Æó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝµ¬³Ê¤ÎË®ÌõÈÇ¤òÈ¯¹Ô¡ª

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ISO/IEC 15415:2024¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼«Æ°Ç§¼±µÚ¤Ó¥Çー¥¿¼èÆÀµ»½Ñ-¥Ðー¥³ー¥É¥·¥ó¥Ü¥ë°õºþÉÊ¼Á¤ÎÉ¾²Á»ÅÍÍ-Æó¼¡¸µ¥·¥ó¥Ü¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Automatic identification and data capture techniques -- Bar code symbol print quality test specification -- Two-dimensional symbols
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https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO%2FIEC+29158%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250515_b_2
ISO 56001:2024¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à-Í×µá»ö¹à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Innovation management system - Requirements
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