【愛知県豊田市】豊田市博物館で「織田信長像と長篠・長久手合戦図屏風」のコレクション展示を開催！

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豊田市



豊田市博物館は、開館１周年を記念し、博物館のコレクション展示「織田信長像と長篠・長久手合戦図屏風」を以下のとおり開催します。


とき

2025年5月31（土）～6月15日（日）


※休館日：月曜日　午前10時～午後5時30分（入場は午後5時まで）


ところ

豊田市博物館（愛知県豊田市小坂本町5丁目80番地）


観覧料（常設展観覧券）

一般300円、大学生・高校生200円、市内在住の方・中学生以下は無料


※観覧料の詳細や減免、割引等については博物館ホームページ（https://hakubutsukan.city.toyota.aichi.jp/）参照


内容

重要文化財「織田信長像」と、豊田市指定文化財「長篠・長久手合戦図屏風」を展示します。


その他

現在開催中の企画展「岸田吟香と岸田劉生―近代、それは東洋にあり―」（https://hakubutsukan.city.toyota.aichi.jp/exhibitions/special/10）の観覧券で観覧できます。


プレス内覧会について

同コレクション展のプレス内覧会を開催します。


・とき


2025年5月29日（木）　午前11時～正午


※受付：午前10時45分～11時


・ところ


豊田市博物館　1階エントランス


・内容


コレクション展示「織田信長像と長篠・長久手合戦図屏風」を観覧いただきながら、担当学芸員による概要及び見どころ等の説明を行います。


※当日はプレス内覧会のみの実施です。関係者向け内覧会は実施しません。


・事前申込み


取材いただける場合は、展示室への入室方法に関する注意事項などをお伝えするため、2025年5月28日（水）午後5時までにメール（hakubutsukan@city.toyota.aichi.jp）または電話でご連絡ください。