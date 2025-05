″電話が怖い″方、電話に対する”苦手意識”がある方必見！35年で延べ10万人以上に電話応対研修を実施したドゥファインが主催で「電話応対基本研修（Web）」を6月18日に開催

株式会社ドゥファイン

株式会社ドゥファイン(本社:東京都千代田区神田猿楽町2-7-6 TK猿楽町ビル3F、代表取締役社長:恩田謙太郎)は、2025年6月18日(水)にウェブ講座「電話応対基本研修」を開催します。

本講座は、電話応対が苦手な方、基本スキルを見直したい方を対象に、電話応対の基礎を実践的に学べる公開講座です。創業以来35年にわたり電話応対研修や応対品質診断を数多く実施してきたドゥファインならではの強みを活かし、参加者の電話応対力向上を支援することを目的としています。

■開催概要

開催日 :2025年6月18日(水)

時間 :14:00~17:00

会場 :Zoom(オンラインのみ)

参加費 :\15,000/人(税抜)

定員 :20名

注意事項:

・Zoomでのオンライン開催です。

・Zoomの参加用URLは申し込み後にお送りします。

▼このような方にオススメです

- 若手社員の方で、”電話が怖い”と感じている方- 電話応対に自信がなく、苦手な方- 基本スキルを見直したい方

▼お申し込み方法

株式会社ドゥファイン公式サイトの専用フォーム(下記参照)よりお申し込みください。研修テキスト(教材)は事前に受講者住所へ発送いたします。当日はお手元に教材をご用意のうえご参加ください。なお、研修当日はパソコンまたはタブレット等(Webカメラ・マイク付き推奨)と安定したインターネット接続環境が必要です。

申し込みフォーム:https://www.dofine.co.jp/webinar-20250618

※上記ページ内に必要事項をご入力の上、送信してください。折り返し担当者より参加確認およびZoom接続情報をご連絡いたします。定員に達し次第、受付を締め切らせていただきますのでお早めにお申し込みください。

電話:03-5577-1182(株式会社ドゥファイン ラーニングソリューション部公開講座事務局)

■公開講座開催の背景と目的

ビジネスにおいて電話は依然として重要なコミュニケーション手段ですが、新人研修などで体系的に電話応対を学ぶ機会は少なくなりました。

電話応対の品質が低いと顧客満足度の低下や機会損失にもつながりかねないものの、しっかりと時間を取って電話応対研修に取り組む企業は少なく、現場では先輩社員のやり方を引き継いで「何となく」電話応対をしているケースが多いのが実情です。

その結果、「電話応対が苦手」「なぜかお客様を怒らせてしまう」「電話応対の品質があがらない」といった悩みを抱え、指導に困っている企業も少なくありません。

ドゥファインではそのような課題を解決するため、本公開講座を企画しました。

ベテラン講師が登壇し、電話応対のノウハウに基づく実践的な指導を実施。

電話応対の基本スキルと心構えを改めて見直し、座学や机上での研修だけではなくロールプレイングによる実習を通じて明日から使える実践力を身につけることを目指します。

ドゥファインは創業以来35年間、企業の電話応対品質向上を支援し続け、これまでに延べ10万名以上が当社の電話応対研修を受講しています。こうした豊富な実績と現場知見をもとに、今回の講座でも“明日から使える実践力”をお届けします。

■講座内容

本講座では、電話応対の基本マナーから実践練習まで、3時間で重点ポイントを学びます。

顧客対応時の印象を左右する「第一声」の出し方や言葉遣い、基本的な電話の受け方・かけ方の手順など、明日からの業務に活かせるスキルを体系立てて習得します。

また、ロールプレイングを通じて実践力を養い、講師からフィードバックを受けることで自身の課題をその場で改善できます。

電話応対の基礎知識:電話が企業イメージに与える影響や、電話を使ったコミュニケーション、適切な言葉遣い(敬語・クッション言葉)など、ビジネス電話の基礎を学びます。

電話応対の基本スキル:好印象を与える最初のひと言や、電話応対の3つのポイント、電話対応の基本フローなど、効果的な応対手法を習得します。

ロールプレイング演習:想定シナリオに沿って電話応対を実演し、講師から個別フィードバックを受けます。他者の応対も参考にしながら、自身の強み・弱みを把握し実践力を高めます。

■本講座の特徴

スキル(技術)とマインド(心)の両面を重視 - 単なるマナーや話し方のテクニック習得だけでなく、電話応対に必要なホスピタリティ精神や思いやりの心構えにも焦点を当てています。講座を通じて「応対手法」と「お客様への心遣い」の双方を養成し、顧客満足度の高い応対力を育みます。

即戦力化を目指す少人数制の実践型トレーニング - 少人数グループでの演習や個別指導を取り入れ、受講者一人ひとりの課題に向き合います。ロールプレイングなど実践的なトレーニングを通じて、その場で改善ポイントをフィードバックし、講座後すぐ現場で活かせるスキル定着を図ります。

経験豊富な講師によるきめ細やかな指導 - 講師は様々な企業の研修や電話応対コンクールの審査員も務めたエキスパートです。35年に及ぶコールセンター運営と社員研修の経験に裏打ちされた実践ノウハウを持ち、受講者の些細な疑問にも丁寧に回答します。豊富な事例を交えたわかりやすい指導で、初心者からベテランまで納得の効果を提供します。

■会社概要

会社名: 株式会社ドゥファイン (Do Fine Co., Ltd.)

所在地: 東京都千代田区神田猿楽町2-7-6 TK猿楽町ビル3階

代表者: 代表取締役社長 恩田 謙太郎

設立: 1990年6月12日

会社HP:https://www.dofine.co.jp/

事業内容: コンタクトセンター事業、人材派遣事業[派13-090047]、教育事業、物販事業

※ドゥファインは創業以来、企業の電話応対品質向上を支援する様々なサービスを展開。コールセンターの運営受託や「応対能力診断」を通じた現状分析から、課題に応じた研修プログラム提供まで、一貫したソリューションを提供しています。