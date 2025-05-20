「全国カレンダー展」入賞作品をフルカラーで紹介 目録「カレンダーデザイン2025」販売
株式会社産業経済新聞社
第75回全国カレンダー展で、経済産業大臣賞に輝いたニッスイ「Nissui Calendar 2024」
産経新聞社は、「第76回 全国カレンダー展」（日本印刷産業連合会、産経新聞社主催）の入賞作品を収録した目録「カレンダーデザイン 2025」を販売しています。
全国カレンダー展は、「企業の文化的メッセージを伝えるコミュニケーション手段」「人々の生活空間に潤いを与える印刷媒体」といわれるカレンダーの印刷技術や企画・デザイン力、機能性や実用性に優れた作品を顕彰するコンクールです。毎年12月に入賞作品が決定し、翌年1月に展示会で披露します。
目録では、フルカラー2ページにわたって入賞作品を紹介。制作者による作品のポイント解説や、出品傾向から読み解くカレンダーのトレンドなども掲載しています。カレンダーのデザイナーや印刷関係者の資料として、毎年カレンダーを購入し飾って楽しまれる方には総合カタログとしてご利用いただけます。産経iDでは、2023年から毎年発行している目録「カレンダーデザイン」3冊すべてを販売しています。
第75回全国カレンダー展で、経済産業大臣賞に輝いたニッスイ「Nissui Calendar 2024」
全国カレンダー展入賞作品目録「カレンダーデザイン」
・2023（第74回）／ A4判並製228P
・2024（第75回）／ A4判並製232P
・2025（第76回）／ A4判並製244P
【価格】1万1000 円（税込）※送料弊社負担
【販売】https://id.sankei.com/ev/26171-2/
【編集・制作】株式会社サンケイアイ
【発行元】産経新聞社
【協力】一般社団法人日本印刷産業連合会
【お問い合わせ】産経新聞社事業本部コンベンション事業部 電話03-3241-4999