/
ËÜ·ïÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
á°¼òÂ¢³ô¼°²ñ¼Ò
staff@ilaka.co.jp
0261-85-5092