富士フイルムの企画写真展「希望（HOPE）」のトークイベントに代表の伊藤が登壇します

angleReserve株式会社(本社:東京都港区、代表:伊藤 啓二、以下:当社)は、「フジフイルム スクエア 企画写真展 希望(HOPE) ~みんなで考える動物の未来~」の自然環境トークディスカッションに当社代表 伊藤が登壇することをお知らせします。

世界・日本をフィールドに活動する自然写真家9名が撮影した、それぞれのエリアに暮らす動物の写真約100点を展示しながら、テーマである「希望」につながる、野生動物と生息環境の保護・保全に関するメッセージが掲示される「フジフイルム スクエア 企画写真展 希望(HOPE) ~みんなで考える動物の未来~」(主催:富士フイルム株式会社)に、当社代表の伊藤が登壇します。

【登壇概要】

日時:2025年8月11日(月・祝) 14:00~15:30(予定)

会場:フジフイルム スクエア

テーマ:「世界の生物多様性保全の現状と未来」

講師:柏倉陽介(写真家)、戸田光彦(自然環境研究センター 研究主幹)、矢野摂士(日本経済新聞社 サイエンスグループ記者)、伊藤啓二 (環境保護事業 angleReserve株式会社 代表取締役社長)、篠田岬輝(写真家/司会)

※詳細は以下をご参照ください。

写真展及び登壇企画について

▼写真展概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/148721/table/4_1_35835de0525b7a7935eaf0e2e30b15f2.jpg ]

▼登壇企画概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/148721/table/4_2_88493c82ab87c13e948b241db7e9e804.jpg ]

公式ページ: https://fujifilmsquare.jp/exhibition/250725_01.html

■ 出展作品の一部(予定)

マンドリル / ガボン (C)篠田岬輝

ベンガルタイガー / インド (C)山田耕熙

ボルネオオランウータン / マレーシア (C)柏倉陽介

アメリカマナティ / アメリカ (C)一関さやか

ヤクシマザルとヤクシカ / 日本 (C)大島淳之

ホッキョクグマ / カナダ (C)大竹英洋

エンペラーペンギン / 南極 (C)香川美穂

ジャイアントパンダ / 中国 (C)中村惠美

ベニコンゴウインコ / ペルー (C)山口大志

【angleReserveの取組】

自然がどんどん減っていくのは、人類が自然を嫌いだからではなく、「守る」より「壊す」インセンティブの方が強いからだと私達たちは考えています。これまでの現地調査でも、「自然を壊した方が儲かる」仕組みやその経済的インセンティブの強力さを感じる場面がたくさんありました。

『それなら、「自然を守って儲かる仕組み」を創ってしまおう』というのがangleReserveの出発点です。シリアルアントレプレナーである伊藤が2024年にスタートしました。

【当社代表プロフィール】

angleReserve株式会社 代表取締役

伊藤 啓二 / Keiji Ito

プロフィール

ビジネスで社会課題を解決することを目指し、慶應義塾大学およびUCLAで学ぶ。

大学卒業後、株式会社リクルート、シリコンバレー発スタートアップ株式会社gengoにて新規事業開発に携わった後、教育スタートアップ株式会社Selan(Co-founder&COO)、起業家とメンターのマッチングサービスMentorMe株式会社(Founder&CEO)を立上げ、いずれもイクジット。2024年より環境保護事業angleReserveをスタート。

その他の活動

公益財団法人 山田長満奨学会 選考委員、学校法人同窓会評議員議員、iU 情報経営イノベーション専門職大学 客員准教授、2020年Google Accelarator Programに、2023年G-StarXに選出、「Most Inspiring CEOs from Japan Fostering a Culture of Innovation in 2023」に選出(Entrepreneur誌 APAC)

