CCP ミドルサイズシリーズから、「KHカンパニー」限定カラーの、「ヘドラ」レトロソフビフィギュアが数量限定で発売！

CCPJAPAN株式会社

フィギュア・雑貨等を取り扱うEC通販サイト「KHカンパニー」にて、フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社の人気フィギュアシリーズ「CCP ミドルサイズシリーズ」から限定カラーのソフビ製品『CCPミドルサイズシリーズ ヘドラ マジョーラ エメラルド Ver.【KHカンパニー限定】』を数量限定で販売いたします。

■商品特長

フィギュア・雑貨等を取り扱うEC通販サイト「KHカンパニー」限定カラーとして、かわいらしいデフォルメと多彩なカラーリングで大人気のCCPミドルサイズシリーズ ヘドラより、特別感溢れる「マジョーラエメラルドVer.」が登場!!

全体をメタリックグリーンとメタリックパープル・ブルーのグラデーションにて構成した鮮やでヘドラらしいサイケなカラーリング。

見る角度や光の当たり方によって色が変化するマジョーラカラーが、美しく彩色された手足と頭部は注目のポイントです。

背中のビビッドなイエローも、全体のカラーリングを鮮やかに引き立てるバランスに仕上がっています。

この美しいメタリウムカラーで構成されたヘドラを、お手元にてじっくりとご堪能下さい。

■商品概要

商品名 :CCPミドルサイズシリーズ ヘドラ マジョーラ エメラルド Ver.【KHカンパニー限定】

価格 :5,610円(税込)

発売日 :2025年6月末

受付開始日:受注受付中

サイズ :全高約12cm

素材 :PVC(ソフビ製)

対象年齢 :15歳以上

仕様 :彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 :日本

著作 :TM & (C) TOHO CO., LTD.

■KHカンパニー ご注文ページはこちら↓

https://www.kh-company.com/ccp_middlesize_hedorah_majora_emerald.html

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・メーカー製造状況によってはお届けが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

CCPJAPAN公式HP:https://ccp.jp/

CCPJAPANインフォメーションブログ: http://blog.livedoor.jp/ccp_ism/

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/ccp_official_jp

公式Instagram: https://www.instagram.com/ccp_official_info/