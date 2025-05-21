大学生８人、就職をかけた騙し合い『プロパガンダゲーム』(根本聡一郎/青水梨鴉)が、コミックDAYSで5月21日より連載配信スタート！
株式会社講談社
「君たちには、この戦争を正しいと思わせてほしい。そのための手段は問わない。」巨大広告代理店「電央堂」の就職試験を勝ち上がった大学生８名。彼ら彼女らに課された最終選考の課題は、宣伝によって仮想国家の国民を戦争に導けるかどうかを競うゲームだった！ 勝敗の行方、そしてこの選考の真の目的とは!? 先の読めないゲーム展開と衝撃のラストが、宣伝広告の本質、ネット社会における民主主義とは何かを読者に問いかける！第1話は常に無料公開。毎週水曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2550912965579465244/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
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https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
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「君たちには、この戦争を正しいと思わせてほしい。そのための手段は問わない。」巨大広告代理店「電央堂」の就職試験を勝ち上がった大学生８名。彼ら彼女らに課された最終選考の課題は、宣伝によって仮想国家の国民を戦争に導けるかどうかを競うゲームだった！ 勝敗の行方、そしてこの選考の真の目的とは!? 先の読めないゲーム展開と衝撃のラストが、宣伝広告の本質、ネット社会における民主主義とは何かを読者に問いかける！
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