【無料ウェビナー】『データサイロを打破し収益成長！RevOps 実現のための最新データ統合・可視化戦略』を、6月10日に開催

写真拡大

株式会社パワー・インタラクティブ


■無料ウェビナー


『データサイロを打破し収益成長！RevOps 実現のための最新データ統合・可視化戦略』
https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250610/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250610/?utm_source=pr20250610&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)



マーケティング、営業、カスタマーサクセスの各部門が独立して活動していると、全社的な収益最大化が難しくなります。


本セミナーでは、部門横断の連携を強化し、データ統合と可視化によって収益を最大化する「RevOps（Revenue Operations）」の最新手法をご紹介します。


CData社との共催により、具体的なデモンストレーションを交えながら、実践的なアプローチを解説します。


さらに、セミナー後には自社の現状を把握できる「RevOps診断」もご案内いたします。



＝こんな方におすすめ＝


・マーケティング、営業、カスタマーサクセス部門の責任者・マネージャー


・DX推進部門や経営企画部門の担当者


・部門間のデータ連携やKPI統一に課題を感じている方


・収益最大化のためのデータ活用に興味がある方



┌─────────────────────────────────────


┗●ウェビナー詳細はこちら


『データサイロを打破し収益成長！RevOps 実現のための最新データ統合・可視化戦略』
https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250610/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250610/?utm_source=pr20250610&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)


└─────────────────────────────────────



■講座概要


『データサイロを打破し収益成長！RevOps 実現のための最新データ統合・可視化戦略』
日時：2025年6月10日（火）14:00～15:00
場所：Zoomによるライブ配信
受講料：無料
共催：


株式会社パワー・インタラクティブ


CData Software Japan
※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。



■セミナー内容


第1部：RevOpsの全体像とダッシュボードによる可視化（講師：株式会社パワー・インタラクティブ　八木 耕祐）


・RevOpsとは何か、その重要性と導入効果


・部門間連携の課題と解決策


・RevOpsダッシュボードのデモンストレーション



第2部：RevOps 成功の鍵は“ニアリアルタイムデータ連携”｜CData が変える意思決定スピード（講師：CData Software Japan 今西涼 氏）


・RevOps 実現に“データ連携”が不可欠な理由


・データ連携のよくある課題と CData による解決策


・CData による連携デモ・シナリオ紹介


・CData 製品の導入事例


・まとめと次のステップ



第3部：Q&Aセッション




■セミナー講師


第1部講師


株式会社パワー・インタラクティブ　マーケティングデータアナリスト


八木 耕祐


アナリストとして、50社のアクセスログ分析に携わる。現在は、データ設計、データマート構築などの基盤づくりから、ダッシュボード作成、分析まで、データ活用を極めている。セミナー登壇は50回以上、満足度90%以上のセミナーも多数。 リモートワークになり、海の近くでマリンスポーツをエンジョイ中。



第2部講師


CData Software Japan　Partner Success Engineer


今西 涼 氏


デザイナーからキャリアをスタートし、営業、サービス企画、データエンジニア（DWH 構築、SQL、Tableau 等によるデータ活用推進）を経て現職。 ビジネス視点と技術視点の双方から、企業が抱えるデータ課題の特定と解決策の提案を得意とする。 現在は Partner Success Engineer として、CData のデータ連携ソリューションを活用したパートナー企業のビジネス拡大を支援。 特に、GTM 戦略に基づいた OEM 提案や、市場課題にフィットするコンテンツ（ウェビナー、ホワイトペーパー等）制作に注力。 本セミナーでは、多くの企業が RevOps 推進で直面する「データ連携の壁」に対し、CData が提供する具体的な解決策と、それによって得られるビジネスメリット（コスト削減、意思決定迅速化など）を、分かりやすく解説する。




■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/


パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。



【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――


株式会社パワー・インタラクティブ　担当：佐野


E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp


URL： http://www.powerweb.co.jp/




関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/




【CData Software Japan】――――――――――――――


会社名　CData Software Japan 合同会社


URL　https://www.cdata.com/jp/


所在地　〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1丁目6-27 仙信ビル 8F



【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――


会社名　株式会社パワー・インタラクティブ


URL　　 http://www.powerweb.co.jp/


パワー・インタラクティブFacebookページhttps://www.facebook.com/powerweb


パワー・インタラクティブXページ　https://twitter.com/powerwebjp




大阪オフィス　大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork


連絡先　　　　Tel.06-6282-7596 　Fax.06-6282-7597