大学生８人、就職をかけた騙し合い『プロパガンダゲーム』(根本聡一郎/青水梨鴉)が、コミックDAYSで5月21日より連載配信スタート！

株式会社講談社

「君たちには、この戦争を正しいと思わせてほしい。そのための手段は問わない。」巨大広告代理店「電央堂」の就職試験を勝ち上がった大学生８名。彼ら彼女らに課された最終選考の課題は、宣伝によって仮想国家の国民を戦争に導けるかどうかを競うゲームだった！ 勝敗の行方、そしてこの選考の真の目的とは!? 先の読めないゲーム展開と衝撃のラストが、宣伝広告の本質、ネット社会における民主主義とは何かを読者に問いかける！





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