国内でも希少な「SAFE術式」を導入──切らずに痩せる、新時代の減量治療を東京たかはしクリニック練馬院が提供開始

SAFE術式とは?──「切らずに痩せる」3つの技術を組み合わせた新治療

東京たかはしクリニック練馬院参照:SAFE イメージ図

SAFE術式は、以下3つの内視鏡的処置を1回の施術で同時に行う、新しい減量治療法です。

・️ Sleeve(スリーブ):胃の形を縫縮で細くし、食事量を物理的に制限

・️ Ablation(アブレーション):粘膜の一部を焼灼し、食欲ホルモンの分泌を抑制

・️ Fundal Exclusion(胃底部機能の調整):満腹感を司る胃上部を隔離し、治癒過程で胃が小さくなるため、より高い減量効果が実現

これらを組み合わせることで、摂取量・吸収・食欲の三方向から総合的にアプローチでき、従来のスリーブ手術と同等の減量効果が期待できます。

SAFE術式のメリット

- 体にメスを入れずに実施可能(内視鏡施術)- 入院不要・最短翌日から日常生活に復帰可能- 1回の施術で3つの治療を同時実施- 従来の減量手術が不安な方に適応- 術者は国内唯一の認定医師、高橋昂大※当院調べ(2025年5月現在)では、SAFE術式を正式導入している医療機関は国内で当院のみです。

◎対象となる方

・BMI27.5以上の方(肥満症だが手術には抵抗がある)

・これまでの減量治療(ダイエット)で成果が出なかった方

・多忙で長期入院やダウンタイムを避けたい方

SAFE術式の概要(料金・所要時間など)

院長紹介:高橋 昂大

院長 高橋昂大

東京たかはしクリニック練馬院 院長。

国内における減量内視鏡の第一人者。

ESGやSAFE術式など、日本では他に例のない減量内視鏡治療を提供。

全国から患者が訪れ、国内外で講演・研修を行うなど医師教育にも積極的に携わる。

【経歴】

平成22年 日本大学医学部 卒業

平成22年 日本赤十字社医療センター 外科

平成24年 東京大学医学部附属病院 心臓血管外科

同年 新東京病院 心臓血管外科

平成25年 新東京病院 外科

平成28年 メディカルトピア草加病院

令和 2年 Khoo Teck Paut Hospitalに臨床留学

令和 5年 東京たかはしクリニック練馬院

【学会/資格】

日本外科学会 日本外科学会専門医

日本消化器外科学会 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本消化器外科学会

指導医

下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術の実施基準による指導医

日本脈管学会 日本脈管専門医

日本内視鏡外科学会 内視鏡外科技術認定医

The European Association for Endoscopic Surgery

the International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS

(IFSO)

【関連書籍 著書名/出版社/出版年】

・臨床外科 特集 こうやって教える・学ぶ 高難度消化器外科手術 / 医学書院 / 2018年

・内視鏡外科手術 役立つテクニック100 / 医学書院 / 2020年

▪️東京たかはしクリニック 練馬院

住所:東京都練馬区高野台1-5-4 デコラート高野台2階

(メディカルスキャニング練馬高野台2階)

TEL:080-4783-8526

HP:https://www.tokyo-takahashi-clinic.com/

Instagram:tokyotakahashi_clinic_(https://www.instagram.com/tokyotakahashi_clinic_/)

X:東京たかはしクリニック練馬院(https://x.com/bh909O1vxTwZ4ch)