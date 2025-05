¡ÚMATE.BIKE¡ÛÄ¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¡ÖSilver Comet¡×¤¬2025Ç¯5·î22Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¡ª

株式会社MATE.BIKE JAPAN

デンマーク・コペンハーゲン発のe-BIKEブランド「MATE.BIKE(https://mate-bike.jp/)」(メイトバイク)は、シグネチャーモデル「MATE X EVO(https://mate-bike.jp/pages/mate-x-evo)」(メイトエックス エヴォ)とオールテラインモデル「MATE Fusion 2.0(https://mate-bike.jp/pages/mate-fusion)」(メイトフュージョン ツーポイントゼロ)の直営店限定シーズナルカラー「Silver Comet」(シルバーコメット)を、2025年5月22日(木)から、MATE.BIKE TOKYO 青山本店、MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店、MATE.BIKE OSAKA、公式オンラインストアで発売いたします。

MATE X EVO Silver CometMATE X EVO Silver Comet

法定基準内で実現したアシスト力の強化によって、軽快な漕ぎ出しと安定した加速感が魅力の両モデルに、グロス仕上げの美しいシルバーカラーのフレームが目を惹く、直営店でしか手に入らないシーズナルカラーが遂に登場します。

Silver Cometは、すでに好評発売中の「Ocean Shimmer(https://mate-bike.jp/products/mate-x-evo?variant=49931464769833)」(オーシャンシマー)、「Citrus Beat(https://mate-bike.jp/products/mate-x-evo?variant=49931464802601)」(シトラスビート)に次ぐ3色目のシーズナルカラー。MATE X EVOとMATE Fusion 2.0のカラーラインアップでは唯一となるグロス仕上げは夜でも街の光を反射し、その存在感を際立たせます。

MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店 購入特典

2025年5月16日(金)にオープンしたブランド初のファミリーコンセプトストア「MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店」で、いずれかの車体をご購入いただいた方へ、チャイルドシート搭載可能モデル「MATE GO+(https://mate-bike.jp/pages/mate-go)」の5カラーを纏った「MATE. CHAIN LOCK / DIAL5」を6月30日(月)までプレゼント中です。

COLOR STORYMATE X EVO Silver CometMATE Fusion 2.0 Silver Comet

シルバーコメットは純度が高く磨き上げられた洗練、クロームに降り注ぐ月明かりの、濡れたように輝くエレガントなメタリックシルバー。シャープなホワイトとのカラーリングは、上質ながらも見逃すことのできない煌めきを放ちます。

DETAIL

MATE X EVO

MATE X EVO Silver Comet

製品名:MATE X EVO

カラー名:Silver Comet

価格:407,000円(税込)

発売日:2025年5月22日(木) 11:00

展開先:直営店、公式オンラインストア

URL:https://mate-bike.jp/products/mate-x-evo

〈製品詳細〉

モーター …250W

ディスクブレーキ…油圧式

ギア….8段変速 SHIMANO製ギ

アシスト上限…24.0km/h (15mph)

バッテリー...Samsung / Panasonic / LG 等

バッテリー出力…48V 14.5Ah

最大アシスト走行可能距離…80km

重量(バッテリー含む)…27.5kg

サイズ…通常時 | 高さ124x長さ180x幅62cm

折りたたみ時 | 高さ78x長さ103x幅59cm

MATE Fusion 2.0

MATE Fusion 2.0 Silver Comet

製品名:MATE Fusion 2.0

カラー名:Silver Comet

価格:363,000円(税込)

発売日:2025年5月22日(木) 11:00

展開先:直営店、公式オンラインストア

URL:https://mate-bike.jp/pages/mate-fusion

〈製品詳細〉

モーター:250W

ディスクブレーキ:油圧式

ギア:9段変速 Microshift製ギア

アシスト速度上限:24.0km/h (15mph)

バッテリー:Samsung / LG / BAK 等

バッテリー出力:36V 13Ah (468Wh)

最大アシスト走行可能距離:80km

重量(バッテリー含む):26kg

サイズ:通常時 | 高さ108x長さ160x幅62cm

折りたたみ時 | 高さ68x長さ90x幅40cm

THE HISTORY OF THE BRAND

MATE.BIKEは、自転車先進国、デンマーク・コペンハーゲンで2016年に誕生。乗る人の世界観や価値観を広げ、あらゆる面でより良い未来を作りたいという想いから始まったMATE.BIKEは、世界有数のe-BIKEブランドへと成長しました。A地点からB地点へ、人々の移動を効率的に助けてくれる頼もしいMATE(仲間)という意味を持つブランド名。それは心強い友人、一緒に坂道を克服してくれる相棒、前進のための応援、痛みを和らげる力、その他たくさんの支えとなる存在を意味します。

現在もMATE.BIKEは、100%再生可能エネルギーの使用、循環型社会の実現など、人と地球の両方にとってより良い選択ができる社会を目指し、熱意を持った仲間や、課題の克服に取り組む有能なスペシャリストたちと共に、e-BIKEというカテゴリーの垣根を超えた進化を続けています。

MATE.BIKE IN JAPAN

2021年、交通渋滞や排気ガスに因る環境問題が深刻化する中、MATE.BIKEは二酸化炭素を排出しない、環境に配慮したサステナブルな次世代モビリティとして日本初上陸。同年には世界初の旗艦店を東京・恵比寿にオープン。2023年春、アジア最大級のフラッグシップストアとして南青山に増床移転を果たし、5月に大阪・南船場に関西発のフラッグシップストアをオープンいたしました。2025年5月には、初のファミリーコンセプトストアを自由が丘にオープン。

100年後の未来のためにをステートメントに、国内におけるe-BIKEのリーディングカンパニーを目指し、歩みを進めています。

MATE.BIKE JAPAN

HP https://mate-bike.jp/



ブランド公式Instagram|@matebikejapan

https://www.instagram.com/matebikejapan/



MATE.BIKE TOKYO Instagram | @matebike_toyko

https://www.instagram.com/matebike_tokyo/



MATE.BIKE OSAKA Instagram | @matebike_osaka

https://www.instagram.com/matebike_osaka/



【問い合わせ先】

MATE.BIKE JAPAN

〒107-0062

東京都港区南青山6丁目8-18 2F

TEL:03‐6421-0866

https://mate-bike.jp/