Mediiとアムジェン、協業により甲状腺眼症の専門医チームによる医師向けの症例相談窓口を開設

株式会社Medii(本社:東京、代表取締役医師:山田裕揮、以下「Medii」)とアムジェン株式会社(本社:東京、代表取締役社長:スザナ・ムルテイラ、以下「アムジェン」)は協業し、甲状腺眼症(Thyroid Eye Disease:TED)の早期診断および最適な治療をサポートするサービス提供を目指して、甲状腺眼症エキスパート専門医チームによる医師向けの「症例相談受付け窓口」を、試験的なプロジェクトとして2025年4月1日に開設しました。

本プロジェクトでは、Mediiが提供する医師向け専門医相談サービス「Medii Eコンサル(無料)」にて症例相談窓口を開設し、甲状腺眼症の診療に精通したエキスパート専門医の協力のもと編成された「甲状腺眼症エキスパート専門医チーム」がこの相談窓口に対応されます。甲状腺眼症を診療する内分泌内科医や眼科医などの主治医と、エキスパート専門医をつなぐこの仕組みにより、甲状腺眼症に関する専門的知見を、診療現場で必要とする医師に迅速かつ的確に届けることで意思決定と診療の質を向上させ、患者さんの早期診断と治療の最適化に貢献することを目指します。

【甲状腺眼症エキスパート専門医チーム(2025年4月1日時点)】

- 西嶋 由衣 先生(野口病院 内分泌内科 部長)- 神前 あい 先生(オリンピア眼科病院 副院長)- 高橋 靖弘 先生(愛知医科大学病院 眼形成・眼窩・涙道外科 特任教授)

甲状腺眼症は、自己免疫の異常によって眼球周囲の組織に炎症が生じることで、眼球突出、まぶたの腫れ、複視などの症状を引き起こす希少疾患です。放置すれば視力障害や外見の変化など、患者さんのQOLに深刻な影響を及ぼす可能性があるため、早期診断と適切な治療介入が重要です。しかしながら、甲状腺眼症は病態が多様であることから、診断には複数の診療科にまたがる連携が求められること、鑑別診断が難しいこと、専門医が限られていることなどから、患者さんが適切な診断・治療にアクセスしづらく、診断が遅れるケースも多いという課題が存在します。本プロジェクトは、こうした構造的課題の解決を支援するために、アムジェンとMediiの協業によって企画されました。

Medii Eコンサル:https://medii.jp/e-consult

※Medii Eコンサルは、医師間の情報共有を目的としたものであり、診断や治療の有効性や安全性を保証する医療機器ではありません。

甲状腺眼症(TED)について

甲状腺眼症は、進行性かつ潜在的に視力低下の恐れがある希少で深刻な自己免疫疾患です1。その多くはバセドウ病に伴ってみられますが、眼窩線維芽細胞で発現する甲状腺刺激ホルモン(TSH)受容体とIGF-1受容体のシグナル伝達複合体を活性化する自己抗体によって引き起こされるため、甲状腺疾患とは異なる疾患です2,3。これらが一連の症状につながり、最重症例では失明など長期にわたる不可逆な損傷を引き起こす可能性があります4,5。甲状腺眼症の初期症状には、ドライアイ、異物感、充血、腫れ、過度の涙、眼瞼後退、眼球突出、目の奥の圧迫感や眼痛、複視などがあり、一般的な眼症状も含まれるため、適切な診断および治療に結びつかないケースがあります。また、多彩な眼症状は、日常生活における活動(読書、車の運転、仕事など)の制限や社会的心理面(見た目に対する懸念、気分の落ち込み・不安、公の場を避ける、など)に著しい影響を及ぼします6。

アムジェン株式会社について

アムジェン株式会社は、世界最大規模の独立バイオテクノロジー企業である米国アムジェン社の日本法人です。アムジェン株式会社では、循環器疾患、がん、骨疾患、炎症・免疫性疾患、神経疾患、希少疾患を始めとするアンメット・メディカル・ニーズが高い領域に焦点を絞り、「To serve patients - 患者さんのために、今できるすべてを」というミッションのもと、臨床開発から販売までの活動を行っています。詳細については www.amgen.co.jp(https://www.amgen.co.jp/) をご覧になるか、https://www.facebook.com/amgenjapan をフォローしてください。

アムジェン 希少疾患事業部について

アムジェンは、革新的な医薬品を開発し、提供することで、希少疾患を含む、最も困難な疾患と戦う多くの患者さんを支援しています。現在10,000を超える希少疾患が存在し、全世界で400万もの人々が影響を受けている一方で、希少疾患は病態が複雑であるために、しばしば適切なケアが行き届いていません。アムジェン 希少疾患事業部は「希少疾患患者へ希望を届け、生活の質を根本から変える」というミッションを核心に据え、この喫緊の課題に取り組んでいます。

株式会社Mediiについて

Mediiは「誰も取り残さない医療を」というミッションを掲げ、希少疾患やがんなど診断技術や治療法が高度に進化する領域を中心に、医療課題の解決に取り組んでいます。「Medii Eコンサル」は、患者の診断や治療方針に悩む主治医が、近くにいない専門領域の専門医に症例をチャットで相談できる、完全無料のオンラインマッチング相談サービスです。1,500名以上のエキスパート専門医の協力のもと、全ての専門領域の相談に対応しており、厚労省指定難病患者数の 99%を占める疾患をカバーしています。また、製薬企業との協業プロジェクトを展開することで、主治医・エキスパート専門医・製薬企業・患者それぞれに価値をもたらす四方良しで持続可能な新しい医療インフラを構築しています。

会社名:株式会社Medii(メディ)

所在地:東京都新宿区新宿1-24-12 THE GATE 新宿御苑 2F

設立:2020年2月20日

資本金:1億円

代表者:代表取締役医師 山田 裕揮

URL:https://medii.jp

