【無料ウェビナー】『データサイロを打破し収益成長！RevOps 実現のための最新データ統合・可視化戦略』を、6月10日に開催

株式会社パワー・インタラクティブ

■無料ウェビナー

『データサイロを打破し収益成長！RevOps 実現のための最新データ統合・可視化戦略』

https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250610/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250610/?utm_source=pr20250610&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

マーケティング、営業、カスタマーサクセスの各部門が独立して活動していると、全社的な収益最大化が難しくなります。

本セミナーでは、部門横断の連携を強化し、データ統合と可視化によって収益を最大化する「RevOps（Revenue Operations）」の最新手法をご紹介します。

CData社との共催により、具体的なデモンストレーションを交えながら、実践的なアプローチを解説します。

さらに、セミナー後には自社の現状を把握できる「RevOps診断」もご案内いたします。

＝こんな方におすすめ＝

・マーケティング、営業、カスタマーサクセス部門の責任者・マネージャー

・DX推進部門や経営企画部門の担当者

・部門間のデータ連携やKPI統一に課題を感じている方

・収益最大化のためのデータ活用に興味がある方

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『データサイロを打破し収益成長！RevOps 実現のための最新データ統合・可視化戦略』

https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250610/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250610/?utm_source=pr20250610&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

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■講座概要

『データサイロを打破し収益成長！RevOps 実現のための最新データ統合・可視化戦略』

日時：2025年6月10日（火）14:00～15:00

場所：Zoomによるライブ配信

受講料：無料

共催：

株式会社パワー・インタラクティブ

CData Software Japan

※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。

■セミナー内容

第1部：RevOpsの全体像とダッシュボードによる可視化（講師：株式会社パワー・インタラクティブ 八木 耕祐）

・RevOpsとは何か、その重要性と導入効果

・部門間連携の課題と解決策

・RevOpsダッシュボードのデモンストレーション

第2部：RevOps 成功の鍵は“ニアリアルタイムデータ連携”｜CData が変える意思決定スピード（講師：CData Software Japan 今西涼 氏）

・RevOps 実現に“データ連携”が不可欠な理由

・データ連携のよくある課題と CData による解決策

・CData による連携デモ・シナリオ紹介

・CData 製品の導入事例

・まとめと次のステップ

第3部：Q&Aセッション

■セミナー講師

第1部講師

株式会社パワー・インタラクティブ マーケティングデータアナリスト

八木 耕祐

アナリストとして、50社のアクセスログ分析に携わる。現在は、データ設計、データマート構築などの基盤づくりから、ダッシュボード作成、分析まで、データ活用を極めている。セミナー登壇は50回以上、満足度90%以上のセミナーも多数。 リモートワークになり、海の近くでマリンスポーツをエンジョイ中。

第2部講師

CData Software Japan Partner Success Engineer

今西 涼 氏

デザイナーからキャリアをスタートし、営業、サービス企画、データエンジニア（DWH 構築、SQL、Tableau 等によるデータ活用推進）を経て現職。 ビジネス視点と技術視点の双方から、企業が抱えるデータ課題の特定と解決策の提案を得意とする。 現在は Partner Success Engineer として、CData のデータ連携ソリューションを活用したパートナー企業のビジネス拡大を支援。 特に、GTM 戦略に基づいた OEM 提案や、市場課題にフィットするコンテンツ（ウェビナー、ホワイトペーパー等）制作に注力。 本セミナーでは、多くの企業が RevOps 推進で直面する「データ連携の壁」に対し、CData が提供する具体的な解決策と、それによって得られるビジネスメリット（コスト削減、意思決定迅速化など）を、分かりやすく解説する。

■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。

【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――

株式会社パワー・インタラクティブ 担当：佐野

E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp

URL： http://www.powerweb.co.jp/

関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/

【CData Software Japan】――――――――――――――

会社名 CData Software Japan 合同会社

URL https://www.cdata.com/jp/

所在地 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1丁目6-27 仙信ビル 8F

【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――

会社名 株式会社パワー・インタラクティブ

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