Â¢²¦²¹Àô¤ÎÏ·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¡ÖJURIN¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²¹Àô¥µ¥¦¥ó¥É¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Â¢²¦¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤È¶¦¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ª¿©»ö¡¢¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ²¹Àô¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û²¹Àô¥µ¥¦¥ó¥É
¢£ÆüÄø
7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～22:00
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó 15:00¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È 12:00
¢¨½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£²ñ¾ì
JURIN¡Ê¢©990-2301 »³·Á¸©»³·Á»ÔÂ¢²¦²¹Àô¾å¥ÎÂæ814¡Ë
¢£WEB¥µ¥¤¥È
https://zao-jurin.com/onsensound/
¢£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡ãLIVE & DJ¡ä
Í¥²Ï
2011 Ç¯¤«¤é¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ 2015 Ç¯¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTabiji¡× ¤ò¥ê¥êー¥¹¡£ ±Ç²è¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù¤Î¼çÂê²Î ¡É¤á¤°¤ë¡É ¤äTBS·Ï ¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¤Î¼çÂê²Î ¡ÉÅô²Ð¡É ¤òÃ´Åö¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ 2022Ç¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¤Ê¤¤Ìë¤Ë¡×¤Ç¤ÏÌÁÍ§ ËâË¡¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¶¦¤ËÀ©ºî¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Ä¥¢ー¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¡£Í¥²Ï with ËâË¡¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢NHKÁí¹ç ¥É¥é¥Þ¡Ø·î¿©¤ÎÌë¤Ï¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¢·àÈ¼¤òÃ´Åö¤·¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö·î¿©¤ÎÌë¤Ï¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï4ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLove Deluxe¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2025Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Önext to you¡×¤Îºî»ì¡¦²Î¾§¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¤ÈÍ¥²Ï¤ÇJane Jade¡Ê¥¸¥§ー¥ó¥¸¥§¥¤¥É¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£TVCM¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä²Î¾§¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯½Õ¡¢ÅìÌî·½¸ã¸¶ºî¡¢Æ£ÅÄ½ÓÂÀÏº±é½Ð¤Ë¤è¤ë¡Ø¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¼ê»æ¡×2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£
Ì½Ãú
ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤«¤é½ù¡¹¤Ë¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢²áµî¤Î»þÂå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¡Ö¼ºÆüËÜ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜ¸ÅÍè¤Î°õ¾Ý¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»äÅª¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥Á¥ã¥ë¤Ê²»³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¹Åçºß½»¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥¿¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿²»³Ú¤Ç¡¢²áµî¤È¸½ºß¤Î¶¹´Ö¤Ë¤¢¤ë²»³Ú·Ý½Ñ¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Éâ
ÊÆ»³¥ß¥µ¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£2018Ç¯º¢¤è¤ê¡¢¥¬¥Ã¥È¥®¥¿ー¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
2020Ç¯¡¢1stAlbum¡É»°ÅÙ¸«¤ë¡É¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2021Ç¯¡¢¥³¥ó¥È¥é¥Ð¥¹ÁÕ¼Ô¤ÎÉþÉô¾Åµ¡¢¥É¥é¥ÞーÆ£´¬Å´Ïº¤È¥È¥ê¥ª¡ÉÉâ¤È¹Á¡É¤ò·ëÀ®¡£Æ±¥á¥ó¥Ðー¤Ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢2022Ç¯¤Ë2ndAlbum¡É¤¢¤«¤ë¤¤¤¯¤é¤¤¡É¤òSweetDreamsPress¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¡£°Ê¸å¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Satoshi Miya
DJ¡¢¥è¥®¡¢dancer¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªÂå´±»³¥ªー¥Êー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´é¤ò»ý¤ÄÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ï¡ÖÂ¿Æ°ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¡£DJ¤Ç¤ÏÅìµþ¤ò¼´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ÇDJ¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£FUJI ROCK FESTIVAL CITROEN booth, GO OUT JAMBOREE Åù¤Î¾·Ã×¤â¼õ¤ë¡£¤Þ¤¿¡É¥è¥¬¤È²»³Ú¡É ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®Ãµµá¡£¥è¥¬¥¯¥é¥¹¤Ë¥¿ー¥ó¥Æー¥Ö¥ë¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¥é¥¤¥Ö¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãFOOD & DRINK¡ä
¥Õー¥É¤Ï¡¢Â¢²¦²¹Àô¤ÎÃÏ¤Ë¹½¤¨¤ë¡ØÂ¢²¦²¹Àô¿©Æ²¡Ù¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢»³·Á¤òÃæ¿´¤Ë¶á¹Ù¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥µ¥±¡¢¥ê¥ó¥´¥¸¥åー¥¹¤Î¾úÂ¤²È¤ÎÊý¡¹¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ー½ÐÅ¹¼Ôー
¡ÚFOOD¡ÛÂ¢²¦²¹Àô¿©Æ²
¡ÚDRINK¡ÛDROP¡¢GRAPE REPUBLIC¡¢haccoba¡¢¥ä¥Þ¥âÌ£Á¹¾ßÌý¾úÂ¤¸µ¡¢¥ê¥ó¥´¥ê¤é¤Ã¤Ñ¾úÂ¤½ê
¡ãACTIVITY¡ä
Â¢²¦²¹ÀôÅÁÅý¤Î°ð²ÖÌß¡Ê¤¤¤¬¤â¤Á¡Ëºî¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢À±¶õ´ÑÂ¬¡¢Ä«¥è¥¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤È¶¦¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ð²ÖÌß¡Ê¤¤¤¬¤â¤Á¡Ëºî¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤´Í½ÌóÊýË¡
Åö»ÜÀß¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://zao-jurin.com/
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÖJURIN¡×¤Î¤´½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö»ÜÀß JURIN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2022Ç¯11·î¤Ë¡ÖÌÚ¡¹¤ÈÊë¤é¤¹¡¢¿Å²Ð¥ê¥¾ー¥È¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Â¢²¦²¹Àô¤ÎÏ·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¡ÖJURIN¡×¡£¹â¸¶¤«¤é¸«À²¤é¤¹·Ê¿§¤ËÌþ¤µ¤ì¡¢¿Å²Ð¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¿Å²Ð¥°¥ê¥ë¤Ç¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥°¥êー¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¤Û¤«¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó¤ÏÂ¢²¦²¹Àô¥¹¥ー¾ì¾å¤ÎÂæ¥²¥ì¥ó¥ÇÄ¾·ë¤ÎÎ©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Ê¤É¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤òËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ê²¤²Ð¥é¥¦¥ó¥¸
¥í¥Óー
»ÜÀß¤«¤é¤Î·Ê¿§
¥Æ¥é¥¹
¥²¥ì¥ó¥Ç¥µ¥¦¥Ê
µÒ¼¼Îã
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
JURIN¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¹â¸«²°Î¹´Û¡Ë
¢©990-2301 »³·Á¸©»³·Á»ÔÂ¢²¦²¹Àô¾å¥ÎÂå 94-1
Ã´Åö¡§²¬ºêÈþ¼ù»Ò
ÅÅÏÃ¡§023-694-9511
URL¡§https://zao-jurin.com/¡¡
SNS¡§jurin_zaoonsen(https://www.instagram.com/jurin_zaoonsen/)