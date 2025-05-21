¡ÚMATE.BIKE¡ÛÄ¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¡ÖSilver Comet¡×¤¬2025Ç¯5·î22Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¡ª

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MATE X EVO Silver Comet
MATE X EVO Silver Comet
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COLOR STORY
MATE X EVO Silver Comet
MATE Fusion 2.0 Silver Comet
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DETAIL
MATE X EVO
MATE X EVO Silver Comet
À½ÉÊÌ¾¡§MATE X EVO
¥«¥éーÌ¾¡§Silver Comet
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È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î22Æü(ÌÚ) 11:00
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URL¡§https://mate-bike.jp/products/mate-x-evo
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MATE Fusion 2.0
MATE Fusion 2.0 Silver Comet
À½ÉÊÌ¾¡§MATE Fusion 2.0
¥«¥éーÌ¾¡§Silver Comet
²Á³Ê¡§363,000±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î22Æü(ÌÚ) 11:00
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URL¡§https://mate-bike.jp/pages/mate-fusion
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¥âー¥¿ー¡§250W
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¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§Samsung / LG / BAK Åù
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½ÐÎÏ¡§36V 13Ah (468Wh)
ºÇÂç¥¢¥·¥¹¥ÈÁö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¡§80km
½ÅÎÌ(¥Ð¥Ã¥Æ¥êー´Þ¤à)¡§26kg
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THE HISTORY OF THE BRAND
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MATE.BIKE IN JAPAN
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