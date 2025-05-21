À¾ÆüËÜºÇÂç¤Î¹ñºÝ³¤»öÅ¸¡Ö¥Ð¥ê¥·¥Ã¥× 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
¸ÅÌîÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¸ÅÌî¹¬ÃË¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ2025Ç¯5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Æ¥¯¥¹¥Ýー¥Èº£¼£¡Ê°¦É²¸©º£¼£»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë ¹ñºÝ³¤»öÅ¸¡Ö¥Ð¥ê¥·¥Ã¥×2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸¡Ê¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§A-48¡Ë
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ï³¤»öÅÔ»Ô¡Öº£¼£¡×¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¾ÆüËÜºÇÂç¤Î¹ñºÝ³¤»öÅ¸¤Ç¤¹¡£
½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²óÅö¼Ò¤Ï¡Ö¼¡À¤Âå±¿¹Ò»Ù±ç¡Ü¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ò¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò½Å¾öÉ½¼¨¤¹¤ëAR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢VR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«Á¥¼þ°Ï¾õ¶·¤ò3¼¡¸µÉ½¼¨¤·¤ÆÃæ¡¦Ä¹µ÷Î¥ÁàÁ¥·×²è¤ÎÎ©°Æ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëVR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á¥Çõ¤Î°ÂÁ´¹Ò¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈò¹ÒÁàÁ¥»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤äÁ¥Î¦´Ö¥Çー¥¿¼ý½¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFOP¡×¤ÎÂ¾¡¢Á¥Çõ¤ËÅëºÜ¤·¤¿Åö¼Ò¤Î¹Ò³¤µ¡´ï¤äÄÌ¿®µ¡´ï¤Î¥Çー¥¿¤òÁ¥Æâ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¾å¤ÇÎ¦¾å¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼ý½¸¡¦ÊÝÂ¸¡¦´Æ»ë¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖHermAce¡×¤Ê¤É¡¢¼«Æ°±¿¹Ò¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Æ¼ïµ¡Ç½¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç·¿²èÌÌ¤Ë¹Ò³¤·×²è¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¡¢Á¥°÷¤¬¼ê½ñ¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÏ¿ºî¶È¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëÅÅ»Ò¥í¥°¥Ö¥Ã¥¯¡¢Á¥Æâ¤Ë¤Æ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¼þ°Ï¤ä±¿¹Ò¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Á¥¾å¤Ç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³Æ¼ïµ¡´ï¤â½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸µ¡´ï¤Î¤´¾Ò²ð
¢£¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ö·¿¼°¡§PS-100¡×
¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ãー¥ÈÉ½¼¨¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ëー¥È¤ä¥¿ー¥²¥Ã¥È¾ðÊó¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¹Ò³¤¤Î·×²è¤«¤é´Æ»ë¡¦´ÉÍý¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÉÁ²èµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Âç²èÌÌÉ½¼¨¤ËÅ¬¤·¤¿4KÂÐ±þ¤Î¹âÀººÙ²èÁü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥àー¥º¤ÊÆ°ºî¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿¹Ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢NAPA Voyage Optimization¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹Ò³¤¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¹ÒÏ©ÁªÄê¤äÁ¥Â®ÇÛÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç³ÎÁÈñ¡¦CO2¤Îºï¸º¤ä°ÂÁ´¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¹Ò¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°±¿¹Ò¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¿·¥·¥¹¥Æ¥à
¢£¡ÖÈò¹ÒÁàÁ¥»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡ÖVR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¥»¥ó¥µー¥Çー¥¿Åý¹çµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ³Î¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¾ðÊó¤ä¾×ÆÍ¥ê¥¹¥¯¤òÇÄ°®¤·¡¢¹ÒÏ©·×²è¤òºöÄê¤¹¤ë¡ÖÈò¹ÒÁàÁ¥»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤äVRµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¸«Ä¥¤ê¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖVR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ê¤É¡¢¼«Æ°±¿¹Ò¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯Ãæ¤Î³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èò¹ÒÁàÁ¥»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¡±ÇÁüÎã
VR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à ±ÇÁüÎã
¢£AR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö·¿¼°¡§AR-100M¡×
AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ò¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¥â¥Ë¥¿ー¾å¤Ë½Å¾öÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÅëºÜ²ÄÇ½¤Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥ì¥³ー¥Àー¤äÁ¥ÍÑ¥«¥á¥é¥«¥á¥é¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
AR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à ±ÇÁüÎã
¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥ì¥³ー¥Àー¡Ö·¿¼°¡§AR-1001¡×¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
AR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹Ò³¤Æ°²è¤ò¥¹¥È¥ìー¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë30Æü´ÖµÏ¿¢¨¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¡¢³¤Æñ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î¾õ¶·³ÎÇ§¤äÁ¥°÷¶µ°é¤Î»ñÎÁ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥ì¥³ー¥Àー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤é¡Ö·¿¼°¡§AR-100M¡×¤ÎÁàºî¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à±ÇÁü¤ª¤è¤ÓÏ¿²è±ÇÁü¤ò¡¡³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤âÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨¼ýÏ¿¾õ¶·¤Ë¤è¤êµÏ¿»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇõÍÑ¥«¥á¥é¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö·¿¼°¡§AR-2001¡×¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
¹¤¤»ëÌî³Ñ¤È¹â¤¤ÂÑ¸õÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢²°³°¤ÎÎ¾¸¿¥¦¥£¥ó¥°¤Ë1Âæ¤º¤ÄÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç360ÅÙÁ´Êý¸þ¤Î±ÇÁü¤«¤éÁàÁ¥¤ËÉ¬Í×¤Ê¼þ°Ï¾ðÊó¤ò½Ö»þ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇõÍÑ¥«¥á¥é¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö·¿¼°¡§AR-2001¡×
¢£ÅÅ»Ò¥í¥°¥Ö¥Ã¥¯¡Ö·¿¼°¡§EL-100¡×
Á¥°÷¤¬¼ê½ñ¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÏ¿ºî¶È¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¹Ò³¤·×´ï¤«¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°ÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Çー¥¿¼ý½¸¤È ²òÀÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºî¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤äµÏ¿ÆâÍÆ¤Î ÉÊ¼Á¸þ¾å¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦²òÀÏ¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢Á¥°÷¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤È±¿¹Ò¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³¤Æñ»ö¸Î¤Î¾ÚµòÊÝÁ´¤ËÉ¬Í×¤Ê½ÅÍ×½ñÎà¤ÎºîÀ®¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÁ¥¥Çー¥¿³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFOP¡×
Á¥Î¦´Ö°ìÂÎ¤ÇÁ¥Çõ±¿¹Ò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤ÏÅö¼ÒÀ½ÉÊ°Ê³°¤Îµ¡´ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹Ò³¤¥Çー¥¿¤äµ¡´Ø¥Çー¥¿¡¢GHG´ØÏ¢¥Çー¥¿¤òÎ¦¾å¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£FOP¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â³¤°èÀÇ½Ê¬ÀÏ¤äÍ×°øÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤¿Ç³ÈñÀá¸º¡¢±¿Å¾¾õ¶·¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ëÍ½ËÉ¤äCO2ÇÓ½ÐÎÌÅù¤Ë·¸¤ë´Ä¶µ¬À©ÂÐºö¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁ¥¾å¥Çー¥¿¤¬³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
FOP¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É ±ÇÁüÎã
¢£¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡õ¥ê¥âー¥È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHermAce¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡Ê²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ËºÆ¸½¤·¤¿Ê£À½¡Ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÁ¥Çõ¤ËÅëºÜ¤·¤¿Åö¼Ò¤Î¹Ò³¤µ¡´ï¤äÄÌ¿®µ¡´ï¤Î¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÎ¦¾å¤Ç¼ý½¸¡¦ÊÝÂ¸¡¦´Æ»ë¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¾ã³²¤Îµ¯°ø¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¤·¡¢Áá´ü¤Ë¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·è¼êÃÊ¤òÆ³¤¯¤Û¤«¡¢¥ê¥âー¥È¤Ç´Æ»ë¡¦ÊÝ¼é¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¡´ï¤Î¸Î¾ãÍ½ÃÎ¤äÍ½ËÉ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Î¹Ò³¤µ¡´ï¤äÄÌ¿®µ¡´ï¤ÈÁ¥ÆâIT¤òÊ¬Î¥¤·¡¢Åö¼Ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¥²ー¥È¥ー¥Ñー¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Î¦Çõ´Ö¤Ç¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ª¤è¤ÓÂÐ³°µ¡´ï¤Ø¤Î¥Çー¥¿ÇÛ¿®¤ò°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸µ¡´ï/·¿¼°
¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ö·¿¼°¡§PS-100¡×
¡¦Èò¹ÒÁàÁ¥»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ú¸¦µæ³«È¯Ãæ¡Û
¡¦VR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ú¸¦µæ³«È¯Ãæ¡Û
¡¦AR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö·¿¼°¡§AR-100M¡×
¡¦¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥ì¥³ー¥Àー¡Ö·¿¼°¡§AR-1001¡×
¡¦Á¥Çõ¥«¥á¥é¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö·¿¼°¡§AR-2001¡×¡Ú»²¹Í½ÐÅ¸¡Û
¡¦ÅÅ»Ò¥í¥°¥Ö¥Ã¥¯¡Ö·¿¼°¡§EL-100¡×¡Ú»²¹Í½ÐÅ¸¡Û
¡¦ËÜÁ¥¥Çー¥¿³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFOP¡×
¡¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡õ¥ê¥âー¥È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHermAce¡×
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥Ð¥ê¥·¥Ã¥× 2025
ÆüÄø¡§5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¢¨24 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¤ß°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤âÆþ¾ì²Ä
»þ´Ö¡§10:00～17:00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß16:00¤Þ¤Ç
²ñ¾ì¡§¥Æ¥¯¥¹¥Ýー¥Èº£¼£¤Û¤«
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡ÊÅÐÏ¿À©¡Ë
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§A-48
https://www.bariship.com/
¸ÅÌîÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò
1948Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æµû·²ÃµÃÎµ¡¤Î¼ÂÍÑ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ïÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÄ¶²»ÇÈµ»½Ñ¤ÈÅÅ»Òµ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦½é¡¦ÆüËÜ½é¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Æü¡¢À¤³¦90¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¤ÎÈÎÇäÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ïÁí¹ç¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÌîÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¸¦µæ³«È¯Åï¡ÖSOUTH WING¡×
ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô
ÀßÎ©¡§1951Ç¯ (¾¼ÏÂ26Ç¯)
»ö¶È¡§Á¥ÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑÅÅ»Òµ¡´ïÅù¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
»ñËÜ¶â¡§7,534 É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡§3,368 Ì¾
Çä¾å¹â¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡§126,953 É´Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§¸ÅÌî¡¡¹¬ÃË
¾å¾ì¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì