発売直前の『鬼武者2』を「くっきー ! の引田くっきー!」チャンネルが先行プレイ！ リマスターされた剣戟アクションの魅力に迫る
2025年5月23日（金）の発売日が迫る『鬼武者2』。
2002年に発売された『鬼武者2』のリマスター作品である本作を人気YouTubeチャンネル「くっきー ! の引田くっきー !」にて先行実況プレイを公開！
■『鬼武者2』実況プレイ公開中
鬼武者2先行プレイ
前作『鬼武者』リマスタ―版のクリアに挑戦した「くっきー ! の引田くっきー !」チャンネルが、正統続編である『鬼武者2』を初プレイ！
『鬼武者』をやりこみすぎたあのくっきーさんが自信満々で高難易度の「修羅」モードに挑戦するも…！？
『鬼武者2』でさらに多彩になった剣戟アクションや、より快適に遊べるリマスターならではの追加機能など、「くっきー ! の引田くっきー !」チャンネル独自の目線で本作の魅力に迫る。
■チャンネル名：くっきー ! の引田くっきー !
@wildbombcookie(https://www.youtube.com/@wildbombcookie/videos)
くっきー ! の引田くっきー !
■配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=Y4bJ1ZTwKt8(https://www.youtube.com/watch?v=Y4bJ1ZTwKt8)
施策ページはこちら :
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20250521/oni2-cookie/
■『鬼武者2』の個性豊かなキャラクターの魅力に迫る新映像も公開！
風魔小太郎
雑賀孫市
主人公「柳生十兵衛」や旅を共にする4人の同士の魅力に迫る短編映像を「鬼武者」シリーズ公式Xで公開中。発売日前日の5月22日(木)まで毎日1本ずつ投稿されるのでお見逃しなく！
https://x.com/onimusha_capcom
『鬼武者2』は各種ストアで予約受付中！
・PlayStation(R)4
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-CUSA49799_00-FULLGAME00000000
・Nintendo Switch(TM)
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084000
・Xbox One
https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/鬼武者2/9n7w6j70pvrn(https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/%E9%AC%BC%E6%AD%A6%E8%80%852/9n7w6j70pvrn)
・Steam
https://store.steampowered.com/app/3046600
■商品概要
鬼武者2
■対応プラットフォーム：PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One、Steam
■発売日：2025年5月23日(金)予定
■ジャンル：戦国サバイバルアクション
■プレイ人数：1人
■CEROレーティング：C(15才以上対象)
■価格：
【鬼武者2】ダウンロード版 3,990円(税込)
【鬼武者1+2 パック】ダウンロード版 4,990円(税込)
※本商品はダウンロード版のみの販売となります。パッケージ版の発売予定はございません。
■公式サイト：
https://www.capcom-games.com/onimusha/2/
■「鬼武者」シリーズ公式Ｘ(旧Twitter)アカウント：
https://x.com/onimusha_capcom