ASUSから、GeForce RTX 5060 搭載グラフィックボードを3製品発売
シー・エフ・デー販売株式会社
『TUF-RTX5060-O8G-GAMING』
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/927_1_fc6aafa0d13f5e20015f7ed07db79e4b.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-rtx5060-o8g-gaming.html
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/927_2_3836a55e8e464db49711c5b08ef481d8.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx5060-o8g.html
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/927_3_471cf5223b51d21ff5512f7b340a0fdb.jpg ]
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https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/dual-rtx5060-o8g.html
『TUF-RTX5060-O8G-GAMING』
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、NVIDIA GeForce RTX 5060 グラフィックボードを3機種発売いたします。
高耐久『TUF GAMING』シリーズ、性能とコストのバランスが良い『PRIME』シリーズ、デュアルファンを搭載した『DUAL』シリーズのモデル展開となっています。
各機種とも高い冷却性能を備えたAxialテクノロジーファンを搭載しており、パフォーマンスを発揮する際も安定動作。
2025年5月20日発売予定です。
GeForce RTX 5060
TUF-RTX5060-O8G-GAMING | ASUS(エイスース) TUF GAMING シリーズ NVIDIA GeForce RTX 5060 オーバークロック グラフィックボード
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/927_1_fc6aafa0d13f5e20015f7ed07db79e4b.jpg ]
想定売価：\66,980前後(税込)
発売予定：2025年5月20日
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https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-rtx5060-o8g-gaming.html
PRIME-RTX5060-O8G | ASUS(エイスース) PRIME シリーズ NVIDIA GeForce RTX 5060 オーバークロック グラフィックボード
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/927_2_3836a55e8e464db49711c5b08ef481d8.jpg ]
想定売価：\63,980前後(税込)
発売予定：2025年5月20日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx5060-o8g.html
DUAL-RTX5060-O8G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5060 オーバークロック グラフィックボード
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/927_3_471cf5223b51d21ff5512f7b340a0fdb.jpg ]
想定売価：\59,980前後(税込)
発売予定：2025年5月20日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/dual-rtx5060-o8g.html