“自分にとってのウェルビーイング”を見つける企画展「みんなのウェルビーイング展」をPLAT UMEKITAにて開催

ハーチ株式会社

“Publishing a Better Future”(よりよい未来を、みんなに届ける)をコンセプトにWebメディア運営・サステナビリティ支援事業を手がけるハーチ株式会社(東京都中央区、代表取締役:加藤佑、以下 ハーチ)は、TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:大矢 諭、以下 TOPPAN)が2024年9月に開設した大阪・梅田の体験型共創拠点「PLAT UMEKITA」に共創パートナーとして参画しています。

このたび、PLAT UMEKITA企画編集室が主催し、ハーチが企画を担当する企画展「みんなのウェルビーイング展」を、2025年5月26日(月)より「PLAT UMEKITA」にて開催します。

展示では、「学生」「ビジネスパーソン」「子育て世代」「シニア」「大阪人」という5つの視点から、それぞれの“自分らしいウェルビーイング”を体験的に探る内容を展開します。展示物とその背景にあるストーリーを通じて、自分にとっての心地よい暮らしを見つめ直すきっかけを提供します。

■ 展示企画の背景

「PLAT UMEKITA」は、グラングリーン大阪のうめきた公園にある、みんなでつくる未来のための遊び場です。

このたび施設内のリビングラボエリア・Idea Lab.にて、多様な世代や立場の視点からウェルビーイングを考える展示企画を実施いたします。

企画を担当したのは、社会を「もっと」よくするアイデアを集めたWebマガジン「IDEAS FOR GOOD」(ハーチ運営)。

展示では、テーマに応じた商品やサービスを通じて、自分とは異なる誰かの視点を体験できるよう工夫しています。

一部には聴覚や触覚などの感覚を使った要素も取り入れながら、ポスターによるストーリーテリングや問いかけによって、来場者が自分にとっての“心地よさ”を考えるきっかけを提供します。

■ 展示内容(一部抜粋)- 学生のウェルビーイング:心や体の悩みを気軽に相談できる「Oops(ウープス)」(オンライン診療サービス)- ビジネスパーソンのウェルビーイング:自然の音で心と地球を整える「Sounds Right」(自然の音から自然保護資金を生み出すプロジェクト)- 子育て世代のウェルビーイング:がんばらない日をつくる「料理おやすみカード」(手作りおかずの定期宅配「つくりおき.jp」を1回お試しできるカード(有料))- シニアのウェルビーイング:そばにいてくれる存在の安心感「LOVOT[らぼっと]」(家族型ロボット)- 大阪人のウェルビーイング:自分の“好き”を大切にする「NISHINARI YOSHIO」(地域発ファッションブランド)

それぞれの展示は、立場の異なる“誰か”の視点に立ってみることで、“自分以外”のウェルビーイングも想像できる構成となっています。

■ 公園でできるウェルビーイングも紹介

上記の展示に加え、IDEAS FOR GOODの記事を通して“公園でできるウェルビーイング”のヒントも紹介します。

スマホを手放す体験や散歩と対話を組み合わせたプログラムなど、日常の中で手軽にできる実践アイデアを取り上げています。今後、関連イベントも実施予定です。

■ 関連イベントのご案内

▼ 週末開催|ファミリー向けワークショップ

週末には、親子で楽しめるイベントや読書会、さらに、隣のTALKS cafe & barとの共催で、映画とスペシャルディナーを楽しみながら食について考える「Food Studies vol.2」も開催予定です。

「エシカルテインメント」をテーマに、エシカルとエンターテイメントを融合させた、楽しい学びの場を提供します。

▼ 平日夜開催|PU活(ぷかつ)

「PLAT UMEKITA」を拠点に、「エシカルテインメント」を広げる活動の場「PU活」を開催します。

社会人や学生を対象に、サステナビリティやウェルビーイングをテーマとしたトークイベントやワークショップを平日夜に実施予定です。

※詳細はPLAT UMEKITA公式サイト等で随時ご案内します。

■ こんな方におすすめ- ウェルビーイングやサステナビリティに関心のある一般来場者- 商品やサービスを「体験」で伝えたい企業の広報・企画担当者- 企業や地域と連携した共創型の展示・場づくりに関心のある方

■ 過去の展示実績

この展示は、IDEAS FOR GOOD Museum in PLAT UMEKITAの第3弾となり、過去には「アップサイクル」や「食のサステナビリティ」をテーマとした展示が開催されました。

- 第1弾:IDEAS FOR GOOD Museum in PLAT UMEKITA ~UPCYCLE~(2024年開催)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000022102.html)- 第2弾:IDEAS FOR GOOD Museum in PLAT UMEKITA ~Food for Good~(2025年開催)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000022102.html)■ 展示開催概要- 展示名:みんなのウェルビーイング展- 会期:2025年5月26日(月)~8月末(予定)常設無料展示- 会場:PLAT UMEKITA(大阪府大阪市北区大深町 グラングリーン大阪内)- 主催:PLAT UMEKITA企画編集室- 企画:ハーチ株式会社 IDEAS FOR GOOD- Webサイト:https://platumekita.com/

■ 企画者コメント(ハーチ株式会社 IDEAS FOR GOOD)

「“ウェルビーイング”という言葉が抽象的だからこそ、誰かの視点になってみること、実際に触れて体験してみることが大切だと考えました。日常の中にあるささやかな幸せを、公園という開かれた場で一緒に探してみませんか?」

■IDEAS FOR GOOD とは- サイト名:IDEAS FOR GOOD(アイデアズ・フォー・グッド)- URL:https://ideasforgood.jp/- 主なコンテンツ:ニュース、コラム、インタビュー、イベントレポート、用語集- テーマカテゴリ:テクノロジー/マーケティング/デザイン/アート/CSR/政府系プロジェクトなど■会社概要- 会社名:ハーチ株式会社- 代表者:代表取締役 加藤 佑- 所在地:東京都中央区日本橋富沢町10-13 WORK EDITION NIHONBASHI 602- 設立:2015年12月- 事業内容:Webメディア事業、サステナビリティ・サーキュラーエコノミー支援事業- URL:https://harch.jp/