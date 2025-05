”運び屋”となって何がなんでも荷物を届けろ！『Deliver At All Costs』が最新のプラットフォームやPCで5月22日から配信開始！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、アクションゲーム『Deliver At All Costs』を2025年5月22日*1にPlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)、Epic Games Store、 GOGで配信開始することをお知らせします。本作は対応言語(テキスト)に日本語を加え*2、日本語版としてお楽しみいただけます。

舞台は1950年代の雰囲気をお楽しみいただけるセミオープンワールドの街で、プレーヤーは運び屋のWinston Greenとなり、乗り物を使って巨大なカジキや爆発寸前の爆弾といった規格外の配達や探索をすることができます。運び屋として、街中で大混乱と破壊の渦を巻き起こそう!

個性的なキャラクターたちと出会い、狂気の淵に落ちていくWinstonの物語の結末は・・・?

*1…一部プラットフォームでは23日に配信予定

*2… テキスト: 英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語-ブラジル、スペイン語-ラテンアメリカ、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語 (音声: 英語)

『Deliver At All Costs』 公式サイトはコチラ!

https://www.konami.com/games/jp/ja/products/deliveratallcost/

『Deliver At All Costs』の魅力!

●様々な乗り物で駆け抜け、ダイナミックな世界へ旅立とう

●個性豊かなキャラクター達が紡ぎ出す物語

●1950年代の風景やサウンドなど、舞台となる時代の魅力を再現

(C)Studio Far Out Games AB. Deliver At All Costs is a registered trademark of Studio Far Out Games AB. Published and distributed by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Studio Far Out Games AB. (C)Konami Digital Entertainment