3¼ï¤Î*»ç³°Àþ¥À¥áー¥¸**¥±¥¢À®Ê¬***ÇÛ¹ç¤Ç¡È¤¦¤ë¤ª¤¤Ì©Éõ¡É¥Ä¥äËì¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ã¥ó¥×ー¡ÖQurap¡×½é¤Î²Æ¸ÂÄêÉÊ¤¬Amazon¤Ë¤Æ5/28¤«¤éÀè¹ÔÈ¯Çä¡ª²Æ¤Î¥Ø¥¢¥«¥éー¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢¤×¤ë¤ó¥Ä¥äÈ±¤Ø
³ô¼°²ñ¼Ò£É-£î£å (ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è) ¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥±¥¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚQurap¡Ê¥¥å¥é¥Ã¥×¡Ë¡Û¤è¤ê½é¤Îµ¨Àá¸ÂÄêÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¥¤¥¹¥È ¥×¥ê¥º¥à¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡×¤ò2025Ç¯5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê Amazon¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢6·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://andhabit.com/shop/product_categories/qurap-29)¡¢³ÆEC¥âー¥ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ (°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯) ¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
* ¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤ßÇÛ¹ç¡¡** ´¥Áç¤Ë¤è¤ë
*** ¥«¥ï¥é¥è¥â¥®²Ö¥¨¥¥¹ (¥·¥ã¥ó¥×ー¡¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤ß) ¡¢¥·¥¢»é¡¢¥µ¥ë¥Ó¥¢¥Ò¥¹¥Ñ¥Ë¥«¼ï»ÒÌý¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¥×¥ê¥º¥à¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ¹
£±¡¥£³¼ï*1¤Î»ç³°Àþ¥À¥áー¥¸*2¥±¥¢À®Ê¬*3ÇÛ¹ç¤Ç²Æ¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤â¡È¤¦¤ë¤ª¤¤Ì©Éõ¡É¤Ç¤×¤ë¤ó¥Ä¥äÈ±¤Ø
¡¦ÃÏÈ©¤Î´¥Áç¥À¥áー¥¸¤ò¥±¥¢¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ëÈ±¤ÈÆ¬Èé¤ØÆ³¤¯¥«¥ï¥é¥è¥â¥®²Ö¥¨¥¥¹*4
[¥·¥ã¥ó¥×ー/¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤ßÇÛ¹ç]
¡¦»ç³°Àþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë´¥Áç¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È±¤ò¥±¥¢¤¹¤ëÅ·Á³¥·¥¢¥Ð¥¿ー*5
¡¦È±É½ÌÌ¤òÊÝ¸î¤·¡¢¥Ø¥¢¥«¥éー¤òåºÎï¤Ë¸«¤»¤ë*6¥Á¥¢¥·ー¥É¥ª¥¤¥ë*7
£²¡¥¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë*8¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥Àー¤È¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥êー¤Î¾åÉÊ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê
ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥·ー¥½¥ë¥È¥Îー¥È¤ò½Å¤Í¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Õ¥íー¥é¥ë¥Öー¥±¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹á¤ê¡£¸¶ÎÁÁÇºà¤ÎÈþ¶¿Àã²Ú (¤ß¤µ¤È¤»¤Ã¤«) ¤Ï½©ÅÄ¸©Èþ¶¿Ä®¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢2013 Ç¯¤ËÉÊ¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£¹á¤ê¤Ï¥é¥Ù¥ó¥ÀーÆÃÍ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÈÍ¥¤·¤¯²ÄÎù¤Ê´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£½é²Æ¤Ëºé¤¯ÄÁ¤·¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¶¿Ä®¤Î½é²Æ¤ËÈþ¤·¤¤Àã¤Î·ë¾½¡ÊÀã²Ú¡Ë¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó
²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤ä¥×¥ê¥º¥à¡Ê¸÷¤Î¶þÀÞ¡Ë¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢´ö²¿³Ø¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
*1 ¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤ßÇÛ¹ç¡¡*2 ´¥Áç¤Ë¤è¤ë¡¡
*3 ¥«¥ï¥é¥è¥â¥®²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥·¥¢»é¡¢¥µ¥ë¥Ó¥¢¥Ò¥¹¥Ñ¥Ë¥«¼ï»ÒÌý¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*4 ÊÝ¼¾À®Ê¬¡¡*5 ¥·¥¢»é¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë*6¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¡*7¥µ¥ë¥Ó¥¢¥Ò¥¹¥Ñ¥Ë¥«¼ï»ÒÌý¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*8 ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¤äÉÔÍÑÉÊ¤ò¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¹¤ë¤³¤È
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡ÊÄÌ¾ïÉÊÆ±ÍÍ¡Ë
¡Ú¶¦ÄÌÀ®Ê¬¡Û
£±¡¥È±¤ÎÊÝ¸îËì¡Ö18-MEA¡×¤ÎÆ¯¤¤òÊä¤¤¡¢Âè2¤Î¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë*1¤Ø
ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤Î¤µ¤é¤Ë³°Â¦¤ò¥Ä¥äËì¤Î¤è¤¦¤ËÊ¤¤¦»é¼Á¤ÎÁØ¤Ç¤¢¤ë¡Ö18-MEA¡Ê¥¨¥à¥¤ー¥¨ー¡Ë¡×¡£I-ne¤Ç¤Ï¡Ö18-MEA¡×¤¬1²ó¤Î¥«¥éー»Ü½Ñ¤ÇÌó9³ä¤â¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²¹Í»ñÎÁ»²¾È(https://inecojp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/press_i-ne_co_jp/EVOfqq_VPNBMkC_H6reDCucBJQIs0oL7DwdQIXhbsuR60Q?e=ekXZ89)¡ËQurap¤Ï¡Ö18-MEA¡×¤ÎÆ¯¤¤òÊä¤¤¡¢½ý¤ó¤ÀÈ±¤Î¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È±¤òÊä½¤¤¹¤ë¥Ä¥äËì¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°½èÊý¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂè2¤Î¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë*1¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÌ©Éõ¤·¤Þ¤¹¡£
*1 Êä½¤À®Ê¬¤¬È±¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È
£²¡¥¿»Æ©·¿¥±¥é¥Á¥ó*2¡ß¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*3¤Î¡Ö¥Ä¥äËì¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°½èÊý¡×¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤Ø
¡ã¿»Æ©·¿¥±¥é¥Á¥ó*2 ¡äÈ±¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á
È±¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥±¥é¥Á¥ó¡£
¥À¥áー¥¸¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÌÓÈ±¤òÊä½¤¤·¡¢¿åÊ¬¤òÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦À°¤¨¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈ±¤Ø¡£
¡ã¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*3¡äÈ±¤Î³°Â¦¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á
¥À¥áー¥¸ÉôÊ¬¤ØÌ©Ãå¤·¥Ä¥äËì¤Ç¤Ä¤Ä¤ß¹þ¤ß¡¢¥À¥áー¥¸ÌÓ¤òÊä½¤¡£
»È¤¦¤¿¤Ó¡¢´¶Æ°¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Ø¡£
*2 ²Ã¿åÊ¬²ò¥¦ー¥ë¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡ÊÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë*3 ¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡ÊÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë
¡Ú¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡Û
£±¡¥¥«¥éー¤ä¥Ñー¥Þ¸å¤Î¥À¥áー¥¸¤Ç½ý¤ó¤ÀÈ±¤òÊä½¤¡¦ÊÝ¼¾¤¹¤ëËÉÙ¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬ÇÛ¹ç
¡ã¥·¥ã¥ó¥×ー¤Î¤ßÇÛ¹ç¡ä
¡¦¹âµé¥³¥éー¥²¥óÀ®Ê¬*4¡§¥À¥áー¥¸Êä½¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀö¤¤¤¢¤²¤ë¡¢Àö¤¦ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬
¡ã¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤ßÇÛ¹ç¡ä
¡¦¥¢¥ë¥®¥ó»À*5¡§¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÇÊäµë¤·¤¿ÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë
¡ã¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ËÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ëÊä½¤À®Ê¬¡ä
¡¦¹â¿»Æ©Êä½¤À®Ê¬*6¡§ÌÓÈ±¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¯¿»Æ©¤·ÆâÉô¤Þ¤Ç¥À¥áー¥¸¤òÊä½¤
¡¦PPT·ÏÌýÍÏÀ¥±¥é¥Á¥ó*7¡§È±¤òÊä½¤¤·¤Æ¥Ï¥ê¤ä¥³¥·¤òÍ¿¤¨¤ë
¡¦PPT·ÏÌýÍÏÀ¥³¥éー¥²¥ó*8¡§¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤¿ÌÓÈ±¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë
¡ã¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ËÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬¡ä
¡¦ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÈ©¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Î£´¤Ä¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬*9
*4 ¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥óK¡ÊÀö¾ôÀ®Ê¬¡§¥·¥ã¥ó¥×ー¤ËÇÛ¹ç¡Ë *5 ÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡¡
*6 ¥¸¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥ê¥·¥óNa¡ÊÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë *7 ¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡ÊÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë
*8 ¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥ó¡ÊÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë
*9 ¥É¥¯¥À¥ß¥¨¥¥¹¡¢¥¢ー¥Á¥Á¥çー¥¯ÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¡¿·Ô¥¨¥¥¹¡¢¥¦¥¤¥¥ç¥¦²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
£²¡¥È±¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÀö¾ô¡¢¥À¥áー¥¸Êä½¤¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥í¥ó¸å¤Î¥«¥éー¤ò¥ー¥×
´¥Áç¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È±¤äÆ¬Èé¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢È±¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÀö¾ô¤¹¤ë¥¢¥ß¥Î»À·Ï¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¡Û
£±¡¥¥«¥éー¤ä¥Ö¥êー¥Á¤Ê¤É¤Ç½ý¤ó¤À¿¼¹ï¤Ê¥À¥áー¥¸È±¤ò¿Ä¤Þ¤ÇÊä½¤¤¹¤ë¡Ö½¸Ãæ¥Ä¥äËì¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°½èÊý¡×
¡ãÀ¤³¦½é*1¥Ü¥ó¥É¥ê¥Ú¥¢¥«¥×¥»¥ë*2ÇÛ¹ç¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¸þ¾å ¡ä
¥µ¥í¥óÉÊ¤Ë¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊä½¤À®Ê¬¥¸¥Þ¥ì¥¤¥ó»À*3ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¥«¥éー¤ä¥Ö¥êー¥Á¤Ê¤É¤Ç½ý¤ó¤ÀÈ±ÆâÉô¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÇ»Ì©¤Ë¥À¥áー¥¸Êä½¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥éー¥ー¥×¸ú²Ì*4¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿»Æ©·¿¥±¥é¥Á¥ó*5¡äÈ±¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á
È±¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥±¥é¥Á¥ó¡£
¥À¥áー¥¸¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÌÓÈ±¤òÊä½¤¤·¡¢¿åÊ¬¤òÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦À°¤¨¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈ±¤Ø¡£
¡ã¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*6¡äÈ±¤Î³°Â¦¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á
¥À¥áー¥¸ÉôÊ¬¤ØÌ©Ãå¤·¤Æ¥Ä¥äËì¤ËÊÑ²½¤·¡¢¥À¥áー¥¸ÌÓ¤òÊä½¤¡£
»È¤¦¤¿¤Ó¡¢´¶Æ°¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Ø¡£
*1¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥ê¥·¥ó¡¢PEG-90M¡¢¥¸¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¥¸¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¤ò´Þ¤à¥«¥×¥»¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ø¥¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È½èÊý¡ÊÀè¹Ôµ»½ÑÄ´ººµÚ¤ÓMintel Japan¼Ò¥Çー¥¿¥Ùー¥¹Æâ 2024Ç¯6·î Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
*2 ¥¸¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¥¸¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¡ÊÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë¡¢¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥ê¥·¥ó¡ÊÌÓÈ±¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡Ë¡¢£Ð£Å£Ç-£¹£°£Í¡ÊÌÓÈ±ÊÝ¸îÀ®Ê¬¡Ë
*3 ¥¸¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¥¸¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¡ÊÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë¡¡*4¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
*5 ¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡ÊÍÓÌÓ¡Ë¡ÊÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë*6 ¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡ÊÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë
£²¡¥¡ÈÇ»Ì©¤È¤í¤ß¡É¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÃ»30ÉÃ*7¤ÇÌÓÀè¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤Ø
¤Ê¤¸¤Þ¤»¤¿Êä½¤À®Ê¬¤¬È±£±ËÜ£±ËÜ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ëÇ»Ì©¤Ê¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÃ»30ÉÃ*7¤ÇÌÓÀè¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*7 È±¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â
¥³¥ó¥»¥×¥È
Æüº¹¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¡¢À¡¤ó¤À¹á¤ê¡£
²Æ¤ÎÈ±¤ò Èþ¤·¤µ¤Ç¡¢¤Ä¤Ä¤ß¹þ¤à¡£
¡Ö¥Ä¥äËì¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°½èÊý¡×¤Ç¡¢
»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÃßÀÑ¥À¥áー¥¸*1¤òÊä½¤¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Çµ±¤¤ËËþ¤Á¤¿
¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ëÈ±¤Ø¡£
*1 ´¥Áç¤Ë¤è¤ë
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Qurap¤Ç¤Ï¡¢ÇÑ´þ¥í¥¹¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡ÖSDGs ÌÜÉ¸12¡§¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤ ¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤¡×¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹áÎÁ¤Î°ìÉô¤Ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¸¶ÎÁ*1¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄ¸©Èþ¶¿Ä®¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥Àー¤òºÎÍÑ¡£¸«º¢¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Î³«²Ö¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÑòÄê¤Ç½Ð¤¿²Ö¤òÍ¸úÍøÍÑ¤·¡¢¿å¾øµ¤¾øÎ±¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿ÀºÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*1 ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¤äÉÔÍÑÉÊ¤ò¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¹¤ë¤³¤È¡¡
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¥¥å¥é¥Ã¥×¡¡¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¥¤¥¹¥È¥·¥ã¥ó¥×ー¡Î¥×¥ê¥º¥à¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ï
²Á³Ê¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ÍÆÎÌ¡§440ⅿL
¢£¥¥å¥é¥Ã¥×¡¡¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¥¤¥¹¥È¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡Î¥×¥ê¥º¥à¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ï
²Á³Ê¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ÍÆÎÌ¡§440g
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¤ßÈÎÇä
¢£¥¥å¥é¥Ã¥×¡¡¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯ ¡Î¥×¥ê¥º¥à¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ï
ÆâÍÆÎÌ ¡¿²Á³Ê¡§180g ¡¿1,760 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä
¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¢£¥¥å¥é¥Ã¥×¡¡¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¥¤¥¹¥È¥Ø¥¢¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡Î¥×¥ê¥º¥à¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ï
²Á³Ê¡§2,750 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ßÈÎÇä¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
È¯ÇäÆü¡¿Î®ÄÌ
¡¦2025Ç¯5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡§Amazon¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
¡¦2025Ç¯6·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://andhabit.com/shop/product_categories/qurap-29)¡¢EC¥µ¥¤¥È¡Ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë
¡¦2025Ç¯6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¡§Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥× ¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)
¢¨¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ÎÃ±ÉÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ßÈÎÇä
Qurap
Èþ¤·¤µ¤Ç¡¢¤Ä¤Ä¤ß¹þ¤à¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
»ä¤é¤·¤µ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È±¤ò¡¢
ÆÈ¼«¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç¤Ä¤Ä¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¡¢
¤â¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¡£
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥±¥¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É Qurap
https://qurap.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/Qurap_official
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/qurap_official/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@qurap_official