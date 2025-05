【オールインワンランキング】スキンケアは老けない男を作る！ 顔のテカリを抑えて清潔感アップを叶えるメンズへおすすめしたい1本はコレ!!

株式会社晋遊舎 スキンケア でテカテカ顔を卒業! メンズにおすすめしたいオールインワンを調査

「LDK the Beauty Men」(『MONOQLO』×『LDK the Beauty』合同企画)では、コレ1本でスキンケアが完結するオールインワン9製品を徹底テスト! 数々のコスメをテストしまくってきた『LDK the Beauty』と『MONOQLO』が選んだ優秀アイテムで、男の魅力を磨きましょう!

PR TIMESでは高評価を得たアイテム8選を紹介します。

評価項目はこちら▼

テカリでお悩みのメンズは必見! 簡単スキンケアが叶う「オールインワン」TOP8

- 保湿力:5点満点- 成分:5点満点- 使用感:5点満点圧倒的な保湿効果! 塗れば断然、肌水分量がアップする1本です【1位】ベストバイ:カクタス スタイリング-ゼロ オールインワン

実勢価格:3300円

5種のヒト型セラミドをはじめ、水分保持に効果が期待できる成分を配合! 塗布したときの肌水分量の変化を無塗布の状態と比べたところ、しっかり保湿されていたことが確認できました。洗顔や入浴後に顔全体へ塗るだけと、使い方もとてもシンプルなので普段スキンケアをしない人にもオススメです。肌にうるおいを与えて、乾きからくるテカリと決別しましょう!

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/329_1_882f241deb2e9723c131e19f9cced509.jpg ]

肌がうるおうだけでなく毎日使いたくなる塗り心地も最高!【2位】HAUT No01オールインワン フェイストナー

実勢価格:2800円

ジェルやクリームのベタつきが苦手な人ほど使ってほしい! 水のようなサラサラした塗り心地でサッと肌になじみ、塗布直後もベタつき感はほぼなし。使用感は他を圧倒しました。保湿力検証でも肌のうるおいをしっかりキープし、優秀な結果となりました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/329_2_9de2a409d486a285380c3a9307751462.jpg ]

しっとりうるおいをキープする保湿力とベタベタしない使い心地を両立【3位】オーカー オーカー ザ セラム

実勢価格:4270円

保湿力検証ではベストバイに次ぐ高評価でした。使用後はベタつきにくく、肌がしっとりします

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/329_3_4527c5387dcc4e6e165a740eac3869fa.jpg ]

成分評価は満点を獲得! ベタベタしないので快適な肌ケアを実現できます【4位】フェティア オールインワン

実勢価格:4400円

美容成分と肌荒れ防止成分を複数配合しています。塗布直後もベタつかず、使用感は好評でした

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/329_4_5928375fb3e5b3778bdbf5ece96b9732.jpg ]

保湿力・成分・使用感それぞれ欠点はありませんでした ノンストレスで使える1本です【5位】イニクス ACモイスト Cコンディショナー(医薬部外品)

実勢価格:3960円

有効成分にグリチルリチン酸ジカリウムを配合しています。ベタつかずサラッとした使い心地です。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/329_5_67294ed007e405f8db12af56e4b6b8b3.jpg ]

肌ケア重視派にはうれしい成分配合です【6位】TOOL オールインワン セラム

実勢価格:4400円

保湿成分や美容成分などを配合し、成分評価は優秀です。乳液のような質感は好みが分かれました。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/329_6_1af077b538abcd9b64aac289870837f0.jpg ]

塗った後はサラリとするためストレスのない使い心地です【7位】マニフィーク ブライトニングジェル(医薬部外品)

実勢価格:3080円

保湿力は平均的です。塗布直後はややベタつき感が気になるものの時間が経つとサラッと変化します。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/329_7_16cc600f1cc0c0b6b5277c9fc52ddcc5.jpg ]

シンプルな成分配合でストレスなく使えます【8位】ウーノ クリームパーフェクション fA

実勢価格:1078円

保湿に特化したシンプルな成分配合。塗り心地は良好で、塗布後も肌がベタつきにくかったです。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/329_8_eb8733eebf912cb674b053847e658c6d.jpg ]

各製品の詳しい検証結果は、発売中の『MONOQLO』2025年7月号をチェック! 今後も『MONOQLO』最新号で掲載したランキングをいち早く発信していきます。お楽しみに!

「認証」マークは編集部が認めた製品の証!

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

『MONOQLO』とは…

2025年で16周年を迎えました! 日用品やファッション、保険、クレカなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



【媒体概要】

媒体名:MONOQLO

発行日:毎月19日

発行元:株式会社晋遊舎

(東京都千代田区神田神保町1-12)

晋遊舎公式サイト:https://www.shinyusha.co.jp/

※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。

