DLPA²ñ°÷¤¬¡ÖIoT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ïÅ¬¹çÉ¾²ÁµÚ¤Ó¥é¥Ù¥ê¥ó¥°À©ÅÙ¡×¤Î¥é¥Ù¥ë¼èÆÀ¤ò³«»Ï
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¿ä¿Ê¶¨²ñ(°Ê²¼¡¢DLPA)(https://dlpa.jp/)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½(°Ê²¼¡¢IPA)¤Ë¤è¤ê±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖIoT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ïÅ¬¹çÉ¾²ÁµÚ¤Ó¥é¥Ù¥ê¥ó¥°À©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë1À©ÅÙ¡Ê°Ê²¼¡¢JC-STAR¡Ê¡ú1¡ËÀ©ÅÙ¡Ë¡× ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢DLPA²ñ°÷¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Å¬¹ç¥é¥Ù¥ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹Á´¤Æ¤ÎÀµ²ñ°÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤âÇ¯Æâ¤ò¤á¤É¤ËÅ¬¹ç¥é¥Ù¥ë¼èÆÀÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ç¼¡¤´°ÆÆâ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Å¬¹ç¥é¥Ù¥ë¼èÆÀÀ½ÉÊ¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.html
JC-STAR¡Ê¡ú1¡ËÀ©ÅÙ¤ÏÁ´¤Æ¤ÎIoTµ¡´ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÄ¾ÀÜÅª¡¦´ÖÀÜÅª¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Îµ¡´ï¡ÊPC¡¦¥¹¥Þ¥ÛÅù¤ò½ü¤¯¡¢¾ÜºÙ¤ÏIPA¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ëー¥¿ー¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥«¥á¥é¡¢Wi-Fiµ¡´ï¡¢NAS¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡´ï¶¦ÄÌ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½ÑÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿À½ÉÊ¤Ë¸øÅª¤Ê¥é¥Ù¥ë¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£DLPA¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÊØÀ¤Î³ÎÊÝ¡×¤Î³èÆ°ÍýÇ°¤Î²¼¡¢²ÈÄí¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Î¼þÃÎ¡¦ÉáµÚ³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JC-STARÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë¡ÖIoT ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ïÅ¬¹çÉ¾²ÁµÚ¤Ó¥é¥Ù¥ê¥ó¥°À©ÅÙ¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»¿Æ±¤·¡¢ JC-STAR¡Ê¡ú1¡ËÀ©ÅÙÀß·×¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²ñ°÷´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÀ©ÅÙ¡ÊJC-STAR ¥ì¥Ù¥ë2°Ê¾å¡Ë¤ÎÄÌ¿®µ¡´ïµ»½ÑÍ×·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡ÊÄÌ¿®µ¡´ïÅ¬¹ç´ð½à¸¡Æ¤(RCC)WG¡Ë¤Ë»²²è¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²ñ°÷´ë¶È¤ä¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
JC-STAR¥í¥´¤È¥é¥Ù¥ë¥¤¥áー¥¸¡ÊIPA¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ê»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡Ë
¡¦DLPA¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤Î¥ê¥êー¥¹¡¡https://dlpa.jp/pdf/dlpa_pr_20250521.pdf
¡¦ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊIPA¡Ë¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥é¥Ù¥ê¥ó¥°À©ÅÙ¡ÊJC-STAR¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¡×https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/detail.html
¡¦¡Ö¤´²ÈÄí¤Ç Wi-Fi ¥ëー¥¿ー¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¤ª»È¤¤Äº¤¯¤¿¤á¤Ë¡×¡¡https://dlpa.jp/wifi_support/
¡¦¥ëー¥¿ー¤äWeb¥«¥á¥é¤ò¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¡https://dlpa.jp/defense/
DLPA¡ÊDigital Life Promotion Association¡Ë¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ·ÁÂÖ¤ò¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ò¼é¤ê¡¢¤½¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÊ¿À®22Ç¯2·î¤ËÀßÎ©¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤ÎÉáµÚ¡¦Â¥¿Ê¤ª¤è¤Ó·¼È¯³èÆ°¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¤ËÈ¼¤¦´ð½à¡¦µ¬³Ê¡¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£ https://dlpa.jp/