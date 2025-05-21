SHOTEN カメラウッドグリップ 100RF-GP 新発売

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、FUJIFILM GFX100RF専用の木製カメラグリップ「SHOTEN 100RF-GP」を2025年5月21日(水)に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\ 9,800（税込）

焦点工房オリジナルブランド SHOTEN（ショウテン）による、FUJIFILM GFX100RF 専用の木製カメラグリップです。重厚で耐久性に優れた黒檀（天然木）を採用し、使い込むほどに独特の風合いや光沢が深まり、手に馴染んでいきます。ボディとの一体感に優れ、ホールド感を向上させるだけでなく、グリップを装着したままストラップや三脚の取り付けができる等、操作性にも配慮した設計となっています。

仕様- 対応カメラ：FUJIFILM GFX100RF- 素材：天然木（黒檀）- 質量：約31g- サイズ：H60 × W41 × D24（mm）ご購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002269



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About SHOTEN

SHOTEN（ショウテン）は焦点工房の自社ブランドです。性能、造形ともにこだわりを持って製作しています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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