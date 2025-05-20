ノーコード開発を3ヶ月で習得する実践講座『Bubble college』をスタート

株式会社ノーコード総合研究所

株式会社ノーコード総合研究所（京都市、代表：石井大雅）は、副業・スモールビジネス起業を支援するためのノーコード特化型講座『Bubble college』と、開発者向け実践型コミュニティの提供を開始いたしました。

【Bubble collegeの特徴と価値】

『Bubble college』は、副業やスモールビジネス起業を目的とした個人に向けて、ノーコードツール「Bubble」の開発スキルを3ヶ月で体系的に習得できるオンライン講座です。

約20時間の動画教材と、週1回・全12回の個別メンタリングを通じて、初級から上級まで段階的に実践力を高めていきます。

受講後には実践課題によるアウトプットの機会が用意されているほか、希望者には「案件確約プラン」や「スモールビジネス伴走プラン」も提供。さらにDiscord上の開発コミュニティでは、仲間との情報交換や質問対応、技術共有が可能で、継続的な学習・開発支援体制が整っています。

【なぜ今ノーコードなのか】

動画編集やアフィリエイトなど従来型の副業は、競争の激化により成果を得るまでに時間がかかり、単価も下がり続けています。

一方で、世界のノーコード市場は年平均27％以上で成長しており、プロダクトを「自分で作って収益化」できるスキルが注目されています。

中でも「Bubble」は、予約システムやマッチングアプリ、業務管理ツールなどもコードなしで構築できるため、副業や起業に直結するスキルとして注目されています。



※出典：ノーコード開発プラットフォーム市場レポート 2025(https://www.researchandmarkets.com/reports/5983882/no-code-development-platforms-market-report?srsltid=AfmBOordOFRU4RWyJ8QK30qnydjePxg9cNi7DynTnGI65tmVIvMfQhCC&utm_source=chatgpt.com)

【Bubble collegeが選ばれる理由】

急成長するノーコード市場の中で、Bubbleは高い自由度を誇り、副業やスモールビジネスの構築に最適です。Bubble collegeでは、動画教材と体系的カリキュラムを用意。日本一の品質で成果を上げている受託開発会社の視点で開発スキルを習得できます。さらに、実践課題・案件確約・個別メンター制度により、学習の継続と収益化を支援します。開発者コミュニティとの交流で、視野とモチベーションも広がります。



Bubble collegeに関するご質問やお申し込みは、公式LINEからお気軽にどうぞ。

▶︎ 友だち追加リンク：https://lin.ee/iE45FN9

【その他問い合わせ先】

株式会社ノーコード総合研究所

代表取締役社長 石井大雅

お問い合わせ：https://nocoderi.co.jp/contact/

■株式会社ノーコード総合研究所について

社名：株式会社ノーコード総合研究所

代表取締役社長：石井 大雅

所在地：京都府京都市

事業内容

1.新規事業開発支援

新規事業立ち上げの壁打ちから開発、そしてマーケティングや営業の部分までサポートすることが可能です。開発に関しては弊社が得意とするノーコードツールを用いることで通常の約1/3の費用と期間での開発を実現したり補助金を用いるなど、新規事業の成功確率を最大限に高めるよう伴走いたします。

2.DX/業務効率化支援

現状紙媒体で行なっているなど非常に工数がかかってしまっている業務に関して、現在の業務フローの整理から必要があればDXツールの導入や独自のDXツールの開発をノーコードで早く・安く行います。

3.AI導入支援

AIを用いた開発も得意としており、新規事業・業務効率化どちらの文脈でもAIの導入を支援いたします。

ノーコードAIツールを用いてAI導入の支援をすることも大規模な開発をしてAIを導入することも可能なので、したいことと精度など必要事項を伺ったのち最適な開発方法を解説させていただきます。

ホームページ：https://nocoderi.co.jp/

代表取締役社長 石井大雅

2021年よりノーコードツールBubbleを活用した受託開発を開始し、これまで40を超えるサービス開発に携わる。PM、エンジニア、Webデザイナー、Bubble講師など多角的な視点で支援し、短納期・高品質な開発を提供。

PM、エンジニア、webデザイナー、Bubble講師と複数ポジション経験あり

ノーコードツールbubbleの公認コミュニティ

「Bubble Japan community」運営

「YouTubeアプリ開発ゼミ with bubble」運営

代表取締役社長 石井 大雅

Xアカウント：https://x.com/nocodetaiga (https://x.com/nocodetaiga)

ノーコード総合研究所 公式YouTubeアカウント：https://youtube.com/@nocoderi

noteインタビュー記事：https://note.com/nocoderi/n/n6afeb65da7f0 (https://note.com/nocoderi/n/n6afeb65da7f0)