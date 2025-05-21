¡Ú¥¶¡¦¥Û¥Æ¥ëÀÄÎ¶ µþÅÔÀ¶¿å¡Û²»³Ú¤Ç¿¨¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½ ä·¤Î±éÁÕ¡õÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËè½µ¿åÍËÆü¤Ë³«ºÅ
¥¶¡¦¥Û¥Æ¥ëÀÄÎ¶ µþÅÔÀ¶¿å¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶èÀ¶¿åÆóÃúÌÜ 204-2¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¼¼°æ ¹§¸¬¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¤¥º¥à¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø»ÍÃúÌÜ 8 ÈÖ 26 ¹æ ¥¨¥Ë¥·¥ªÌ¾±Ø 16 ³¬¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÊÌø ·û¸ã¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢ä·¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËè½µ¿åÍËÆü¤ËÄê´ü³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ä·¤Î»ÕÈÏ¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¡¢µ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¸±éÁÕ
ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëä·¤Î²»¿§¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î±éÁÕ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¶¡¦¥Û¥Æ¥ëÀÄÎ¶ µþÅÔÀ¶¿å¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¯µþÅÔ¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ËÐÊ¤à¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éË¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¸ÅÍè¤è¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Èþ¤·¤¤²»¿§¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢ä·¤Î±éÁÕ´Õ¾Þ¤ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÄÎ®¤Îä·ÁÕ¼Ô¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¸ÅÅÔ¡¦µþÅÔ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëË¡´Ñ»û¡¦È¬ºä¤ÎÅã¤ò¼Ú·Ê¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢À¸±éÁÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤³Ú¶Ê¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ëä·¤Ë¿¨¤ì¤Æ±éÁÕ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¸³¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ºä¤ÎÅã¤ò´Ö¶á¤ËË¾¤á¤ë¥²¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥¸
ÏÂ³Ú´ï¤Ç¤¢¤ëä·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ò¡È²»³Ú¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤«¤éÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤â¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¯²»¿§¤Ï¡¢¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÆüËÜÊ¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°±éÁÕ¤È¡¢¼«¤éÂÎ¸³¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢Ê¸²½¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤ä·¤Î²»¿§¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý³Ú´ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢¿´Ë¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¶¡¦¥Û¥Æ¥ëÀÄÎ¶ µþÅÔÀ¶¿å¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤´ÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü ´Ö¡Û 2025 Ç¯ 4 ·î¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü
¡Ú»þ ´Ö¡Û 4:00 P.M. ～ 5:00 P.M.
¡ÚÆâ ÍÆ¡Û ä·¤Î±éÁÕ¡¢ä·¤Î±éÁÕÂÎ¸³
¡Ú¾ì ½ê¡Û ¥²¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥¸
¡Ú¾Ü ºÙ¡Û https://www.princehotels.co.jp/seiryu-kiyomizu/wagakki/
¥²¥¹¥È¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ê±éÁÕÂÎ¸³
Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤ä·¤Î²»¿§
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¤¥º¥à
·Ð±ÄÍýÇ°¡§¤ª¿Í¤¬¿´¤«¤é¡ÉÎÉ¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¨¤ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë
¡Ö¿´¤«¤é¡ÈÎÉ¤¤¤Ê¡É¤ÈÁÛ¤¨¤ë·Ý½Ñ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡×²»³Ú¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ý½Ñ¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢
·Ý½Ñ¤È¿¨¤ì¤ë¿Í¤Î¿´¤ò·Ò¤°¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¤«¤é¡ÈÎÉ¤¤¤Ê¡É¤È´¶Æ°¤¹¤ë·Ý½Ñ¤ÎÄó¶¡¤Èºß¤êÊý¤òÄÉµá¤·¡¢¤ª¿Í¤Î¹¬¤»¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¤¥º¥à¡§http£ó://belleism.co.jp/
Belle Harmonie (¥Ù¥ë¥Ï¥ë¥â¥Ëー) »ö¶ÈÉô¡§https://belleharmonie.jp/
¸µÀ¶¿å¾®³Ø¹»¤«¤é¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥Û¥Æ¥ë¤Ø
¥¶¡¦¥Û¥Æ¥ëÀÄÎ¶ µþÅÔÀ¶¿å¤Ï¾¼ÏÂ 8 Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¸µÀ¶¿å¾®³Ø¹»¤òÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤·¡¢2020 Ç¯ 3 ·î¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦°ä»ºÀ¶¿å»û¤Î»²Æ»¤«¤é¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ò¿Ê¤à¤È¹¤¬¤ë¡¢Ìó 7,000 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÉßÃÏ¤Ë¶Ï¤« 48 ¼¼¤È¤¤¤¦ÀÅëí¤Ê¶õ´Ö¡£
¤Þ¤ë¤ÇÍÎ´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢ー¥ÁÁë¤ä³°´ÑÁõ¾þ¤Ê¤É¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈµþÅÔ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÀä·Ê¡×¤È¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÂÎ¸³¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ëÎ¹¤Î´î¤Ó¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¶¡¦¥Û¥Æ¥ëÀÄÎ¶ µþÅÔÀ¶¿å¡Û
2022 Ç¯¡§¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É 4 ¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ
2023 Ç¯¡§¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É 4 ¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ
2024 Ç¯¡§¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É 4 ¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ
2024 Ç¯¡§¥¶¡¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¥Æ¥ë¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ïー¥ë¥É¤Ë²ÃÌÁ
2024 Ç¯ ¡§1 ¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¤ò³ÍÆÀ
2025 Ç¯ ¡§¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É 4 ¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ
ÅÁÅý¤È¥â¥À¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¾å¼Á¶õ´Ö
¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤ÎÐÊ¤Þ¤¤