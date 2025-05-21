¡Ú¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÛÉ÷Ì£Ë­¤«¤ÊÈ¬½÷ËõÃã¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò2025Ç¯6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ

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https://www.oriental-hotels.com/hotellist/
https://prtimes.jp/a/?f=d16207-1752-51848c20492471761b9e349f0b36d84b.pdf