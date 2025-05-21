ËÜÆüÈ¯Çä¡ª¡Ø¤Ô¤¢MUSIC COMPEX¡ÊPMC¡ËVol.36¡ÙÉ½»æBABYMETALÀ¤³¦ºÇÂ®¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡õKOBAMETAL¡£¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ÐーUVERworld & TAKUYA¡ç 2ËÜÎ©¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー

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[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/11710/table/3552_1_cee8375416cf0fac14a7220af388d796.jpg ]
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[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/11710/table/3552_2_a1139bf89ef655b05c1d0d0742690607.jpg ]
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/11710/table/3552_3_a7ed14e839a118b0f5ed70795083c26a.jpg ]