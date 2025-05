マウザー、Molex社よりAPACの「eカタログ・ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー」を7年連続で受賞

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入(New Product Introduction: NPI)の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、電子部品の世界的リーダーで接続のイノベーターであるMolex(https://www.mouser.jp/manufacturer/molex/)(本社:米国イリノイ州ライル)の「APS e-Catalogue Distributor of the Year(アジア太平洋南地域eカタログ・ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー賞)」を7年連続で受賞いたしました。

2024年にマウザーがアジア太平洋地域(APAC)で達成した、顧客数の著しい増加、販売拠点の拡大、効率的な在庫管理、そして全体的な業務品質の高さといった優れた実績が評価され、今回の受賞につながりました。マウザーは2018年以降、この名誉ある賞を毎年受賞しており、継続的なリーダーシップと卓越したオペレーションを示し続けています。

Molexのグローバル・ディストリビューション部門にてバイス・プレジデントを務めるFred Bell氏は、次のように述べています。

「お客様の多様なニーズに応えるために尽力しているマウザーの卓越した取り組みと献身を高く評価し、今年もこの賞をお贈りできることを大変光栄に思います。質の高いサービスの提供はMolexのビジネス戦略の中核であり、マウザーはその卓越した実行力と顧客対応力により、業界リーダーとしての地位を確立しています。今回の賞は、これまでの取り組みが高く評価された結果であり、心からお祝い申し上げます」



マウザーのAPACマーケティング・事業開発部門にてバイス・プレジデントを務めるDaphne Tienは、次のように述べています。「このたびMolexよりこのような栄誉ある賞を賜り、光栄に思います。今回の受賞は、今後さらなる成果を生み出し、お客様に最高水準のサービスを提供し続けるための大きな励みとなります。私たちはMolexとのパートナーシップを非常に重要なものと考えており、ますます多様化・高度化するお客様のご期待に応えることで、これからも革新を推進してまいります」



今回の賞に加え、マウザーは2024年に「Molex's Global High Service Distributor of the Year (Molexグローバル・ハイサービス・ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー賞)」も受賞しており、同賞の受賞はこれで6年連続となります。また、過去には「Molex's Americas e-Catalog Distributor of the Year (アメリカeカタログ・ディストリビューター・オブ・ザ・イヤー賞)」および「European e-Catalogue Distributor of the Year (ヨーロッパ eカタログ・ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー賞)」も受賞しており、マウザーが提供する優れたサービスと、あらゆる分野で業界トップクラスの品質を追求し続ける姿勢が高く評価されています。

現在マウザーでは18万点以上のMolex製品を取り扱っており、そのうち3万5,000点以上が即日出荷可能です。通信(https://resources.mouser.com/communications)、データセンター(https://resources.mouser.com/data-center)、輸送(https://resources.mouser.com/transportation)、医療(https://resources.mouser.com/medical)、産業(https://resources.mouser.com/industrial)用途などの幅広い分野で活用できる製品を豊富に取り揃えています。

マウザーで取り扱うMolex製品の詳細は、下記をご覧ください。

https://www.mouser.com/manufacturer/molex/(https://www.mouser.com/manufacturer/molex/)



マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください

https://www.mouser.jp/newsroom/(https://www.mouser.jp/newsroom/)





マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。

マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル(東京ドームの約2倍)におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。

Molex(モレックス)について

Molexは、つながりの創造は世界に変革をもたらすと考えています。Molex はコネクタソリューションの世界的な大手プロバイダーとして、卓越したエンジニアリング、信頼できる関係、品質と信頼性への比類のない取り組みにより、あらゆる業界のお客様の生活の向上に貢献しています。80年以上にわたって信頼を得ており、世界クラスの設計、製造、100,000を超える革新的な製品のポートフォリオを提供しています。Molexはソリューションを開発するだけでなく、暮らしのためのつながりを創造しています。



商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

