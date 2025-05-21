【愛知県豊田市】豊田市博物館で「織田信長像と長篠・長久手合戦図屏風」のコレクション展示を開催！
豊田市
豊田市博物館は、開館１周年を記念し、博物館のコレクション展示「織田信長像と長篠・長久手合戦図屏風」を以下のとおり開催します。
とき
2025年5月31（土）～6月15日（日）
※休館日：月曜日 午前10時～午後5時30分（入場は午後5時まで）
ところ
豊田市博物館（愛知県豊田市小坂本町5丁目80番地）
観覧料（常設展観覧券）
一般300円、大学生・高校生200円、市内在住の方・中学生以下は無料
※観覧料の詳細や減免、割引等については博物館ホームページ（https://hakubutsukan.city.toyota.aichi.jp/）参照
内容
重要文化財「織田信長像」と、豊田市指定文化財「長篠・長久手合戦図屏風」を展示します。
その他
現在開催中の企画展「岸田吟香と岸田劉生―近代、それは東洋にあり―」（https://hakubutsukan.city.toyota.aichi.jp/exhibitions/special/10）の観覧券で観覧できます。
プレス内覧会について
同コレクション展のプレス内覧会を開催します。
・とき
2025年5月29日（木） 午前11時～正午
※受付：午前10時45分～11時
・ところ
豊田市博物館 1階エントランス
・内容
コレクション展示「織田信長像と長篠・長久手合戦図屏風」を観覧いただきながら、担当学芸員による概要及び見どころ等の説明を行います。
※当日はプレス内覧会のみの実施です。関係者向け内覧会は実施しません。
・事前申込み
取材いただける場合は、展示室への入室方法に関する注意事項などをお伝えするため、2025年5月28日（水）午後5時までにメール（hakubutsukan@city.toyota.aichi.jp）または電話でご連絡ください。