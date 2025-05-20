氷上のプリンセス「澄氷 世那（すみひ せな）」がフィギュアで新登場！本日 5月20日(火)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、氷上のプリンセス「澄氷 世那」1/4スケール・1/6スケール 塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日5月20日(火)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。

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氷上のプリンセス 澄氷 世那 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/661

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8QC37XY

氷上のプリンセス 澄氷 世那 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/660

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8Q9CJLY

予約受付期間：2025年5月20日(火)16：00～2025年8月5日(火)23：59

商品説明

オリジナルフィギュア・氷上のプリンセス「澄氷 世那（すみひ せな）」が1/6スケールと1/4スケールフィギュアで新登場！

しなやかに伸びた手足と、軽やかなステップが奏でる優雅なライン。

その瞬間を閉じ込めた造形美が、今にも滑り出しそうな躍動感を生み出しています。

衣装は異なる質感の布を重ねたような表現で、美しいボディラインを引き立たせました。

可憐な舞姫の世那をぜひあなたのお部屋にお迎えください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 ：氷上のプリンセス 澄氷 世那 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/4スケール 全高 約363ｍｍ（台座含まず）

小売価格 ：\32,800(税込\36,080)

商品名 ：氷上のプリンセス 澄氷 世那 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/6スケール 全高 約255ｍｍ（台座含まず）

小売価格 ：\19,800(税込\21,780)

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2025年5月20日(火)16：00解禁

予約締切 ：2025年8月5日(火)23：59締切

発売月 ：2025年12月末発売予定

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Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。

1/4スケール

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/661

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8QC37XY

1/6スケール

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/660

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8Q9CJLY

予約受付期間：2025年5月20日(火)16：00～2025年8月5日(火)23：59

↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.

ZenMarket

1/4scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4582762882835

1/6scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4582762882828

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お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact

関連サイト等

■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド

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